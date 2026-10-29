Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Какие страны станут лидерами экономического роста в 2027 году: мировой рейтинг МВФ
По прогнозам, в 2027 году лидером мирового экономического роста станет Ближний Восток. Ожидаемое восстановление после войны с Ираном должно способствовать увеличению добычи и экспорта энергоресурсов. Однако эти прогнозы во многом зависят от того, насколько быстро судоходство через Ормузский пролив вернется к довоенному уровню.
Инфографика выше ранжирует страны с самыми высокими и самыми низкими темпами экономического роста в 2027 году на основе прогнозов динамики реального ВВП из октябрьского выпуска доклада Международного валютного фонда (МВФ) «Перспективы развития мировой экономики» за 2026 год.
Ирак, Катар и Кувейт возглавляют мировой рейтинг: по прогнозам, в 2027 году экономика каждой из этих стран вырастет более чем на 17%.
Столь высокие показатели ожидаются после резкого сокращения экономики в 2026 году. Прогнозируемое падение ВВП составляет 16,0% в Ираке, 15,6% в Катаре и 16,7% в Кувейте. МВФ предполагает, что судоходство через Ормузский пролив начнет постепенно восстанавливаться с марта 2027 года, а к октябрю условия перевозок в целом вернутся к довоенному уровню.
За пределами Ближнего Востока четвертое место занимает Гайана с прогнозируемым ростом на 16,8%. Быстрое развитие ее экономики продолжается благодаря расширению добычи нефти на шельфе.
В числе наиболее быстрорастущих экономик также находятся Вьетнам с показателем 7,5% и Индия с 7%. Во Вьетнаме рост поддерживает экспорт промышленной продукции, а в Индии — внутреннее потребление.
Боливия (−1,5%), Экваториальная Гвинея (−1,0%) и Гаити (−0,5%) — единственные страны в рейтинге, для которых прогнозируется сокращение экономики в 2027 году.
В нижней части рейтинга находятся и несколько крупных развитых экономик. Ожидается, что ВВП Италии, Франции и Японии увеличится менее чем на 1%. Для Германии и Великобритании прогнозируется рост всего на 1,1% и 1,2% соответственно.
В Европе высокие цены на энергоносители сдерживают потребление и промышленную активность. Кроме того, усиление конкуренции со стороны китайских экспортеров, как ожидается, будет ограничивать экономический рост Евросоюза вплоть до 2028 года. Европейским производителям приходится сталкиваться с растущим давлением как на внутреннем рынке, так и за рубежом.
В целом рост экономики еврозоны в 2027 году прогнозируется на уровне всего 1,2% против 2,3% в США.
Для европейских правительств слабые перспективы экономического роста становятся дополнительной проблемой на фоне увеличения расходов на оборону и инфраструктуру. Новые обязательства усиливают нагрузку на государственные финансы, которые и без того ограничены.
Комментарии
Российский метод декодирования помог снизить вычислительную сложность в отдельных случаях на сотни процентов
Исследователи из МИЭМ ВШЭ и Сколтеха разработали новый подход к декодированию используемых при передаче данных кодов. Их гибридный подход значительно сокращает затраты на вычисления и может быть реализован на электронных компонентах.
Пауки могут переживать особую фазу сна, во время которой их лапки подергиваются, а сетчатки глаз перемещаются. Подобные движения ученые замечали и раньше, но оставалось неясным: пауки действительно спят или просто неподвижно отдыхают? Новый эксперимент показал, что паучий сон устроен сложнее, чем предполагалось.
Ученые расшифровали геномы трех человек, принадлежавших к одной из важнейших палеолитических культур Европы — граветтской. Анализ древней ДНК показал, что около 30 тысяч лет назад население континента связывали куда более тесные биологические узы, чем предполагалось до сих пор.
Численность бурых медведей по всей России резко растет. Если верить СМИ, в 2026 году они еще и очень часто атакуют людей — во многом из-за вырубок лесов, которые сильно усложняют зверям жизнь. Правда, статистика говорит о другом: этот год далек от рекорда, да и площадь лесов растет. Что происходит на самом деле и почему атак медведей через несколько десятков лет может стать кратно больше, причем вплоть до Московской области?
Ученые вычислили, при каких условиях черная дыра могла бы разделиться на две, а не сливаться с другой. В привычной физике процесс запрещен законами сохранения, но для черных дыр, вращающихся почти с максимальной скоростью, расчеты впервые показали условия, при которых деление не нарушает фундаментальные запреты.
Избыточный вес у кошек повышает риск ряда заболеваний, но его связь с питанием зависит не только от того, какие ингредиенты входят в корм. Исследователи сравнили состояние этих домашних животных на мясном и веганском рационе и обнаружили различия.
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.
Чтобы выучить новый для себя язык, перестаньте искать в звуках смысл — сосредоточьтесь на самих звуках, посоветовали авторы нового исследования. Они пришли к выводу, что наиболее способные к изучению языков люди обладают врожденной особенностью: замечают мельчайшие звуковые нюансы и потому воспринимают незнакомые иностранные звуки скорее как акустические сигналы, нежели как элементы речи.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
4 Августа, 2026
Оттащите ее от края: как спасают русскую выхухоль
18 Декабря, 2019
CHEOPS: космический телескоп для тысяч планет
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно