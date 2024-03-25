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Ученые впервые обнаружили возбудителя энцефалита на Северном Кавказе
Неожиданную находку — иксодового клеща Ixodes ricinus, зараженного энцефалитом, — обнаружили ученые из Тюмени, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, исследуя фауну Ставропольского края.
Клеща обнаружили на полосатой ящерице Lacerta strigata — одном из наиболее распространенных в регионе видов пресмыкающихся. Изучение найденного образца провела кандидат биологических наук, доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Тюменского медицинского университета Мария Орлова.
«Это удивительная находка, поскольку для территории Кавказа энцефалит ранее не был описан напрямую. Выявлены лишь косвенные данные: у некоторых жителей этой территории были обнаружены антитела к вирусу клещевого энцефалита, кроме того, у 1-2 процентов клещей обнаружен антиген. Секвенировав образец, мы определили, что находка относится к линии (субгенотипу) «Заусаев» сибирского геноварианта вируса, характерной для Западной Сибири, но не южных европейских регионов страны», — пояснила Мария Орлова.
Для изучения цепочки миграции вируса ученые обратились к орнитологам. Возможным объяснением, по мнению специалистов, является перенос зараженных клещей из Сибири на Кавказ перелетными птицами с последующей передачей рептилиям. Эксперты обращают внимание на то, что роль рептилий в циркуляции опасных природно-очаговых инфекций до сих пор не изучена, поэтому необходимо продолжить исследовательскую работу.
Своими выводами они поделились в журнале Vector-borne and zoonotic diseases. Поскольку находка вызывает очень много новых вопросов, ученые планируют расширенные работы по изучению рептилий (прежде всего, ящериц) и их эктопаразитов (иксодовых клещей) на Кавказе и прилегающих территориях.
Отметим, что участие в исследовании принимали ученые Тюменского медицинского университета, Федерального научно-исследовательского института вирусных инфекций «Виром» Роспотребнадзора, Тюменского государственного университета и Зоологического института РАН.
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