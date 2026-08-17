Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Кадры, которые меняют взгляд жизнь в океане: названы финалисты премии Ocean Photographer of the Year 2026
Жюри объявило финалистов конкурса Ocean Photographer of the Year 2026 — премии, которая посвящена океану во всем его многообразии: его красоте и величию, хрупкости морских экосистем и острой необходимости их защищать.
Морской котик разрывает ската в водах Новой Зеландии, а морские птицы собираются вокруг, ожидая оставшихся от добычи кусочков. Не в силах проглотить такую крупную добычу целиком, котик раз за разом подбрасывает ската, разрывая его на более мелкие части. Снимок сделан с каяка.
Гигантская луна-рыба скользит в прозрачных водах у побережья мексиканской Нижней Калифорнии.
Мощная волна разбивается у побережья Таити. Ее гребень формируется ветром, дующим с берега, а солнечный свет превращает водяные брызги в сияющую завесу.
Снимок был сделан с гидроцикла с помощью длиннофокусного объектива. Мгновение океанского хаоса превратилось в тщательно выстроенную композицию, напоминающую знаменитую гравюру японского художника Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве».
Скорпена заглатывает рыбу-ящерицу. Компактная композиция подчеркивает сам момент взаимодействия двух рыб. Фотограф использовал специальную насадку на вспышку, направив свет непосредственно на животных и оставив фон приглушенным.
Охотник на китов из индонезийской деревни Ламалера прыгает с лодки, чтобы метнуть ручной гарпун в косатку. За исключением кашалота, косатка является одной из крупнейших добыч, на которую охотятся жители Ламалеры. Такая охота проводится редко и считается крайне опасной.
Косатка, запечатленная на фотографии, в итоге погибла, но успела перевернуть лодку, после чего рыбаков пришлось спасать с других судов. Уже более 600 лет местная община добывает китов и других китообразных ради пропитания, а мясо распределяется между всеми жителями деревни. Сегодня использование моторных лодок делает эту традиционную практику все более спорной, превращая ее в предмет острых дискуссий о культуре, средствах к существованию и охране морской природы.
Гавайский тюлень-монах отдыхает вместе со своим недельным детенышем на пляже Каймана в Вайкики. Самки кормят детенышей примерно шесть недель, практически не питаясь самостоятельно. За это время они могут потерять до трети массы тела, пока детеныш быстро растет и не становится самостоятельным.
Пять пятнистых скатов-орляков скользят над песчаным дном, а их темные тела с белыми отметинами резко выделяются на светлом фоне. Эти скаты нередко перемещаются группами в поисках пищи. С помощью электрорецепторов они обнаруживают моллюсков и ракообразных, скрывающихся под слоем песка.
Осьминог выглядывает из ловушки для омаров у юго-западного побережья Англии. На первый взгляд кажется, что животное оказалось в ловушке. Но на самом деле все иначе: осьминоги часто забираются внутрь таких ловушек, чтобы полакомиться крабами и омарами, после чего самостоятельно выбираются наружу.
Эта фотография показывает момент, когда безымянная акула превращается в узнаваемую особь. Благодаря фотоидентификации и видеотриангуляции с использованием лазерной калибровки ученые могут отслеживать акул в течение длительного времени, определяя их размеры и пол, а также отслеживая изменения численности популяции.
Исследования проводятся без приманки и других средств привлечения животных. Они помогают ученым больше узнать о жизни таматароа — вида, который пользуется особым культурным уважением и находится под охраной во Французской Полинезии.
Совсем другую историю рассказывает снимок самца косатки, неподвижно лежащего на бетонном дне бассейна в китайском океанариуме Chimelong Ocean Kingdom. Его сильно обвисший спинной плавник стал наглядным последствием длительного содержания в неволе.
Когда-то этих животных выловили в юности в Охотском море у берегов России. Их разлучили с семейными группами и лишили естественной социальной среды, которая является неотъемлемой частью жизни косаток в океане.
Дельфины плывут на волнах рядом с серферами на пляже Тамарама в Сиднее. В этот день здесь был сильный прибой и дул ветер с берега.
Стая провела рядом с серферами более часа, перемещаясь по волне с такой же естественностью, словно люди были частью привычного морского пейзажа.
Креветка с кладкой яиц прячется среди ветвей коралла. Чтобы создать огненное свечение вокруг икры, фотограф разместил вспышку со специальной насадкой позади коралла. Дополнительное освещение спереди позволило показать саму креветку, не нарушая хрупкую среду ее обитания.
Победители в отдельных номинациях, а также главный лауреат Ocean Photographer of the Year 2026 будут объявлены в сентябре.
В черепах участников битв эпохи Средневековья часто находят отверстия квадратной формы, о происхождении которых спорят специалисты. Авторы нового исследования пришли к выводу, что такое повреждение — следствие смертельного удара по голове палицей.
У любителей кофе выявили расхождение в уровнях тестостерона: одна форма этого гормона повышалась вместе с количеством выпитого, а другая, напротив, снижалась. Результат оказался особенно интересным на фоне изменений других показателей, связанных с обменом веществ и здоровьем сердца.
Защитный жилет, протестированный в ходе миссии «Артемида I», реально защитил от космической радиации
Специальный пластиковый жилет смог существенно снизить дозу радиации, полученную манекеном во время тестового полета корабля Orion к Луне. По уровню защиты жилет не уступил специальному противорадиационному убежищу внутри корабля. В будущем такая экипировка позволит защищать астронавтов от солнечных вспышек во время полетов на Луну и Марс, минимально сковывая их работу.
Британские экологи выяснили, что большинство людей не догадываются о вреде солнцезащитных кремов для Мирового океана. Обзор научной литературы и локальный уличный опрос наглядно продемонстрировали разрыв между реальными экологическими угрозами и повседневными привычками покупателей.
В черепах участников битв эпохи Средневековья часто находят отверстия квадратной формы, о происхождении которых спорят специалисты. Авторы нового исследования пришли к выводу, что такое повреждение — следствие смертельного удара по голове палицей.
Десять месяцев в Антарктиде показали: главная угроза для экипажа на Марсе — не одиночество, а избыток общения
Десятимесячный эксперимент в Антарктиде помог выяснить, что частые взаимодействия в замкнутом пространстве не сближают команду, а провоцируют рост недоверия, конфликты и падение продуктивности. Ученые уверены, что отсутствие личного пространства и постоянный контакт с одними и теми же людьми могут стать главными психологическими угрозами для экипажей будущих марсианских миссий.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
12 Июля, 2020
Перехватчик МиГ-41: «Лисья гончая» XXI века
12 Декабря, 2015
Топ удивительных разработок 2015 года
24 Октября, 2013
Карты Луны и Марса
3 Октября, 2016
Есть ли жизнь на Марсе? Будет!
14 Декабря, 2018
Панспермия: могла ли жизнь «упасть» на Землю
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии