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12 минут назад
КБГУ
11

В КБГУ разработали инновационный метод очистки сточных вод от синтетических поверхностно-активных веществ

4.3

Ученые КБГУ использовали серпентинит в качестве сорбционного фильтра, запасы которого в Кабардино-Балкарской республике практически не ограничены. По словам автора проекта и руководителя центра водородных технологий КБГУ Рамазана Тегаева, большинство существующих систем очистки сточных вод от СПАВ базируются на флотации — дорогостоящем методе, технологически сложном и многоступенчатом. Новый способ, разработанный в КБГУ, значительно упрощает процесс очистки сточных вод, увеличивая скорость и производительность фильтрации почти в пять раз.

КБГУ
# автомойка
# очистка
# ПАВ
# серпентинит
# сточные воды
сточные воды
Сточные воды / © Alexander Schimmeck, unsplash.com

Серпентинит опробовали на одной из автомоек в Нальчике. Результаты показали высокую эффективность, снижение содержания тяжелых фракций за короткий период. При этом очищенная вода не потеряла пенообразующие свойства, что подтверждено лабораторными исследованиями в Управлении «Роспотребнадзора» по Кабардино-Балкарии.

Сотрудники Центра водородных технологий КБГУ обнаружили новое применение серпентинита. В результате длительных исследований им удалось провести полную очистку поверхности от нефтяного пятна с использованием этого природного минерала — случай в мире уникальный. Место аварии было обработано измельченным до порошкообразного состояния серпентинитом, который, как губка, «впитал» всю разлившуюся нефть.

С помощью электромагнитных ловушек удалось собрать всю субстанцию, отделяя углеводороды от минерала. Автор проекта утверждает, что воду, очищенную таким образом, из озер и рек можно использовать как питьевую. Разработка проводилась совместно с Московским научно-производственным предприятием «Радий».

Юрий Альтудов, исполняющий обязанности ректора КБГУ: «Законодательство требует обязательной очистки сточных вод перед их сбросом в окружающую среду. В противном случае взвешенные вещества, нефтепродукты и токсичные соединения, такие как свинец, цинк, железо, азот и другие химические элементы, могут причинить ущерб экосистеме и животным.

При повышенных концентрациях СПАВ в природных водоемах начинает снижаться численность мальков. Новый метод очистки сточных вод на основе серпентинита значительно упрощает и ускоряет процесс обработки, делая его менее энергозатратным. КБГУ подал заявку на получение патента по этим двум изобретениям». Научные исследования в КБГУ проводятся в рамках программы «Приоритет 2030».

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КБГУ
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КБГУ является крупным университетским комплексом, в котором объединены разнопрофильные, разноуровневые учреждения, реализующие программы высшего, среднего, послевузовского и дополнительного профессионального образования. В общей сложности здесь обучается более 19 000 человек, а в системе непрерывного образования более 8 000 человек.
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КБГУ
# автомойка
# очистка
# ПАВ
# серпентинит
# сточные воды
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