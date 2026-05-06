Слушатели узнают, как отразилось на морфологии и физиологии, то что предки людей были обитателями тропиков.

О мероприятии

Человеческие предки жили в самых разных экологических условиях. Это, с одной стороны, делает современного человека экологическим универсалом, а с другой — все же накладывает определенные ограничения.

Большую часть биологической истории предки людей были обитателями тропиков, что отразилось на морфологии и физиологии. Освоение холодных широт пришлось на эпохи, когда культура уже в значительной степени нивелировала климатические воздействия.

Жизнь в современных урбанизированных условиях совершенно не соответствует никаким условиям в прошлом, что вызывает дезадаптацию. Построение комфортной среды обитания будущего невозможно без знания об адаптационных пределах, о чем расскажет антрополог, кандидат биологических наук Станислав Дробышевский.

Расписание Измайловское ш., 71, корпус 2Б Москва 19:00 Купить