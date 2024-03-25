Ученые впервые обнаружили возбудителя энцефалита на Северном Кавказе

Клеща обнаружили на полосатой ящерице Lacerta strigata — одном из наиболее распространенных в регионе видов пресмыкающихся. Изучение найденного образца провела кандидат биологических наук, доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Тюменского медицинского университета Мария Орлова.

«Это удивительная находка, поскольку для территории Кавказа энцефалит ранее не был описан напрямую. Выявлены лишь косвенные данные: у некоторых жителей этой территории были обнаружены антитела к вирусу клещевого энцефалита, кроме того, у 1-2 процентов клещей обнаружен антиген. Секвенировав образец, мы определили, что находка относится к линии (субгенотипу) «Заусаев» сибирского геноварианта вируса, характерной для Западной Сибири, но не южных европейских регионов страны», — пояснила Мария Орлова.

Для изучения цепочки миграции вируса ученые обратились к орнитологам. Возможным объяснением, по мнению специалистов, является перенос зараженных клещей из Сибири на Кавказ перелетными птицами с последующей передачей рептилиям. Эксперты обращают внимание на то, что роль рептилий в циркуляции опасных природно-очаговых инфекций до сих пор не изучена, поэтому необходимо продолжить исследовательскую работу.

Своими выводами они поделились в журнале Vector-borne and zoonotic diseases. Поскольку находка вызывает очень много новых вопросов, ученые планируют расширенные работы по изучению рептилий (прежде всего, ящериц) и их эктопаразитов (иксодовых клещей) на Кавказе и прилегающих территориях.

Отметим, что участие в исследовании принимали ученые Тюменского медицинского университета, Федерального научно-исследовательского института вирусных инфекций «Виром» Роспотребнадзора, Тюменского государственного университета и Зоологического института РАН.

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ТГМУ 21 статей Тюменский государственный медицинский университет (ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» Минздрава России) — один из ведущих вузов России, готовит медицинские кадры для четырех субъектов Российской Федерации: Тюменской и Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Выпускников Тюменского ГМУ можно встретить в медицинских учреждениях практически всех регионов страны — от Калининграда до Дальнего Востока, и за рубежом. Тюменский ГМУ вошел в государственную программу стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», университет — активный участник Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.