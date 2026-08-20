Капитализация Moderna превысила 55 миллиардов долларов после заявления компании об успехах в лечении меланомы
Американская биотехнологическая компания Moderna отчиталась о результатах испытаний экспериментального мРНК-препарата против меланомы. В тот же день акции подскочили на 150 процентов, а капитализация превысила 55 миллиардов долларов.
Moderna разрабатывала метод лечения меланомы совместно с компанией Merck. Сейчас для лечения меланомы часто применяют препарат пембролизумаб (KEYTRUDA). Авторы исследования предложили использовать его в комбинации с Intismeran. При этом каждая вакцина на основе мРНК изготавливают персонально для каждого пациента с учетом генетического отпечатка его опухоли.
В исследовании участвовали 1137 пациентов, которым ранее удалили опухоль хирургическим путем. Исследователи пришли к выводу, что комбинированная терапия показала более высокую эффективность по сравнению с одним пембролизумабом.
Moderna и Merck планируют вскоре начать переговоры с регуляторами. Также ученые проверяют, насколько эффективно Intismeran действует при других видах рака.
На заявления компаний отреагировали не только исследователи и СМИ, но и инвесторы. Еще несколько дней назад акция Moderna стоила около 63 долларов. После пресс-релиза стоимость акций на бирже Nasdaq поднялась выше 160 долларов за штуку. Капитализация компании при этом увеличилась до 55 миллиардов долларов. Однако своего максимума компания пока не достигла. В 2021 году, когда Moderna выпустила вакцину от Covid-19, стоимость компании превышала 180 миллиардов долларов.
Компанию Moderna создали в 2010 году предприниматель Нубар Афеян и ученые Деррик Росси, Тимоти Спрингер, Роберт Лэнджер и Кеннет Чиен. Изначально она занималась разработкой экспериментальных препаратов для лечения рака и болезней сердца, затем стала активно развивать направление мРНК-вакцин.
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