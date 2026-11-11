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Roman Markin
Roman Markin
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Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2026 году

Великобритания сохранила первое место в Sustainable Trade Index, а Сингапур поднялся на второе. Составители рейтинга сравнили 30 экономик по тому, как международная торговля сочетается с экономическим развитием, состоянием общества и охраной окружающей среды.

Сообщество
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# инфографика
# Рейтинги
# Россия
# Сингапур
# статистика
# торговля
# экология
# экономика
Первая десятка Sustainable Trade Index 2026 / © Naked Science, данные Hinrich Foundation / IMD
Первая десятка Sustainable Trade Index 2026 / © Naked Science, данные Hinrich Foundation / IMD
Sustainable Trade Index 2026: общий рейтинг и результаты по трем направлениям / © Athul Alexander, Visual Capitalist / Hinrich Foundation
Sustainable Trade Index 2026: общий рейтинг и результаты по трем направлениям / © Athul Alexander, Visual Capitalist / Hinrich Foundation

Фонд Hinrich Foundation и Центр мировой конкурентоспособности IMD представили Sustainable Trade Index 2026 — ежегодный рейтинг устойчивости торговых экономик. Он охватывает 30 участников, среди которых крупнейшие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, США, Великобритания и Россия. Авторы сопоставляют экономические, социальные и экологические показатели, чтобы оценить способность стран извлекать долгосрочную пользу из международной торговли.

Как сообщает IMD, Великобритания осталась лидером общего рейтинга. Сингапур поднялся с четвертой позиции на вторую, а Новая Зеландия переместилась на третью. Четвертое место занял Гонконг, пятое — Австралия. В британском результате составители отдельно отметили сравнительно сбалансированные показатели по всем трем направлениям.

В первой десятке также оказались Тайвань, Южная Корея, Япония, Канада и США. На инфографике, которую опубликовал Visual Capitalist совместно с Hinrich Foundation, приведены итоговые баллы: Великобритания получила 100, Сингапур — 97,7, Новая Зеландия — 95,1, Гонконг — 92,8, Австралия — 89. Россия заняла 29-е место с 4,7 балла, Китай — 19-е с 51,4 балла, США — десятое с 69,4 балла.

Индекс оценивает готовность экономик участвовать в мировой торговле с учетом долгосрочных целей развития. Экономическая часть включает, в частности, диверсификацию экспорта, технологическую инфраструктуру и финансовые показатели. Социальная учитывает образование, условия труда, неравенство и продолжительность жизни. Экологическая — использование ресурсов, загрязнение, энергопотребление и выбросы. Речь идет о сравнении выбранных 30 экономик, а не всех государств мира.

Места в отдельных разделах заметно отличаются от общей таблицы. В экономическом направлении лидирует Сингапур, за ним идут США и Гонконг. В социальной части первое место заняла Австралия, совсем немного опередив Канаду; третьей стала Новая Зеландия. В экологическом разделе лидирует Новая Зеландия, второе место занимает Великобритания, третье — Камбоджа.

Сингапур, по оценке IMD, совместил лидерство в экономической части с улучшением экологических результатов: в последнем разделе он поднялся на девять позиций. У США и Китая соотношение другое — высокие экономические показатели соседствуют с гораздо более низкими местами в экологическом разделе. В этом году ни один участник не переместился в общем рейтинге более чем на четыре строки.

«Членство в торговом объединении открывает дверь. Но не проводит через нее страну», — заявил директор Центра мировой конкурентоспособности IMD Артуро Брис.

В новом выпуске исследователи отдельно рассмотрели участие стран в торговых соглашениях и объединениях, включая CPTPP, RCEP, APEC и DEPA. По их выводам, членство помогает открывать рынки и распространять стандарты, однако само по себе не заменяет институты, инфраструктуру и навыки внутри страны. За пять лет наиболее заметные улучшения среди экономик APEC продемонстрировали страны Юго-Восточной Азии, прежде всего Вьетнам, Малайзия и Индонезия.

Помимо общей таблицы, опубликованы страновые профили и материалы по отдельным направлениям. Они позволяют увидеть, какие именно показатели влияют на место участника. Поэтому общий результат и лидерство в одном разделе в отчете представлены отдельно: сильная торговая экономика может получить существенно более низкую оценку по социальным или экологическим критериям.

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Сообщество
# Великобритания
# инфографика
# Рейтинги
# Россия
# Сингапур
# статистика
# торговля
# экология
# экономика
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