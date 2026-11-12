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Александр Речкин
Александр Речкин
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Китай пошел против рыночного тренда: COMAC разработала новую версию авиалайнера C919 для самых сложных высокогорных аэропортов мира

Над Шанхаем впервые поднялась в воздух новая модификация пассажирского самолета C919 китайской компании COMAC. Однако это оказалась не удлиненная версия лайнера, которую можно было бы ожидать с учетом современных тенденций на рынке узкофюзеляжных самолетов.

Сообщество
# Airbus
# Boeing
# C919
# авиация
# Китай
# самолёты
# технологии
Авиалайнер C919 / © COMAC
Авиалайнер C919 / © COMAC

Вместо нее китайский производитель укоротил фюзеляж, чтобы создать модификацию, предназначенную для эксплуатации в некоторых из самых сложных высокогорных аэропортов мира.

Такой выбор заслуживает отдельного внимания. Компания Airbus добилась исключительного успеха с моделью A321neo, тогда как значительно меньший A319neo пользуется гораздо меньшим спросом. Аналогичная ситуация наблюдается и у Boeing: более крупные модификации семейства 737 MAX оказались популярнее самого компактного представителя линейки.

Тем не менее первой производной моделью C919, приступившей к летным испытаниям, стал именно уменьшенный самолет. И это происходит в то время, когда COMAC продолжает сталкиваться с трудностями при наращивании производства базовой версии C919. Почему компания решила направить ограниченные инженерные и производственные ресурсы на создание более компактного лайнера и почему именно сейчас? Дело в том, что у китайского авиапроизводителя несколько иные приоритеты.

Для Airbus и Boeing развитие семейств самолетов определяется прежде всего коммерческими соображениями. Различные модификации позволяют производителям охватывать несколько сегментов рынка, одновременно распределяя затраты на разработку между самолетами, созданными на общей платформе.

По состоянию на июнь 2026 года на A321neo приходилось около 75% портфеля заказов семейства Airbus A320neo. У Boeing более крупные модели 737 MAX 9 и MAX 10 вместе составляли 36% еще не поставленных заказчикам самолетов семейства 737, тогда как на меньший 737 MAX 7 приходилось лишь 6%.

COMAC также учитывает коммерческие факторы, однако развитие семейства C919 преследует и другую цель — решение национальных промышленных задач. После сертификации типа C919 в сентябре 2022 года Китай официально обозначил наращивание производства и расширение семейства самолетов в качестве приоритетных направлений государственной политики. В заявлении от июня 2023 года COMAC сформулировала свою стратегию вокруг так называемых «трех основных задач»: увеличения темпов производства и расширения семейства самолетов, достижения технологической самостоятельности, а также обеспечения безопасности и надежности.

Китайский авиапроизводитель разрабатывает как укороченную, так и удлиненную версии C919. Однако первой к летным испытаниям приступила более компактная высокогорная модификация C919-600.

Почему же COMAC отдала предпочтение меньшему C919-600, а не удлиненному C919-800? Ответ следует искать в давней потребности китайской гражданской авиации.

Западные районы Китая представляют собой особый авиационный рынок. На обширных горных территориях расположено множество высокогорных аэропортов, где воздушный транспорт играет жизненно важную роль в обеспечении мобильности населения, экономического развития и работы экстренных служб.

Перелет из Чэнду — крупного авиационного узла на юго-западе Китая — в Лхасу занимает около двух с половиной часов. Поездка на поезде по тому же маршруту длится примерно 35 часов, а автомобильное путешествие может растянуться на несколько дней. Причем потребность в воздушном сообщении существует не только в Тибете, но и в соседних провинциях.

Масштабы впечатляют. Из 270 китайских аэропортов, обслуживающих коммерческие перевозки, 46 соответствуют определению высокогорных, принятому Управлением гражданской авиации Китая (CAAC): они расположены на высоте 1524 метра над уровнем моря или выше. Это примерно четверть всех подобных аэропортов в мире.

Из них 25 относятся к категории сверхвысокогорных — расположенных на высоте 2438 метров и более. На Китай приходится свыше половины всех таких аэропортов мира, имеющих взлетно-посадочные полосы длиной более 2000 метров.

Восемь из десяти самых высокогорных гражданских аэропортов мира находятся в западной части Китая. Там же расположены пять наиболее высокогорных аэропортов, обслуживающих коммерческие пассажирские перевозки. Большинство китайских аэропортов сверхвысокогорной категории сосредоточено на Тибетском нагорье и прилегающих территориях. Потребность в самолетах, приспособленных к таким условиям, возникла уже давно, именно этим и объясняется появление C919-600.

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Сообщество
# Airbus
# Boeing
# C919
# авиация
# Китай
# самолёты
# технологии
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