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Юлия Николаева
Юлия Николаева
14 июля, 07:13
Рейтинг: +147
Посты: 233

Рейтинг самых могущественных стран по опросу общественного мнения

Что делает государство по-настоящему могущественным? Военная мощь по-прежнему остается одним из ключевых факторов, однако влияние страны на мировой арене определяется не только вооруженными силами. Важную роль также играют размеры экономики, технологическое лидерство, доступ к стратегическим ресурсам и дипломатическое влияние.

Сообщество
# инфографика
# мир
# оружие
# Рейтинги
# статистика
# финансы
# экономика
Рейтинг самых могущественных стран по опросу общественного мнения / © Visual Capitalist
Рейтинг самых могущественных стран по опросу общественного мнения / © Visual Capitalist

Инфографика основана на данных индекса Best Countries 2026, подготовленного Школой бизнеса Уортона при Пенсильванском университете. Исследование опирается на опрос 15131 взрослого респондента из 33 стран. В отличие от рейтингов, основанных на объективных экономических или военных показателях, данный список отражает то, как жители разных стран воспринимают влияние государств на мировой арене.

Рейтинг охватывает 85 государств. Страна, занявшая первое место, получает условный показатель 100 баллов, а результаты остальных рассчитываются относительно лидера.

Согласно результатам исследования, Соединенные Штаты сохраняют статус самой влиятельной державы мира, оставаясь центральным элементом глобальной экономической системы. Однако в рейтинге, основанном на восприятии респондентов, Китай следует практически вплотную за США.

Современное соперничество ведущих мировых держав во многом определяется контролем Китая над поставками редкоземельных металлов, широкой сетью торговых связей и стремительным развитием военных технологий. Кроме того, Китай располагает крупнейшими в мире вооруженными силами по численности личного состава — около двух миллионов военнослужащих находятся на действительной службе.

При этом мировое общественное мнение постепенно меняется. Согласно другому международному исследованию, в котором приняли участие 46 667 человек из 85 стран, жители всех регионов мира в среднем оценивали Китай более благожелательно, чем Соединенные Штаты.

Россия занимает третье место, несмотря на то что ее экономика значительно уступает экономикам ряда стран, расположившихся ниже в списке. Высокая позиция России объясняется ее военным потенциалом, крупнейшим ядерным арсеналом, значительными энергетическими ресурсами и сохраняющимся геополитическим влиянием.

США, Китай и Россия формируют отчетливо выраженную группу лидеров, после которой показатели резко снижаются. На четвертом месте находится Великобритания с результатом 84,3 балла, а пятую строчку занимает Германия, набравшая 74,1 балла. Далее в рейтинге следуют государства, которые в последние годы заметно усилили свои позиции на мировой арене. Так, Южная Корея и Саудовская Аравия опередили ряд традиционных западных держав. В первую десятку также вошли Объединенные Арабские Эмираты, которые расположились выше Израиля, Индии и Канады.

Относительно высокое место занимает и Иран, несмотря на сравнительно небольшие размеры его экономики. Это связано с восприятием его военного влияния на Ближнем Востоке, развитием ракетных технологий и сетью союзных вооруженных группировок в регионе.

Авторы исследования отмечают, что даже спустя несколько месяцев после начала конфликта и продолжающихся ударов со стороны США и Израиля Иран сохраняет значительный промышленный и военный потенциал.

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