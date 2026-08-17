Гигантские крокодилы господствовали в пищевых цепях миоцена в Южной Америке
Палеонтологи проанализировали кости древних копытных, живших в Южной Америке более 10 миллионов лет назад, и обнаружили на них следы укусов гигантских крокодилов. Это первое доказательство, что огромные размеры позволяли крокодилам успешно охотиться даже на тонных травоядных.
В эпоху миоцена, от 23 до пяти миллионов лет назад, Южная Америка была изолированным континентом. Огромную часть ее территории покрывали озера и болота. На их берегах паслись разнообразные травоядные: гигантские ленивцы, родственники броненосцев и массивные копытные, вес которых переваливал за тонну.
Долгое время считалось, что в экосистемах прошлого доминировали млекопитающие хищники (например, сумчатые саблезубые кошки) или гигантские нелетающие хищные птицы. Однако недавние расчеты показали, что млекопитающих хищников было слишком мало, чтобы контролировать популяции гигантских травоядных. Ученые предположили, что главной угрозой были рептилии, но прямых улик не хватало.
Финские исследователи решили найти их в музейных коллекциях окаменелостей из колумбийской пустыни Ла-Вента. Возраст находок составлял от 10,5 до 16 миллионов лет. Результаты научной работы опубликовали в Journal of Vertebrate Paleontology.
Палеонтологи детально исследовали четыре фрагмента костей: череп и бедренную кость вымершего копытного (токсодонта), а также две челюсти астрапотериев. На всех четырех окаменелостях обнаружили глубокие проколы, царапины и характерные раздробления верхнего слоя кости.
Анализ формы отверстий (одно из них достигало почти трех сантиметров в диаметре) показал, что их оставили конические зубы огромной рептилии. Расчетная сила укуса, необходимая для пробивания таких костей, превышала 40 000 ньютонов. По оценке авторов научной работы, единственным хищником в этой экосистеме, способным нанести такие повреждения, был пурусзавр — вымерший родственник современных кайманов, достигавший семи метров в длину и весивший около 1800 килограммов.
Ученые обратили внимание на то, что три из четырех следов располагались в области головы — на черепе и челюстях жертв. Это совпадает с охотничьей тактикой современных крупных крокодилов. Они нападают на травоядных из засады у водопоя и хватают жертву за морду, чтобы утащить на глубину и утопить. Сами авторы исследования честно признали, что отличить следы реальной охоты от поедания падали по ископаемым костям со стопроцентной точностью невозможно, но характер укусов делает версию об активной охоте более вероятной.
В итоге палеонтологи нашли физическое доказательство того, что гигантские рептилии находились на вершине пищевой цепи древней Южной Америки. Массивные крокодилы не только регулировали численность крупных млекопитающих, но и выступали важным звеном в переносе питательных веществ из наземной среды в пресноводную. В дальнейшем целенаправленный поиск подобных отметин поможет лучше понять, как именно древние хищники делили между собой кормовую базу.
У любителей кофе выявили расхождение в уровнях тестостерона: одна форма этого гормона повышалась вместе с количеством выпитого, а другая, напротив, снижалась. Результат оказался особенно интересным на фоне изменений других показателей, связанных с обменом веществ и здоровьем сердца.
В черепах участников битв эпохи Средневековья часто находят отверстия квадратной формы, о происхождении которых спорят специалисты. Авторы нового исследования пришли к выводу, что такое повреждение — следствие смертельного удара по голове палицей.
Грудь и ягодицы обычно воспринимаются как главные особенности женской фигуры, которые могут влиять на оценку привлекательности. Однако новое исследование показало, что в предпочтениях мужчин эти признаки далеко не равноценны.
В черепах участников битв эпохи Средневековья часто находят отверстия квадратной формы, о происхождении которых спорят специалисты. Авторы нового исследования пришли к выводу, что такое повреждение — следствие смертельного удара по голове палицей.
Десять месяцев в Антарктиде показали: главная угроза для экипажа на Марсе — не одиночество, а избыток общения
Десятимесячный эксперимент в Антарктиде помог выяснить, что частые взаимодействия в замкнутом пространстве не сближают команду, а провоцируют рост недоверия, конфликты и падение продуктивности. Ученые уверены, что отсутствие личного пространства и постоянный контакт с одними и теми же людьми могут стать главными психологическими угрозами для экипажей будущих марсианских миссий.
Защитный жилет, протестированный в ходе миссии «Артемида I», реально защитил от космической радиации
Специальный пластиковый жилет смог существенно снизить дозу радиации, полученную манекеном во время тестового полета корабля Orion к Луне. По уровню защиты жилет не уступил специальному противорадиационному убежищу внутри корабля. В будущем такая экипировка позволит защищать астронавтов от солнечных вспышек во время полетов на Луну и Марс, минимально сковывая их работу.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
23 Июня, 2022
Пластик, освободитель наш и могильщик
28 Августа, 2014
Московский автосалон. Топ 15 новинок
13 Декабря, 2015
Арсенал джедая: световые мечи «Звездных войн»
27 Июня, 2016
Земля в занимательных числах
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии