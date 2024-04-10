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Более половины крымских преподавателей работали дистанционно вопреки недовольству цифровизацией
Преподаватели в Крыму в наибольшей мере недовольны цифровой трансформацией высшего образования, проводя при этом более половины занятий в дистанционной форме. Об этом говорится в новой монографии «Зум и безумие в высшей школе: как образование становится цифровым», подготовленной исследователями Центра полевых исследований Президентской академии.
Исследование проводилось на основе лонгитюдного мониторинга состояния высшей школы: всего проведено пять волн опроса, среднее число опрошенных – 20000 человек в каждой волне. Исследователи выяснили, что в мае 2022 года, уже после массового отказа от дистанта в других регионах, 55 процентов преподавателей-крымчан проводили в дистанционной форме от 50 процентов до 100 процентов своего рабочего времени (В Москве, для сравнения, соответствующая доля составляла 30 процентов).
При этом именно преподаватели из Крыма были в наибольшей мере недовольны цифровой трансформацией высшей школы: 58 процентов преподавателей не поддерживали или скорее не поддерживали дистант, причем здесь наблюдалась наибольшая доля именно категоричных ответов «полностью отрицательно», а не «скорее отрицательно» отношусь к данной форме преподавания.
«Ответ на вопрос о причинах столь негативного фона требуют анализа региональной образовательной повестки: возможно, вузы региона оказались менее готовы к вызову пандемии и тяжелее его перенесли. Возможно, таким образом они демонстрируют свою критику образовательной политики федеральных властей, – пишут авторы монографии. – Косвенно проверить последнюю гипотезу мы можем, обратившись к оценкам мер, которые принимает государство для поддержки и развития высшего образования на региональном уровне: преподаватели Крыма по отношению к действиям федеральных властей не критичнее их коллег из других регионов. Таким образом, их недовольство дистанционным форматом, скорее всего, имеет другие причины».
Среди наиболее вероятных факторов, вызвавших волну критических оценок дистанта исследователи РАНХиГС выделяют не только чрезмерно активную вовлеченность в дистанционное преподавание, но и недостаточную материальную обеспеченность своего рабочего места. В частности, 54 процента преподавателей-крымчан сообщили, что у них не было своего ноутбука или рабочего компьютера.
Учитывая темпы интеграции Крыма в российскую экономику и образовательную сферу, исследователи уверены, что указанные проблемы в скором времени будут эффективно преодолены.
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