В Сеченовском Университете нашли способ управлять регенерацией хрящевой ткани

Исследователи Института регенеративной медицины Сеченовского Университета выяснили, что лактоферрин — природный белок, содержащийся в молоке и слезной жидкости, — способен ускорять органотипическую регенерацию, то есть качественное, безрубцовое восстановление ткани, максимально приближенное к ее исходной структуре. Пока что речь идет об ушном хряще, однако потенциально с помощью лактоферрина можно добиться восстановления и других типов тканей, полагают ученые.

Восстановление сложных тканей, таких как хрящ, кость или нерв, остается одной из главных задач современной медицины. Эти ткани отличаются низкой скоростью обновления, малым количеством делящихся клеток и слабой способностью к самовосстановлению. Часто после повреждения формируется не полноценная ткань, а рубец, который не выполняет исходные функции. Ученые давно ищут способы направить процесс заживления не просто на заполнение дефекта, а на истинную регенерацию — как у ящерицы, отращивающей хвост.

В поисках решения исследователи Сеченовского Университета использовали в качестве модели эластичный хрящ ушной раковины кролика. Этот тип ткани — редкий пример у млекопитающих, где при определенных условиях возможно полное, качественное восстановление без рубца. Команда продолжила предыдущую работу по установлению необходимых условий для органотичиеской регерации, проведя поисковое исследование с целым рядом лекарств и факторов с известным влиянием на заживление тканей.

В экспериментах на клетках было показано, что лактоферрин повышает их выживаемость и стимулирует синтез ключевых компонентов здорового хряща, включая коллаген II типа и транскрипционный фактор Sox9. Однако главное открытие было сделано при исследовании на животных. При локальном введении в зону повреждения хряща ушной раковины лактоферрин не просто ускорял заживление, а направлял процесс в сторону органотипической регенерации. Уже к 60-му дню в экспериментальной группе формировались участки зрелого хряща с высокой плотностью эластических волокон. К 90-му дню дефект замещался полноценной хрящевой тканью, структурно неотличимой от здоровой.

«Ушной хрящ — это одна из немногих моделей у млекопитающих, где можно наблюдать качественную регенерацию, — пояснил заведующий лабораторией цифрового микроскопического анализа Алексей Файзуллин. — Мы протестировали несколько биологически активных веществ и препаратов, и обратили внимание на лактоферрин, который ускорял именно органотипическое восстановление — когда ткань не рубцуется, а воссоздается ее исходная архитектура. Это важный шаг: мы выяснили, что можно «перенастроить» процесс заживления с рубцевания на регенерацию».

Способность лактоферрина стимулировать не просто рост клеток, а качественное восстановление открывает путь к созданию принципиально новых методов терапии повреждений сложных структур — от хряща и кости до, возможно, нервной ткани.

«Использование лактоферрина при биопечати тканеинженерных конструкций может существенно ускорить формирование и созревание хрящевых структур, а также улучшить их качество, — отметил руководитель Центра инновационных коллагеновых разработок Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Артем Антошин. — Благодаря этим свойствам он может стать крайне полезной добавкой в питательные среды при культивировании клеток».

Как подчеркивают исследователи, белок биосовместим, уже используется в медицине и косметологии и может применяться как локально, так и в составе питательных сред. Его низкая стоимость и высокая эффективность делают его перспективным кандидатом для клинического внедрения.

Исследование входит в более широкий проект по совершенствованию реконструкции хрящевой ткани с помощью аутологичных клеток и биоматериалов, включая фибриновый гель. В будущем лактоферрин может дополнять клеточные технологии и использоваться в комбинации с другими регенеративными средствами — например, тромбоцитарной плазмой или экзосомами. Разработка приближает эру более щадящих и эффективных методов реконструктивной хирургии, способных улучшить качество жизни пациентов.

Работа, поддержанная грантом Российского научного фонда, опубликована в International Journal of Molecular Sciences.

