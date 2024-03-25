Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Российские ученые сделали шаг к разработке нового метода снижения побочных эффектов химиотерапии
Множественная миелома — один из видов рака крови, при котором поражаются плазматические клетки внутри костного мозга. При множественной миеломе костным мозгом вырабатывается огромное количество аномальных плазматических клеток, которые препятствуют нормальному функционированию костного мозга и разрушают окружающие костные структуры. Чаще всего при множественной миеломе поражаются позвоночник, череп, таз и ребра. Специфическое лечение наиболее часто включает комбинацию обычной химиотерапии и одного или более дополнительных препаратов, таких как ингибиторы протеасом и иммуномодулирующие препараты.
Бортезомиб является одним из наиболее распространенных и широко используемых на протяжении последних 20 лет ингибиторов протеасом. Протеасомы – ферменты, которые находятся во всех клетках и играют важную роль в функции и росте клеток. Протеасома 26S находится в ядре клеток и является ключевым компонентом, катализирующим расщепление основных белков, участвующих в управлении жизненным циклом клеток. Ингибирование протеасомы приводит к апоптозу (гибели) клетки.
При этом миеломные клетки почти в 1000 раз более восприимчивы к апоптозу, вызванному бортезомибом, чем нормальные клетки плазмы. Тем не менее, бортезомиб имеет ряд недостатков, ограничивающих его применение. Во-первых, бортезомиб является достаточно токсичным веществом, что лимитирует возможные дозы препарата. Однако даже ограниченные дозы препарата приводят к ряду нежелательных побочных эффектов, вызываемых воздействием на здоровые ткани. Во-вторых, бортезомиб имеет низкую биодоступность, основной причиной которой является низкая растворимость его в водных средах.
Для решения такого рода проблем коллективом ученых РХТУ имени Д. И. Менделеева совместно с коллегами из МГУ имени Ломоносова, ИБХ РАН, НМИЦ Онкологии имени Н.Н. Блохина, РУДН, Сеченовского Университета, Университета Фессалии и Критского Университета (Греция)был разработан наноразмерный носитель лекарства на основе модифицированного амфифильного (имеющего гидрофобную и гидрофильную части молекулы) поливинилпирролидона (ПВП).
Полученное производное ПВП имеет хорошую способность к солюбилизации гидрофобных лекарственных веществ, повышая их водосовместимость и биодоступность, низкотоксичен и экологичен. Полученная полимерная система представляет из себя сферические наночастицы с диаметром в диапазоне от 290 до 330 нанометров, в которых молекулы бортезомиба формируют условное «ядро» в результате взаимодействия с гидрофобными частями молекул амфифильного ПВП.
Благодаря полимерному носителю у лекарственного препарата не только снижаются побочные эффекты, но и улучшается общая эффективность благодаря более селективному и продолжительному воздействию. Кроме того, по словам авторов, такой препарат может применяться не только для лечения множественной миеломы, но и против других злокачественных образований.
В качестве подтверждения данной гипотезы было проведено исследование эффективности препарата против клеток глиобластомы, продемонстрировавшее эффективность против клеток опухоли и относительную безопасность для здоровых клеток. В дополнение к этому было проведено изучение токсичности препарата на эмбрионах рыб данио-рерио. Полученные значения концентрации полулетальной дозы препарата на порядок превосходят концентрацию полумаксимального ингибирования раковых клеток, что говорит о существовании терапевтического «окна» концентраций между эффективной дозой и токсичностью, ограничивающей дозировку лекарственного средства.
Тем не менее, авторы отмечают, что методология исследования, проведенного на эмбрионах Данио-рерио, имеет определенные ограничения ввиду значительного отличия биологии рыб от млекопитающих. Дальнейшие исследования позволят получить более подробную информацию о фармакокинетических параметрах препарата, эффективности против опухолей и безопасности для здоровья животных и человека. Также в качестве перспективного направления будущих исследований авторы отмечают возможность модификации поверхности полимерной оболочки наночастиц специально синтезируемыми ими противоопухолевыми векторными молекулами белковой природы для улучшения эффективности адресной доставки лекарственного препарата и усиления его комбинированного действия на раковые клетки. Исследования проведены в рамках гранта Российского научного фонда.
Почти в 60% случаев, когда дети внезапно умирали в младенческом возрасте, они спали на одной кровати с родителями. Об этом говорят результаты исследования, которое провели в США.
Архивы программы «Аполлона» показали, что лунотрясения в действительности происходят в три раза чаще
Астронавты, прибывшие на Луну в рамках программы «Аполлон», установили на ее поверхности первые внеземные сейсмографы и оценили частоту и силу лунотрясений. Теперь, спустя полвека после сбора данных о сейсмической активности Луны, ученые вновь подвергли их анализу, смогли удалить из них помехи и резко изменили оценки сейсмической активности на Луне. Оказалось, что приборы тогда зафиксировали не 13 тысяч лунотрясений, как считали ранее, а почти в три раза больше. Среди них неожиданно много слабых толчков, которые сосредоточены в северном полушарии Луны.
Собаки способны соотносить слово с предметом, который оно называет. Открытие, указывающие на схожесть этих животных с людьми, сделали ученые из Венгрии.
По спектральным данным от «Джеймса Уэбба» и результатам компьютерного моделирования атмосферы астрономы показали, что экзопланета LHS 1140 b — мир-океан. Причем по характеристикам это лучший на сегодня потенциально обитаемый мир, подходящий для пристального изучения.
В декабре 2023 года WIRED сообщил, что миллиардер Марк Цукерберг, один из главных архитекторов современного мира, в котором доминируют социальные сети, скупает обширные участки земли на гавайском острове Кауаи. Там Цукерберг и его жена Присцилла Чан строят гигантский комплекс, известный как ранчо Коолау. Строительство, по оценкам, обойдется более чем в 400 миллионов австралийских долларов. Поместье площадью более 5,5 миллиона квадратных метров обнесено двухметровой стеной и патрулируется многочисленными охранниками, разъезжающими на квадроциклах по окрестным пляжам. Во владениях Цукерберга трудятся несколько сотен местных гавайцев. Они дали обязательство не разглашать, сколько их именно и чем конкретно они занимаются. В подзаголовке WIRED подчеркивается, что на ранчо Цукерберга в Коолау планируется строительство «огромного подземного бункера». Кажется, именно эта деталь вызывает особый интерес и у репортеров, и у сторонников теории заговора.
Архивы программы «Аполлона» показали, что лунотрясения в действительности происходят в три раза чаще
Астронавты, прибывшие на Луну в рамках программы «Аполлон», установили на ее поверхности первые внеземные сейсмографы и оценили частоту и силу лунотрясений. Теперь, спустя полвека после сбора данных о сейсмической активности Луны, ученые вновь подвергли их анализу, смогли удалить из них помехи и резко изменили оценки сейсмической активности на Луне. Оказалось, что приборы тогда зафиксировали не 13 тысяч лунотрясений, как считали ранее, а почти в три раза больше. Среди них неожиданно много слабых толчков, которые сосредоточены в северном полушарии Луны.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Древние переселенцы из Анатолии не только устроили геноцид в Скандинавии, но и одарили выживших новыми болезнями.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Пролетая над гнездом Казанки
10 загадок Солнечной системы
Почему шмели любят кошек
Как несимметричное порождает симметрию, или Почему все планеты вращаются в одной плоскости
Абсурдная победа: как захват Крита немцами помог Советскому Союзу в войне с Германией
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии