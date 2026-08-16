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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
16 августа, 15:56
Рейтинг: +294
Посты: 1036

Карта: топ-10 самых населенных стран мира

Население планеты в 2026 году составляет примерно 8,3 миллиарда человек. При этом более 55 процентов проживает в 10 странах, которые отмечены на карте.

Сообщество
# демография
# Инфографики
# карта
# население
# страны
Карта: топ-10 самых населенных стран мира / © World in Maps
Карта: топ-10 самых населенных стран мира / © World in Maps

Население 10 самых населенных стран мира достигло 4,7 миллиарда человек. При этом около трети мирового населения сконцентрировано в двух странах — Индии и Китае. В этих двух странах проживает около 2,89 миллиарда человек. 

В самой населенной стране мира — Индии — проживает более 1,47 миллиарда человек. Второе место занимает Китай с населением около 1,41 миллиарда жителей. Население Индии продолжает расти, а численность населения Китая, напротив, снижается.

При этом население Китая примерно в четыре раза больше населения США, расположившихся на третьем месте. В США проживает около 349 миллионов человек. В топ-5 вошли также Индонезия (287,9 миллиона) и Пакистан (259,3 миллиона).

Более 200 миллионов человек также проживают в Нигерии (242,4 миллиона) и Бразилии (213,6 миллиона). Восьмое место занимает Бангладеш с населением 177,8 миллиона человек.

Россия занимает девятое место. По оценкам Росстата, в России проживает примерно 146 миллионов жителей. Замыкает десятку самых населенных стран мира Эфиопия с населением 138,9 миллиона человек.

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