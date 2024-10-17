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В «Росатоме» начали испытания генераторов нового поколения для производства радиофармпрепаратов
Ученые Радиевого института имени В. Г. Хлопина, входящего в научный дивизион «Росатома», изготовили опытную партию генераторов галлия-68 и начали их испытания. С помощью этих устройств можно быстро получать качественные радиофармпрепараты для позитронно-эмиссионнной томографии, предназначенной в том числе для диагностики онкопатологий.
Созданные в Радиевом институте генераторы станут единственными в России, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к такому типу устройств, в том числе Европейской фармакопеи и GMP.
Главный элемент нового типа генераторов — сорбент, производимый с помощью уникальной технологии. Она позволяет получить довольно много галлия-68 с очень небольшой примесью германия-68. Специальные способы очистки реактивов для сорбента и малое количество германия-68 позволят сразу получить радиофармпрепарат из элюата — раствора, выходящего из генераторной колонки, без применения специализированных модулей синтеза.
Испытания позволят исследователям проверить и подтвердить характеристики генераторов и качество, а также стабильность элюата. Это то, что играет решающую роль в их производстве. Поэтому перед учеными стоит задача — создать генератор, который сохранит оптимальные характеристики элюата в течение года.
Чтобы провести испытания, исследователи уже изготовили шесть опытных образцов генераторов. Три из них в ближайшем будущем отправятся в один из московских медицинских центров для межлабораторных сличений. Когда завершится этот этап, начнется второй — доклинические испытания. А в следующем году ученые планируют подтвердить технические характеристики на протяжении всего срока эксплуатации генераторов.
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