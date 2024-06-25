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2 часа назад
РЭУ имени Г. В. Плеханова
39

В РЭУ разработали новую технологию активации резиновой крошки

4.3

Коллектив ученых Высшей инженерной школы «Новые материалы и технологии» Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова создал новую технологию активации резиновой крошки. Она предназначена для использования в дорожных покрытиях и цементно-бетонных составах, что позволит значительно повысить качество и долговечность дорог. Материал также можно использовать в производстве резинотехнических изделий, шин, битумно-полимерных мастик, на основе которых планируется получить гидроизоляционные материалы для строительства и ремонта.

РЭУ имени Г. В. Плеханова
# дорожное покрытие
# резина
# резиновая крошка
# эластомеры
В РЭУ разработали новую технологию активации резиновой крошки / © Яна Кочкарева, пресс-служба РЭУ имени Г. В. Плеханова

Авторы изобретения – Ксения Сухарева, Анатолий Попов и Игорь Михайлов, представляющие базовую кафедру химии инновационных материалов и технологий и центр коллективного пользования Плехановского университета. Разработка выполнена в рамках научно-исследовательской работы по теме «Рециклинг и вторичное использование резинотехнических отходов для создания многофункциональных смесевых полимерных композиций», поддержанной внутренним грантом.

В основе изобретения лежит инновационная технология механохимической галоидной модификации поверхности эластомеров, разработанная ранее в стенах РЭУ имени Г. В. Плеханова. На изобретение получен патент. Технология механохимической галоидной модификации заключается в новом принципе галогенирования эластомеров: при воздействии механических напряжений на молекулу каучука происходит ее разрушение с образованием радикалов.

В результате появляется массив радикалов, который инициирует расщепление галогенсодержащего модификатора с образованием акцепторов радикалов. В присутствии акцептора радикала происходит присоединение акцептора к реакционным центрам, образовавшимся в результате механического воздействия. Развитие напряжений в макромолекулах достигается за счет имеющихся узлов физической и химической сшивки. Таким образом, технология механохимической галоидной модификации основывается на механическом воздействии на эластомер в присутствии нелетучего галогенсодержащего реагента.

«Созданная технология активации резиновой крошки является уникальным перспективным направлением в области создания новых материалов. Она позволяет значительно повысить качество материалов с применением активированной резиновой крошки, — поясняет один из разработчиков, заведующий базовой кафедрой химии инновационных материалов и технологий РЭУ имени Г. В. Плеханова Анатолий Попов. — Кроме того, нам удалось значительно повысить механические и адгезионные свойства полимерных материалов с использованием продуктов рециклинга резиновых изделий».

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РЭУ имени Г. В. Плеханова
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Миссия РЭУ имени Г.В. Плеханова – содействие устойчивому социально-экономическому развитию России за счет формирования человеческого и интеллектуального капитала. Обучение осуществляется по всему спектру образовательных программ: от среднего общего образования до подготовки аспирантов и докторантов. Кроме головного вуза в Москве, в образовательную сеть РЭУ входят 16 филиалов, в том числе 5 за рубежом. В Плехановском университете обучается свыше 50 000 студентов и 780 аспирантов, работает 2 500 преподавателей. Привлечение высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава, разработка и внедрение инновационных образовательных программ, включая программы двойного и тройного диплома с ведущими зарубежными университетами, и использование современных образовательных технологий обеспечивают подготовку высококвалифицированных специалистов, востребованных профессиональным сообществом в России и мире.
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РЭУ имени Г. В. Плеханова
# дорожное покрытие
# резина
# резиновая крошка
# эластомеры
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