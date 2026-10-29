7

Археологи выяснили состав прочного древнеримского бетона

❋ 4.4

В древнеримскую эпоху строители могли добавлять в бетон вулканический пепел, образовавшийся при разных извержениях. Сравнение состава древних растворов и вулканических отложений показало, что источником сырья могли служить залежи извержений разных лет.

Археология
# археологические работы
# бетон
# вулкан
# Древний Рим
# цемент
Вулканический материал, использованный древними римлянами
Вулканический материал, использованный древними римлянами / © Archaeological and Anthropological Sciences.

Древнеримские строители добавляли вулканический пепел в известковые смеси, которые могли твердеть при контакте с водой. Такие растворы использовали в гаванях, водоемах и других сооружениях, где обычных строительных материалов было недостаточно. Однако природный пепел неоднороден, поскольку соседние залежи могли возникнуть при разных извержениях и различаться по составу.

Для этого важно понимать не только свойства бетона, но и способы его укладки, конструкцию деревянной опалубки и организацию строительства. Исследование осложняется тем, что зачастую образцы остались лишь под водой, так как часто перевозились морем.

Авторы нового исследования изучили три образца вулканических отложений Флегрейских полей возле Неаполя и сравнили их с опубликованными данными о древнеримских растворах. Один образец представлял неаполитанский желтый туф возрастом около 15 тысяч лет, два других — более молодые отложения. Их изучили под микроскопами, определили минеральный и химический составы, измерили размеры частиц и проверили реакционную способность. Результаты опубликовали в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

Чтобы проверить пригодность пепла для строительной смеси, итальянские ученые провели лабораторный опыт. Каждый из трех образцов добавляли в цемент, смешивали с водой и выдерживали 15 суток при температуре 40 градусов.

Затем измеряли, сколько кальция осталось в растворе. Если обнаруживалось его снижение, это означало, что вулканический материал вступает в реакцию и участвует в образовании соединений, связывающих смесь. Активными оказались все три образца. Следовательно, более молодые залежи тоже могли давать подходящее сырье.

При определении происхождения пепла вскрылась сложность: продукты разных извержений могут быть химически похожи. Даже образец из заведомо более древнего отложения статистическая модель отнесла к более молодой группе. Поэтому археологи рассматривают совпадения с материалом древних построек как указание на вероятный источник, а не как точное определение извержения.

Для более точного различения залежей потребуется сравнить содержание дополнительных элементов. Это важно для подводных сооружений, где длительный контакт с морской водой мог изменить первоначальный состав вулканических частиц

Сопоставление показало, что сырье древних растворов совместимо не только с желтым туфом, но и с продуктами более поздних извержений. Более молодые материалы также изучили в лабораторном испытании, подтверждающем их пригодность как добавки к связующему. Следовательно, римские мастера использовали несколько разновидностей местного вулканического сырья. При этом химические характеристики залежей частично перекрываются.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Андрей Серегин
Андрей Серегин
209 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
Показать больше
Археология
# археологические работы
# бетон
# вулкан
# Древний Рим
# цемент
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
29 Окт
Бесплатно
Полимеры
Политехнический музей
Москва
Лекция
29 Окт
Бесплатно
Фокусированный ультразвук: новые подходы к неинвазивному лечению заболеваний головного мозга
Нейрокампус
Москва
Лекция
29 Окт
Бесплатно
Облачный атлас. От тучек до глобул
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
29 Окт
1400
Семья муравьев: как устроено их общество
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
29 Окт
Бесплатно
Вся правда об оленях
Московский зоопарк
Москва
Лекция
30 Окт
Бесплатно
Роботы в нефтегазовой добыче: инженерный обзор технологий
МФТИ
Москва
Лекция
30 Окт
1200
Почему родной язык осваивается иначе, чем иностранный
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
30 Окт
800
Смена настроения: нейробиология циклотимии и биполярного расстройства
ВСмысле
Онлайн
Лекция
30 Окт
1100
Иран: как устроена Исламская Республика
Центр «Архэ»
Онлайн
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. «Посчитай за меня калории»: как один браслет избавил от необходимости фотографировать и взвешивать еду

    29 октября, 13:48

  2. Археологи выяснили состав прочного древнеримского бетона

    29 октября, 13:47

  3. Биомаркеры средиземноморской диеты указали на более низкий риск смерти

    29 октября, 13:32

  4. Даже однократное употребление систем нагревания табака повредило сосуды и ДНК

    29 октября, 12:52
Выбор редакции

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

25 октября, 09:19

Последние комментарии

Рогожин Глеб
20 минут назад
Ну да, довольно легко подняться на 5% за год когда твоя экономика на душу в несколько раз ниже среднемирового показателя

Какие страны станут лидерами экономического роста в 2027 году: мировой рейтинг МВФ

Vladimir Lukianov
26 минут назад
Иван, этот факт ничего не меняет и не отменяет.

