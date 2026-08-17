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Кадры, которые меняют взгляд жизнь в океане: названы финалисты премии Ocean Photographer of the Year 2026

Жюри объявило финалистов конкурса Ocean Photographer of the Year 2026 — премии, которая посвящена океану во всем его многообразии: его красоте и величию, хрупкости морских экосистем и острой необходимости их защищать.

Финалист в номинации «Дикая природа» / © Allan Cronin / Ocean Photographer of the Year

Морской котик разрывает ската в водах Новой Зеландии, а морские птицы собираются вокруг, ожидая оставшихся от добычи кусочков. Не в силах проглотить такую крупную добычу целиком, котик раз за разом подбрасывает ската, разрывая его на более мелкие части. Снимок сделан с каяка.

Финалист в номинации «Связь человека и природы: люди и планета» / © Anita Verde / Ocean Photographer of the Year

Гигантская луна-рыба скользит в прозрачных водах у побережья мексиканской Нижней Калифорнии.

Финалист в номинации «Изобразительное искусство» / © Ben Thouard / Ocean Photographer of the Year

Мощная волна разбивается у побережья Таити. Ее гребень формируется ветром, дующим с берега, а солнечный свет превращает водяные брызги в сияющую завесу.

Снимок был сделан с гидроцикла с помощью длиннофокусного объектива. Мгновение океанского хаоса превратилось в тщательно выстроенную композицию, напоминающую знаменитую гравюру японского художника Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве».

Финалист в номинации «Дикая природа» / © Andrea Michelutti / Ocean Photographer of the Year

Скорпена заглатывает рыбу-ящерицу. Компактная композиция подчеркивает сам момент взаимодействия двух рыб. Фотограф использовал специальную насадку на вспышку, направив свет непосредственно на животных и оставив фон приглушенным.

Финалист в номинации «Связь человека и природы: люди и планета» / © Sirachai Arunrugstichai / Ocean Photographer of the Year

Охотник на китов из индонезийской деревни Ламалера прыгает с лодки, чтобы метнуть ручной гарпун в косатку. За исключением кашалота, косатка является одной из крупнейших добыч, на которую охотятся жители Ламалеры. Такая охота проводится редко и считается крайне опасной.

Косатка, запечатленная на фотографии, в итоге погибла, но успела перевернуть лодку, после чего рыбаков пришлось спасать с других судов. Уже более 600 лет местная община добывает китов и других китообразных ради пропитания, а мясо распределяется между всеми жителями деревни. Сегодня использование моторных лодок делает эту традиционную практику все более спорной, превращая ее в предмет острых дискуссий о культуре, средствах к существованию и охране морской природы.

Финалист в номинации «Охрана природы: надежда» / © Leighton Lum / Ocean Photographer of the Year

Гавайский тюлень-монах отдыхает вместе со своим недельным детенышем на пляже Каймана в Вайкики. Самки кормят детенышей примерно шесть недель, практически не питаясь самостоятельно. За это время они могут потерять до трети массы тела, пока детеныш быстро растет и не становится самостоятельным.

Финалист в номинации «Изобразительное искусство» / © John Kowitz / Ocean Photographer of the Year

Пять пятнистых скатов-орляков скользят над песчаным дном, а их темные тела с белыми отметинами резко выделяются на светлом фоне. Эти скаты нередко перемещаются группами в поисках пищи. С помощью электрорецепторов они обнаруживают моллюсков и ракообразных, скрывающихся под слоем песка.

Финалист в номинации «Охрана природы: воздействие» / © Eduardo Santana de Vega / Ocean Photographer of the Year

Осьминог выглядывает из ловушки для омаров у юго-западного побережья Англии. На первый взгляд кажется, что животное оказалось в ловушке. Но на самом деле все иначе: осьминоги часто забираются внутрь таких ловушек, чтобы полакомиться крабами и омарами, после чего самостоятельно выбираются наружу.

Финалист в номинации «Охрана природы: надежда» / © Thomas Pavy / Ocean Photographer of the Year

Эта фотография показывает момент, когда безымянная акула превращается в узнаваемую особь. Благодаря фотоидентификации и видеотриангуляции с использованием лазерной калибровки ученые могут отслеживать акул в течение длительного времени, определяя их размеры и пол, а также отслеживая изменения численности популяции.

Исследования проводятся без приманки и других средств привлечения животных. Они помогают ученым больше узнать о жизни таматароа — вида, который пользуется особым культурным уважением и находится под охраной во Французской Полинезии.

Финалист в номинации «Охрана природы: воздействие» / © Jingyi Zhang / Ocean Photographer of the Year

Совсем другую историю рассказывает снимок самца косатки, неподвижно лежащего на бетонном дне бассейна в китайском океанариуме Chimelong Ocean Kingdom. Его сильно обвисший спинной плавник стал наглядным последствием длительного содержания в неволе.

Когда-то этих животных выловили в юности в Охотском море у берегов России. Их разлучили с семейными группами и лишили естественной социальной среды, которая является неотъемлемой частью жизни косаток в океане.

Финалист в номинации «Приключения» / © Gergo Rugli / Ocean Photographer of the Year

Дельфины плывут на волнах рядом с серферами на пляже Тамарама в Сиднее. В этот день здесь был сильный прибой и дул ветер с берега.

Стая провела рядом с серферами более часа, перемещаясь по волне с такой же естественностью, словно люди были частью привычного морского пейзажа.

Финалист в номинации «Невидимый океан: скрытые миры» / © Andrea Michelutti / Ocean Photographer of the Year

Креветка с кладкой яиц прячется среди ветвей коралла. Чтобы создать огненное свечение вокруг икры, фотограф разместил вспышку со специальной насадкой позади коралла. Дополнительное освещение спереди позволило показать саму креветку, не нарушая хрупкую среду ее обитания.

Победители в отдельных номинациях, а также главный лауреат Ocean Photographer of the Year 2026 будут объявлены в сентябре.