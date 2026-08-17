Гигантские крокодилы господствовали в пищевых цепях миоцена в Южной Америке

Палеонтологи проанализировали кости древних копытных, живших в Южной Америке более 10 миллионов лет назад, и обнаружили на них следы укусов гигантских крокодилов. Это первое доказательство, что огромные размеры позволяли крокодилам успешно охотиться даже на тонных травоядных.

В эпоху миоцена, от 23 до пяти миллионов лет назад, Южная Америка была изолированным континентом. Огромную часть ее территории покрывали озера и болота. На их берегах паслись разнообразные травоядные: гигантские ленивцы, родственники броненосцев и массивные копытные, вес которых переваливал за тонну.

Долгое время считалось, что в экосистемах прошлого доминировали млекопитающие хищники (например, сумчатые саблезубые кошки) или гигантские нелетающие хищные птицы. Однако недавние расчеты показали, что млекопитающих хищников было слишком мало, чтобы контролировать популяции гигантских травоядных. Ученые предположили, что главной угрозой были рептилии, но прямых улик не хватало.

Финские исследователи решили найти их в музейных коллекциях окаменелостей из колумбийской пустыни Ла-Вента. Возраст находок составлял от 10,5 до 16 миллионов лет. Результаты научной работы опубликовали в Journal of Vertebrate Paleontology.

Палеонтологи детально исследовали четыре фрагмента костей: череп и бедренную кость вымершего копытного (токсодонта), а также две челюсти астрапотериев. На всех четырех окаменелостях обнаружили глубокие проколы, царапины и характерные раздробления верхнего слоя кости.

Череп Pericotoxodon platignathus со следами нападения предположительно гигантского крокодила Purussaurus neivensis / © Oscar E. Wilson et al./Journal of Vertebrate Paleontology(2026)

Анализ формы отверстий (одно из них достигало почти трех сантиметров в диаметре) показал, что их оставили конические зубы огромной рептилии. Расчетная сила укуса, необходимая для пробивания таких костей, превышала 40 000 ньютонов. По оценке авторов научной работы, единственным хищником в этой экосистеме, способным нанести такие повреждения, был пурусзавр — вымерший родственник современных кайманов, достигавший семи метров в длину и весивший около 1800 килограммов.

Ученые обратили внимание на то, что три из четырех следов располагались в области головы — на черепе и челюстях жертв. Это совпадает с охотничьей тактикой современных крупных крокодилов. Они нападают на травоядных из засады у водопоя и хватают жертву за морду, чтобы утащить на глубину и утопить. Сами авторы исследования честно признали, что отличить следы реальной охоты от поедания падали по ископаемым костям со стопроцентной точностью невозможно, но характер укусов делает версию об активной охоте более вероятной.

В итоге палеонтологи нашли физическое доказательство того, что гигантские рептилии находились на вершине пищевой цепи древней Южной Америки. Массивные крокодилы не только регулировали численность крупных млекопитающих, но и выступали важным звеном в переносе питательных веществ из наземной среды в пресноводную. В дальнейшем целенаправленный поиск подобных отметин поможет лучше понять, как именно древние хищники делили между собой кормовую базу.

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Илья Гриднев 197 статей Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.