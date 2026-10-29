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Юлия Николаева
Юлия Николаева
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Какие страны станут лидерами экономического роста в 2027 году: мировой рейтинг МВФ

По прогнозам, в 2027 году лидером мирового экономического роста станет Ближний Восток. Ожидаемое восстановление после войны с Ираном должно способствовать увеличению добычи и экспорта энергоресурсов. Однако эти прогнозы во многом зависят от того, насколько быстро судоходство через Ормузский пролив вернется к довоенному уровню.

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Какие страны станут лидерами экономического роста в 2027 году: мировой рейтинг МВФ / © Visual Capitalist
Какие страны станут лидерами экономического роста в 2027 году: мировой рейтинг МВФ / © Visual Capitalist

Инфографика выше ранжирует страны с самыми высокими и самыми низкими темпами экономического роста в 2027 году на основе прогнозов динамики реального ВВП из октябрьского выпуска доклада Международного валютного фонда (МВФ) «Перспективы развития мировой экономики» за 2026 год.

Ирак, Катар и Кувейт возглавляют мировой рейтинг: по прогнозам, в 2027 году экономика каждой из этих стран вырастет более чем на 17%.

Столь высокие показатели ожидаются после резкого сокращения экономики в 2026 году. Прогнозируемое падение ВВП составляет 16,0% в Ираке, 15,6% в Катаре и 16,7% в Кувейте. МВФ предполагает, что судоходство через Ормузский пролив начнет постепенно восстанавливаться с марта 2027 года, а к октябрю условия перевозок в целом вернутся к довоенному уровню.

За пределами Ближнего Востока четвертое место занимает Гайана с прогнозируемым ростом на 16,8%. Быстрое развитие ее экономики продолжается благодаря расширению добычи нефти на шельфе.

В числе наиболее быстрорастущих экономик также находятся Вьетнам с показателем 7,5% и Индия с 7%. Во Вьетнаме рост поддерживает экспорт промышленной продукции, а в Индии — внутреннее потребление.

Боливия (−1,5%), Экваториальная Гвинея (−1,0%) и Гаити (−0,5%) — единственные страны в рейтинге, для которых прогнозируется сокращение экономики в 2027 году.

В нижней части рейтинга находятся и несколько крупных развитых экономик. Ожидается, что ВВП Италии, Франции и Японии увеличится менее чем на 1%. Для Германии и Великобритании прогнозируется рост всего на 1,1% и 1,2% соответственно.

В Европе высокие цены на энергоносители сдерживают потребление и промышленную активность. Кроме того, усиление конкуренции со стороны китайских экспортеров, как ожидается, будет ограничивать экономический рост Евросоюза вплоть до 2028 года. Европейским производителям приходится сталкиваться с растущим давлением как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

В целом рост экономики еврозоны в 2027 году прогнозируется на уровне всего 1,2% против 2,3% в США.

Для европейских правительств слабые перспективы экономического роста становятся дополнительной проблемой на фоне увеличения расходов на оборону и инфраструктуру. Новые обязательства усиливают нагрузку на государственные финансы, которые и без того ограничены.


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