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27 минут назад
Росатом
23

В «Росатоме» начали испытания генераторов нового поколения для производства радиофармпрепаратов

4.4

Ученые Радиевого института имени В. Г. Хлопина, входящего в научный дивизион «Росатома», изготовили опытную партию генераторов галлия-68 и начали их испытания. С помощью этих устройств можно быстро получать качественные радиофармпрепараты для позитронно-эмиссионнной томографии, предназначенной в том числе для диагностики онкопатологий.

Росатом
# галлий-68
# генераторы
# германий-68
# онкопатология
# радиофармпрепараты
# сорбент
В «Росатоме» начали испытания генераторов нового поколения / © Татевик Казарян, АО «Радиевый институт имени В. Г. Хлопина»

Созданные в Радиевом институте генераторы станут единственными в России, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к такому типу устройств, в том числе Европейской фармакопеи и GMP.

Главный элемент нового типа генераторов — сорбент, производимый с помощью уникальной технологии. Она позволяет получить довольно много галлия-68 с очень небольшой примесью германия-68. Специальные способы очистки реактивов для сорбента и малое количество германия-68 позволят сразу получить радиофармпрепарат из элюата — раствора, выходящего из генераторной колонки, без применения специализированных модулей синтеза.

Испытания позволят исследователям проверить и подтвердить характеристики генераторов и качество, а также стабильность элюата. Это то, что играет решающую роль в их производстве. Поэтому перед учеными стоит задача — создать генератор, который сохранит оптимальные характеристики элюата в течение года.

Чтобы провести испытания, исследователи уже изготовили шесть опытных образцов генераторов. Три из них в ближайшем будущем отправятся в один из московских медицинских центров для межлабораторных сличений. Когда завершится этот этап, начнется второй — доклинические испытания. А в следующем году ученые планируют подтвердить технические характеристики на протяжении всего срока эксплуатации генераторов.

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Росатом
23 статей
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» — российский государственный холдинг, объединяющий более 360 предприятий атомной отрасли.
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Росатом
# галлий-68
# генераторы
# германий-68
# онкопатология
# радиофармпрепараты
# сорбент
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Антропология
# генетика
# Дзёмон
# Япония
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