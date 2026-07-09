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Рейтинг стран по уровню доверия к новостям в 2026 году
Уровень доверия к средствам массовой информации существенно различается в разных странах. Так, в Кении и Нигерии около двух третей жителей заявляют, что доверяют большинству новостей большую часть времени, тогда как в США такого мнения придерживается лишь каждый четвертый.
Данные для этой инфографики взяты из исследования Digital News Report 2026, подготовленного Институтом Рейтер по изучению журналистики. Оно основано на опросе почти 100 тысяч респондентов в 48 странах и территориях, проведенном в 2026 году.
Показатели отражают долю опрошенных в каждой стране, согласившихся с утверждением: «Я доверяю большинству новостей большую часть времени». Для Кении, Нигерии, ЮАР и Индии результаты основаны преимущественно на англоязычной интернет-аудитории.
Где новостям доверяют больше всего?
Мировыми лидерами по уровню доверия к СМИ стали Кения и Нигерия: в обеих странах 68% респондентов заявили, что доверяют большинству новостей большую часть времени. Это примерно на 10 процентных пунктов выше, чем в 2022 году. В первую десятку также вошла Южно-Африканская Республика с показателем 50%.
В Европе самым высоким уровнем доверия отличается Финляндия — 63% опрошенных положительно оценивают надежность новостей. Также в мировую десятку входят Дания, Норвегия и Швеция. Таким образом, страны Северной Европы остаются одним из немногих регионов мира, где доверие к средствам массовой информации в целом укреплялось на протяжении последнего десятилетия.
В Соединенных Штатах лишь 25% участников опроса заявили, что доверяют большинству новостей большую часть времени. По этому показателю страна находится на одном уровне с Тайванем и Колумбией. С 2016 года уровень доверия в США снизился на восемь процентных пунктов.
Исследователи связывают эту тенденцию с растущей политической поляризацией медиапространства и ухудшением ситуации со свободой прессы. По оценке Репортеров без границ, мировой уровень свободы СМИ сегодня находится на минимальном уровне за последние 25 лет.
Среди государств «Большой семерки» (G7) наиболее резкое снижение доверия к новостям за последнее десятилетие зафиксировано в Великобритании. Если в 2016 году СМИ доверяли 50% жителей страны, то к 2026 году этот показатель сократился до 30%, то есть на 20 процентных пунктов.
Еще более заметное снижение среди стран, отслеживаемых с 2016 года, произошло в Бразилии, где уровень доверия упал на 22 процентных пункта — до 36%. Существенное снижение также наблюдалось в Канаде (минус 18 пунктов) и Польше (минус 16 пунктов).
Наименьший уровень доверия к новостям характерен для стран Восточной и Южной Европы.
Последние места в рейтинге занимают: Венгрия — 17%; Греция — 18%; Словакия — 19%. Эти результаты наглядно демонстрируют, насколько сильно уровень доверия к средствам массовой информации может различаться даже между странами одного региона.
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