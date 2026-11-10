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Палеонтологи открыли новый вид доисторического кашалота с необычной формой головы

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У вымершего карликового кашалота, остатки которого нашли в Перу, была самая выраженная асимметрия лицевой части черепа среди известных китообразных и, возможно, среди млекопитающих. Костные отверстия наружных ноздрей животного располагались на левой стороне черепа, а массивная морда была направлена вниз, что создавало эффект «перекошенной головы». К такому выводу пришла международная группа ученых, которая описала новый вид по ископаемым остаткам возрастом более пяти миллионов лет.

Палеонтология
# вымершие животные
# древние виды
# животные
# кашалоты
# миоцен
# эхолокация
Scaphokogia huachafo
Новый вид Scaphokogia huachafo в представлении художника / © Jaime Bran Sarmiento

У большинства млекопитающих череп относительно симметричный: левая и правая стороны имеют примерно одинаковые пропорции. У зубатых китов (Odontoceti), к которым относятся кашалоты, дельфины, косатки и морские свиньи, ситуация иная. Их черепа отличаются характерной асимметрией, заметной в носовой и лицевой областях. Эта особенность связана с развитием специализированных органов, которые участвуют в производстве, фокусировке и направлении звуковых сигналов, используемых животными в эхолокации

Особенно выраженная асимметрия черепа характерна для кашалотов. В процессе эволюции у них сформировался сложный носовой комплекс с крупными жировыми структурами, участвующими в звукообразовании. В связи с этим кости лицевого отдела черепа сильно различаются по размеру и расположению на правой и левой сторонах. 

Среди вымерших кашалотов особый интерес для изучения эволюции черепной асимметрии представляют карликовые кашалоты (Kogiidae). Сегодня в этом семействе сохранился единственный род Kogia, включающий два вида: Kogia breviceps и Kogia sima. Однако в миоцене, который завершился примерно 5,3 миллиона лет назад, эта группа была куда разнообразнее. Поэтому, чтобы судить о необычной асимметрии древних кашалотов, необходимо располагать достаточно большим количеством окаменелостей.

В середине 1990-х годов на юге Перу, в отложениях формации Писко, ученые нашли хорошо сохранившийся череп кашалота возрастом 5,6-6,3 миллиона лет. После извлечения его передали в Музей естественной истории в Лиме, где он пролежал несколько десятилетий.

В 2015 году находкой заинтересовался палеонтолог Альдо Бенитес-Паламино (Aldo Benites-Palomino) из Национального университета Сан-Маркос в Перу, который тогда работал над диссертацией. Его внимание привлекло нетипичное строение черепа. Позже вместе с коллегами из других университетов мира он провел подробный анализ окаменелости.

Изначально специалисты предположили, что такая своеобразная форма черепа могла возникнуть уже после смерти особи. За миллионы лет давление осадочных пород могло сплющить или искривить кости. Но исследователи не выявили признаков такой деформации: на черепе отсутствовали переломы и патологические изменения, а его остальные части сохраняли нормальную форму. Кроме того, швы черепа полностью срослись, что указало на зрелый возраст животного. Все это позволило допустить, что асимметрия была естественной прижизненной особенностью. 

Команда провела комплексное исследование экземпляра, включавшее филогенетический и геометрический морфометрический анализы. На основании полученных анатомических данных и результатов сравнений ученые заключили, что череп принадлежал ранее неизвестному виду карликовых кашалотов — Scaphokogia huachafo.

Род Scaphokogia описали еще в 1988 году. До открытия Scaphokogia huachafo он включал два вымерших вида: Scaphokogia cochlearis и Scaphokogia totajpe.

Видовой эпитет huachafo происходит от перуанского разговорного слова, которым обозначают нечто экстравагантное, причудливое, чрезмерно вычурное или даже безвкусное. Авторы научной работы сочли его подходящим для животного, у которого костные отверстия ноздрей были сильно смещены влево, а рострум — удлиненная передняя часть черепа, образующая морду — направлен вниз. 

Проекции черепа
Проекции черепа Scaphokogia huachafo / © Aldo Benites-Palomino

Анатомия черепа подсказала палеонтологам, что Scaphokogia huachafo вел образ жизни, отличавшийся от образа жизни современных кашалотов. Последние питаются преимущественно головоногими моллюсками, которых добывают на больших глубинах, тогда как вымерший вид, вероятно, искал пищу у морского дна в мелководных прибрежных водах. 

На это указало прежде всего строение рострума. Он представлял собой массивную трубчатую структуру, образованную плотной утолщенной костной тканью и частично укрепленную окостеневшим хрящом. Такая конструкция увеличивала массу передней части черепа и, скорее всего, смещала центр тяжести животного вперед и вниз. Сам рострум был наклонен вниз на 31 градус относительно основной оси черепа.

Дополнительные сведения о положении головы дала реконструкция соединения черепа с атлантом — первым шейным позвонком. Для этого исследователи использовали другой ископаемый образец рода Scaphokogia, у которого сохранился атлант. По расчетам, при максимальном разгибании шеи рострум оставался направленным вниз под углом 22 градуса относительно продольной оси тела. При максимальном сгибании шеи угол увеличивался до 55 градусов. Таким образом, даже при движении шеи рострум оставался постоянно направлен в сторону морского дна.

Бенитес-Паламино предположил, что Scaphokogia huachafo и его близкие родственники вымерли на фоне перестройки морских экосистем и изменений океанических условий в конце миоцена. Впрочем, по имеющимся ископаемым остаткам нельзя точно сказать, когда именно вымерли эти кашалоты и какую роль в их исчезновении сыграли эти изменения. Но открытие палеонтологов показывает, насколько разнообразными могли быть строения головы и способы добычи пищи у древних зубатых китов. 

Научная работа опубликована в журнале Communications Biology.

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Игорь Байдов
Игорь Байдов
680 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
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Палеонтология
# вымершие животные
# древние виды
# животные
# кашалоты
# миоцен
# эхолокация
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