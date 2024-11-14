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6 минут назад
Полина Меньшова
11

Пиво сильнее вина ухудшило образ жизни

5.4

Согласно одному из стереотипов о пиве, оно «безобиднее» другого алкоголя. Однако ученые из США выяснили, что пиво влияет на организм сильнее, чем вино, ликер или употребление разных спиртных напитков.

Медицина
# алкоголь
# вино
# здоровый образ жизни
# пиво
# питание
Рацион любителей пива менее здоровый, чем у тех, кто пьет вино, ликер или разный алкоголь
Рацион любителей пива менее здоровый, чем у тех, кто пьет вино, ликер или разный алкоголь / © Автор неизвестен, stock.adobe.com

Предыдущие исследования показали, что пиво может по-разному влиять на состояние здоровья. С одной стороны, даже небольшие дозы алкоголя не проходят для организма бесследно. С другой — в пивном хмеле увидели потенциал для лечения болезни Альцгеймера, а безалкогольный вариант напитка назвали возможным источником патогенов.

Медики из нескольких университетов США сравнили рацион людей, которые пьют только пиво, только вино, только ликер или коктейли и разные алкогольные напитки минимум двух видов. Исследование, согласно которому пиво сильнее всего отражается на питании и образе жизни в целом, опубликовал научный журнал Nutrients.

Авторы статьи провели опрос, в котором участвовали более 1900 взрослых американцев, употребляющих алкоголь. Среди них 38,9% пили только пиво, 21,8% — только вино, 18,2% — только ликер или коктейли, 21% — разные алкогольные напитки. Пищевые привычки респондентов оценили с помощью Индекса здорового питания, основанного на рекомендациях нутрициологов.

Ни одна из групп участников не набрала 80 баллов из 100, которых достаточно, чтобы считать питание адекватным. Рацион любителей вина оценили на 55,1 балла, предпочитающих ликер и коктейли — на 52,8 балла, а употребляющих разные алкогольные напитки — на 52,6 балла. Те, кто пьет только пиво, при оценке питания набрали всего 49,3 балла.

К любителям пива, как правило, относились молодые люди и мужчины с низким доходом и привычкой к курению. Им также оказались свойственны самая высокая общая суточная калорийность рациона (с поправкой на массу тела) и самый низкий уровень физической активности.

Авторы исследования отметили, что различия в качестве питания могут быть связаны с ситуациями, в которых принято пить тот или иной напиток. Например, к пиву во многих странах подают мясные деликатесы, а также закуски с малым количеством клетчатки, но с большим количеством простых углеводов. Только такие закуски зачастую доступны в барах. При этом вино чаще сочетается с блюдами из мяса, овощей и молочных продуктов.

Иногда, наоборот, рацион влияет на тип алкоголя, который выбирает человек. К примеру, жареная или соленая пища вызывает жажду, а она, в свою очередь, способствует употреблению пива.

Так или иначе, для профилактики заболеваний печени и других проблем со здоровьем питание имеет ключевое значение. По мнению авторов статьи, врачам стоит спрашивать пациентов, какой именно алкоголь те предпочитают, и давать рекомендации с опорой на полученные данные. Тем, кто пьет только пиво, исследователи предлагают есть больше фруктов и овощей, а также уделять внимание физической активности.

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Медицина
# алкоголь
# вино
# здоровый образ жизни
# пиво
# питание
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