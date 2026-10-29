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Биомаркеры средиземноморской диеты указали на более низкий риск смерти

❋ 4.9

Пищевые привычки можно оценивать не только по тому, что человек сам говорит о своем рационе, но и по изменениям в составе его крови. Такой подход помог ученым обнаружить связь между характерным для средиземноморской диеты метаболическим профилем и снижением риска смерти, причем результаты удалось воспроизвести на нескольких независимых выборках.

Медицина
# биомаркеры
# здоровье
# питание
# риск смерти
# средиземноморская диета
«Симпсоны»
Кадр из анимационного ситкома «Симпсоны» / © 20th Television

Средиземноморская диета предполагает обилие овощей, фруктов, бобовых, орехов, рыбы, оливкового масла и в то же время ограничение красного и переработанного мяса, животных жиров, рафинированных зерновых продуктов и сладостей. Исследования неоднократно связывали такой рацион с меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Однако обычно приверженность этой диете оценивают по анкетам, в которых участники сами рассказывают, какие продукты едят и как часто.

Такой метод не всегда точно отражает реальные пищевые привычки и не показывает, как организм реагирует на питание. Поэтому Эстефания Толедо из Университета Наварры (Испания) и ее коллеги решили проверить, как связаны с риском смерти от любых причин биомаркеры средиземноморской диеты — сочетание показателей крови, по которому можно объективно оценить соответствующий рациону обмен веществ. Результаты опубликовали в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.

Сначала ученые проанализировали данные 1880 участников испанского исследования PREDIMED. На момент включения в него средний возраст добровольцев составлял 67,1 года. Эти люди не имели сердечно-сосудистых заболеваний, но состояли в группе повышенного риска: у них был диабет второго типа или несколько других факторов риска, например гипертония, курение и нарушение уровня холестерина. Участников случайным образом распределили по группам: одной рекомендовали средиземноморскую диету с дополнительным оливковым маслом холодного отжима или орехами, другой — низкожировой рацион.

Наблюдения вели в среднем 13,2 года. Выяснилось, что у людей с наиболее выраженным метаболическим профилем средиземноморской диеты риск смерти от любых причин был на 23% ниже, чем у участников с наименее выраженными показателями. Различие сохранялось после поправок на возраст, пол, индекс массы тела, вредные привычки, диабет, гипертонию и другие факторы.

Затем результат проверили на трех независимых американских выборках — исследованиях здоровья медицинских работников. В анализ включили данные 12 704 мужчин и женщин, за которыми наблюдали в среднем 25 лет. Здесь связь оказалась схожей: у участников с наиболее выраженной метаболической сигнатурой средиземноморской диеты риск смерти был на 23% ниже, чем у людей с наименьшим показателем. Эта закономерность сохранялась и после учета ИМТ.

В метаболическую сигнатуру вошло множество показателей: 45 разновидностей липидов (жироподобные соединения, выполняющие структурные и энергетические функции) и ацилкарнитинов (участвуют в обмене жирных кислот), 19 аминокислот, два витамина и один ксенобиотик. Причем важна именно совокупность этих веществ: их общий профиль устойчиво коррелировал с более низким риском смерти.

Авторы исследования предположили, что эти результаты показывают несколько благоприятных процессов одновременно. Средиземноморский рацион включает оливковое масло, орехи и рыбу — источники различных жирных кислот, способных влиять на обмен липидов и кардиометаболическое здоровье. Общий метаболический профиль может быть связан с более низким уровнем хронического воспаления, повышенным антиоксидантным потенциалом и лучшей чувствительностью к инсулину.

Но эти механизмы не проверяли напрямую, медики показали лишь связь. К тому же не все результаты для отдельных причин смерти были столь же убедительными, как для общего риска. В американских выборках более высокий показатель средиземноморской диеты был связан с меньшей вероятностью умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, а именно для рака значимой связи после перепроверки не обнаружили.

Еще одна важная деталь: метаболическую сигнатуру оценивали не только в начале наблюдения, но и через год. Этот период тоже был связан с падением риска смерти, однако более значимую роль играли длительные пищевые привычки и особенности обмена веществ, а не кратковременное изменение рациона.

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Медицина
# биомаркеры
# здоровье
# питание
# риск смерти
# средиземноморская диета
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