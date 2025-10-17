  • Добавить в закладки
17 октября, 10:05
Сеченовский Университет
5

В Сеченовском Университете нашли способ управлять регенерацией хрящевой ткани

Исследователи Института регенеративной медицины Сеченовского Университета выяснили, что лактоферрин — природный белок, содержащийся в молоке и слезной жидкости, — способен ускорять органотипическую регенерацию, то есть качественное, безрубцовое восстановление ткани, максимально приближенное к ее исходной структуре. Пока что речь идет об ушном хряще, однако потенциально с помощью лактоферрина можно добиться восстановления и других типов тканей, полагают ученые.

Сеченовский Университет
Гистологический препарат хрящевой ткани под оптическим микроскопом / © Emmanuelm, ru.wikipedia.org

Восстановление сложных тканей, таких как хрящ, кость или нерв, остается одной из главных задач современной медицины. Эти ткани отличаются низкой скоростью обновления, малым количеством делящихся клеток и слабой способностью к самовосстановлению. Часто после повреждения формируется не полноценная ткань, а рубец, который не выполняет исходные функции. Ученые давно ищут способы направить процесс заживления не просто на заполнение дефекта, а на истинную регенерацию — как у ящерицы, отращивающей хвост.

В поисках решения исследователи Сеченовского Университета использовали в качестве модели эластичный хрящ ушной раковины кролика. Этот тип ткани — редкий пример у млекопитающих, где при определенных условиях возможно полное, качественное восстановление без рубца. Команда продолжила предыдущую работу по установлению необходимых условий для органотичиеской регерации, проведя поисковое исследование с целым рядом лекарств и факторов с известным влиянием на заживление тканей.

В экспериментах на клетках было показано, что лактоферрин повышает их выживаемость и стимулирует синтез ключевых компонентов здорового хряща, включая коллаген II типа и транскрипционный фактор Sox9. Однако главное открытие было сделано при исследовании на животных. При локальном введении в зону повреждения хряща ушной раковины лактоферрин не просто ускорял заживление, а направлял процесс в сторону органотипической регенерации. Уже к 60-му дню в экспериментальной группе формировались участки зрелого хряща с высокой плотностью эластических волокон. К 90-му дню дефект замещался полноценной хрящевой тканью, структурно неотличимой от здоровой.

«Ушной хрящ — это одна из немногих моделей у млекопитающих, где можно наблюдать качественную регенерацию, — пояснил заведующий лабораторией цифрового микроскопического анализа Алексей Файзуллин. — Мы протестировали несколько биологически активных веществ и препаратов, и обратили внимание на лактоферрин,  который ускорял именно органотипическое восстановление — когда ткань не рубцуется, а воссоздается ее исходная архитектура. Это важный шаг: мы выяснили, что можно «перенастроить» процесс заживления с рубцевания на регенерацию».

Способность лактоферрина стимулировать не просто рост клеток, а качественное восстановление открывает путь к созданию принципиально новых методов терапии повреждений сложных структур — от хряща и кости до, возможно, нервной ткани. 

«Использование лактоферрина при биопечати тканеинженерных конструкций может существенно ускорить формирование и созревание хрящевых структур, а также улучшить их качество, — отметил руководитель Центра инновационных коллагеновых разработок Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Артем Антошин. — Благодаря этим свойствам он может стать крайне полезной добавкой в питательные среды при культивировании клеток». 

Как подчеркивают исследователи, белок биосовместим, уже используется в медицине и косметологии и может применяться как локально, так и в составе питательных сред. Его низкая стоимость и высокая эффективность делают его перспективным кандидатом для клинического внедрения.

Исследование входит в более широкий проект по совершенствованию реконструкции хрящевой ткани с помощью аутологичных клеток и биоматериалов, включая фибриновый гель. В будущем лактоферрин может дополнять клеточные технологии и использоваться в комбинации с другими регенеративными средствами — например, тромбоцитарной плазмой или экзосомами. Разработка приближает эру более щадящих и эффективных методов реконструктивной хирургии, способных улучшить качество жизни пациентов.

Работа, поддержанная грантом Российского научного фонда, опубликована в International Journal of Molecular Sciences.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
47 статей
Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.
Комментарии

