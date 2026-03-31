31 марта, 10:08
Игорь Байдов
На Туринской плащанице обнаружили ДНК людей, растений и животных

На полотне, которое Католическая и Православная церкви почитают как погребальный саван Иисуса Христа, ученые нашли генетический материал множества биологических видов — людей, животных, а также растений, завезенных в Европу из Америки. Результаты исследования не прояснили, а лишь умножили число вопросов вокруг происхождения одного из самых спорных христианских артефактов.

/ © Alamy, Art Collection 2

Туринская плащаница представляет собой льняное полотно длиной 4,42 метра и шириной 1,13 метра, на котором проступают слабые изображения передней и задней частей тела мужчины в полный рост со следами ран. Многие верующие считают, что именно в эту ткань завернули тело Христа после распятия. 

Документированная история плащаницы началась в 1354 году, когда ее впервые показали в одной из французских церквей в Лире, а с 1578-го она хранится в итальянском городе Турин, в королевской капелле при соборе Святого Иоанна Крестителя.

В 1988-м ученые провели радиоуглеродный анализ полотна с использованием ускорительной масс-спектрометрии и пришли к выводу, что ткань изготовили между 1260 и 1390 годами. Это исключало возможность того, что плащаница принадлежала эпохе Христа. Однако выводы 1988 года до сих пор оспаривают некоторые исследователи христианских древностей. 

Итальянский генетик Джанни Баркачча (Gianni Barcaccia) из Падуанского университета в 2015 году вместе с коллегами проанализировал образцы, собранные с реликвии в 1978-м, и предположил, что материал, скорее всего, был изготовлен в Индии. Сейчас тот же научный коллектив опубликовал результаты еще одного исследования, основанного на новом анализе тех же самых образцов. Выводы представлены на сайте препринтов по биологии bioRxiv

Ученые выявили огромное разнообразие ДНК — как времен Средневековья, так и нашего времени. На ткани сохранились генетические следы животных, растений и людей. Например, домашних кошек и собак, кур, крупного рогатого скота, коз, овец, свиней и лошадей. Не обошлось без диких зверей — оленей и зайцев.

В образцах нашли следы рыб, в том числе серой кефали, атлантической трески и лучеперых рыб. Идентифицировали исследователи и морских ракообразных, мух, тлю, а также паукообразных — пылевых и иксодовых клещей.

Растительные виды представлены не менее экзотично. Среди самых распространенных — морковь и разные сорта пшеницы. Но на плащанице также обнаружили ДНК перца, томатов и картофеля. Эти культуры попали в Европу уже после того, как европейские мореплаватели начали путешествовать в Америку. Их присутствие на ткани намекает на то, что контакты с реликвией продолжались и в эпоху Великих географических открытий. Помимо этого, исследователи выявили ДНК культивируемых бананов и арахиса. При этом точное время, когда именно произошло загрязнение ткани частицами этих растений и животных, определить не удалось.

Любопытная картина сложилась и с человеческой ДНК, представленной разными митохондриальными линиями. Среди них нашли митохондриальный геном, относящийся к гаплогруппе K1a1b1a, который совпал с митохондриальным геномом одного из членов команды, собиравшей образцы в 1978 году. Также обнаружили гаплогруппу H1b, широко распространенную в Западной Евразии, и H33, которая характерна для Ближнего Востока и часто встречается у друзов.

Приблизительно 40 процентов идентифицированных ДНК-последовательностей на ткани (от общего человеческого генома) связаны с популяциями Индийского субконтинента. Авторы исследования выдвинули две основные гипотезы происхождения этих следов. 

Первая обусловлена историческими контактами. Средиземноморский регион на протяжении веков поддерживал торговые и культурные связи с Востоком. Люди путешествовали, перевозили товары на большие расстояния, и ткань могла соприкасаться с носителями этих генетических линий уже в Европе. 

Иными словами, наличие индийских ДНК-линий не противоречит радиоуглеродной датировке ткани XIII–XIV веками: если полотно было изготовлено в Европе, следы могли попасть на него позже — через торговые пути, паломничество или людей, контактировавших с реликвией. 

Второе объяснение касается самого материала. Лен, из которого изготовлено полотно, могли привезти из районов долины Инда.

Дополнительный радиоуглеродный анализ двух образцов, взятых с разных участков реликвии, показал, что плащаница не раз подвергалась починке: в 1534 и 1694 годах. Таким образом, ткань неоднократно реставрировали.

В своей работе ученые подчеркнули, что плащаница соприкасалась с огромным числом людей. Это ставит под сомнение возможность выделить из общей массы оригинальную ДНК, которая могла бы принадлежать личности, завернутой в саван.

Независимые эксперты сходятся во мнении, что новые данные не отменяют старых выводов. Молекулярный генетик Андерс Гётерстрём (Anders Götherström) из Стокгольмского университета в Швеции отметил, что научное сообщество в целом признает результаты радиоуглеродного анализа 1988 года, датирующие плащаницу XIII-XIV веками. По его словам, хотя дискуссии вокруг той датировки продолжаются, большинство исследователей считают ее достаточно убедительной.

Отметим, само по себе наличие разнообразной ДНК на ткани вполне логично. На протяжении столетий ее выставляли напоказ, перевозили, к ней прикасались. Полотно «впитывало» все, с чем соприкасалось; оно не хранилось в стерильных условиях.

Однако ценность исследования в другом. Во-первых, авторы научной работы впервые получили детальную картину генетического разнообразия. Ученые не просто подтвердили, что на ткани есть следы ДНК, а выявили, какие именно виды и в каком соотношении оставили свой генетический материал. Без такого анализа любые разговоры о происхождении полотна оставались бы на уровне догадок.

Во-вторых, на полотне нашли ДНК растений, появившихся в Европе только после открытия Америки — томатов, перца и картофеля. Их присутствие может указывать на более позднее загрязнение ткани, в том числе при хранении, транспортировке или реставрации. То есть плащаница активно контактировала с окружающей средой уже в Новое время. Это важный момент для реконструкции «жизни» артефакта после его появления в Европе.

В-третьих, авторы отметили, что из-за большого количества наложившихся следов выделить «оригинальную» ДНК практически невозможно. Раньше это было лишь предположением, теперь доказанный факт.

Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Elusive Joe
Elusive Joe
45 минут назад
-
0
+
ДНК Иисуса то нашли?