Ученые поставили под сомнение роль комет в возникновении жизни на Земле

Руслан Букури
40 минут назад
Более смешные прогнозы давно не видел, если только они не основываются на отрицательных показателях этого года, тогда да.

Какие страны станут лидерами экономического роста в 2027 году: мировой рейтинг МВФ

Сергей Механик
1 час назад
Алена, согласен. Однако экспортёры и обладатели это немного разные понятия.

Китай стал мировым лидером по числу сельскохозяйственных беспилотников

Михаил Акопов
1 час назад
смущают сдвоенные колёса на основных стойках шасси. Настолько тяжёлая игрушка получилась? А так-то да, не случайно в сообщениях про твердотельные

Опубликованы первые снимки китайского демонстратора электрического пассажирского самолета CE-25A

Александр Речкин
2 часа назад
Nikita, и глазом моргнуть не успеешь)

20 тысяч фильмов за секунду: Китай установил рекорд скорости передачи данных

Nikita Lazarenko
2 часа назад
Gta 6 быстро скачается?))

20 тысяч фильмов за секунду: Китай установил рекорд скорости передачи данных

Владимир Добрый
3 часа назад
А где Россия?какое место заняла?

Топ-10 стран по производству гражданских самолетов в 2025 году

guest qwerty
3 часа назад
Иван, совсем не расстроишь.Я очень хорошо знаю,что такое война.И 83-85 года отлично помню.Операции по уничтожению террористов локальные,их войной и

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2026 год

Иван Колупаев
4 часа назад
Александр, гражданские дроны к которым прикрутили взрывчатку, и такие используются, только шум стоит, обоими сторонами конфликта тоже100% военная

ВВС США испытали капсулу SpaceX для доставки грузов в любую точку мира

Алена Кирсанова
4 часа назад
Сергей, был вот такой рейтинг: https://naked-science.ru/community/1220224

Китай стал мировым лидером по числу сельскохозяйственных беспилотников

Сергей Механик
4 часа назад
Интересно было бы посмотреть рейтинг лидеров по числу военных беспилотников. 🤔

Китай стал мировым лидером по числу сельскохозяйственных беспилотников

Игорь Корн
4 часа назад
Ничего неожиданного как раз и не было. Наоборот это было ожидаемо: На протяжении нескольких лет проект находился на грани полного закрытия:

США неожиданно запустили в производство гиперзвуковую ракету ARRW, от которой собирались отказаться

Александр Борисович
5 часов назад
Чукчи ещё в середине 20-го века баб воровали. Не удивлюсь, если и сейчас воруют. А в 18-м веке аж с Калифорнии негритянок воровали. Т.е. поймали где то в

Древняя ДНК раскрыла родственные связи между жителями запада и востока Европы в каменном веке

Игорь Корн
5 часов назад
Сергей, гиперзвуковые ракеты не ньюз и активно производятся например в РФ. И даже используются. Так что ваш вопрос несколько риторический.

США неожиданно запустили в производство гиперзвуковую ракету ARRW, от которой собирались отказаться

Александр Борисович
5 часов назад
Иван, если что то выглядит глупо, но это работает, то это не глупо. Вот американцы взорвали потоки, и 100500 раз этим хвалились, но не официально. А

ВВС США испытали капсулу SpaceX для доставки грузов в любую точку мира

Александр Бобков
5 часов назад
Хотелось бы видеть не одну цифирь, а интервал, например, между U3 (расчет по МОТ) и U6 (реальная безработица). Так можно было бы оценить трудовую

Инфографика: карта безработицы в мире в 2026 году — где труднее и легче всего найти работу

Иван Колупаев
14 часов назад
Vladimir, спасибо что проcветили дорогой вы наш неограниченный разум но меня немного смущает момент что вот это вот все великолепие Творец натворил

Ученые поставили под сомнение роль комет в возникновении жизни на Земле

Михаил Тиличенко
14 часов назад
Работать можно и за спс

Инфографика: карта безработицы в мире в 2026 году — где труднее и легче всего найти работу

Александр Виноградов
16 часов назад
Vladimir, С чего вы это взяли? Он вам сказал?

Ученые поставили под сомнение роль комет в возникновении жизни на Земле

Самые обсуждаемые