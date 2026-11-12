Эксперт объяснил, что можно узнать о загрязнении города по снегу

Снегопад — один из механизмов самоочищения атмосферы: падающие снежинки захватывают взвешенные частицы и переносят их на земную поверхность. Поэтому снежный покров для экологов — естественный накопитель загрязняющих веществ и индикатор состояния городского воздуха. Как работает вымывание аэрозолей снегом, почему ощущение свежести после снегопада не равно чистому воздуху и как читать данные снегового мониторинга, рассказывает Анна Курбатова, кандидат биологических наук, заведующая базовой кафедрой экономики замкнутого цикла Института экологии РУДН.

Снежинка-ловушка

В воздухе постоянно висят аэрозоли — мельчайшие твердые и жидкие частицы. Часть из них природного происхождения: почвенная пыль, морские соли, дым лесных пожаров, биологические частицы. В городе к ним добавляются выбросы транспорта, предприятий и отопительных установок, а еще пыль от истирания асфальта и автомобильных шин.

Снежинка — отличная ловушка для таких частиц. У нее сложная ветвистая форма и пористая структура: примерно на 95 % она состоит из воздуха. Поэтому площадь соприкосновения снежинки с воздухом гораздо больше, чем у гладкой дождевой капли.

Падая, снежинка сталкивается с частицами аэрозоля и захватывает их. Физики атмосферы называют этот процесс влажным удалением примесей. Насколько хорошо он работает, зависит от размера частиц, свойств снежинок, интенсивности снегопада, влажности и погоды.

Первые полчаса

То, что снег действительно чистит воздух, подтверждают измерения. В 2024 году в журнале Science of the Total Environment вышло исследование шести снегопадов на северо-западе Испании. В отдельных случаях концентрация частиц в воздухе сильнее всего снижалась в первые 30 минут снегопада.

Но работает это не всегда. Некоторые снегопады почти не снижали аэрозольное загрязнение.

Почему дышится легче

Ощущение свежести после снегопада возникает по нескольким причинам. Во-первых, осадки уносят из воздуха часть твердых частиц. Во-вторых, вместе со снегопадом меняется погода, и воздушные массы лучше перемешиваются.

В-третьих, снег меняет сам город. Он укрывает пыльные участки грунта, и ветру становится труднее снова поднимать в воздух осевшую пыль.

Но ощущение свежести — еще не показатель качества воздуха. Пыли становится меньше, а газы никуда не деваются: диоксид азота, оксиды серы и другие примеси могут оставаться в атмосфере, особенно если погода мешает им рассеиваться. А после снегопада концентрация некоторых частиц может снова вырасти.

Грязь никуда не исчезает

— Снегопад не уничтожает загрязнители, — подчеркивает Анна Курбатова. — Он переносит часть веществ из атмосферы на поверхность земли.

В снежном покрове копятся соединения металлов, следы выбросов транспорта и промышленности, органические загрязнители, осевшие на минеральных частицах. Там же оказываются растворимые в воде ионы — сульфаты, нитраты и хлориды. Когда снег тает, все это вместе с талой водой уходит в почву, ливневую канализацию и водоемы.

Выходит, что чистый воздух после снегопада не означает, что природе стало легче. Загрязнение просто переходит из одной среды в другую: из воздуха в снег, а оттуда в воду и почву.

Зимний архив

Зато для экологов снег — ценный инструмент. Первый снегопад, после которого образуется устойчивый снежный покров, может стать началом сезонного мониторинга загрязнения. Исследователи берут пробы снега на участках с разной антропогенной нагрузкой: у дорог, в жилых кварталах, промышленных зонах, парках и на фоновых территориях, почти не затронутых человеком.

— Снег — это природный накопитель загрязняющих веществ из атмосферы, — объясняет Анна Курбатова. — Поэтому мониторинг снежного покрова — важная часть мониторинга атмосферного воздуха. Он дает более полную картину загрязнения за всю зиму.

Читать этот архив нужно аккуратно. Сколько загрязнителя окажется в пробе, зависит не только от состояния воздуха. Важны и количество выпавшего снега, и время накопления, и ветер, и то, не загрязнился ли снег уже на земле. Поэтому для достоверной оценки нужны стандартизированный отбор проб и сравнение с метеоданными.

Так что первый снег — не только примета зимы. Это первая страница летописи, по которой к весне можно будет узнать, чем город дышал всю зиму.

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