В РЭУ разработали новую технологию активации резиновой крошки

Коллектив ученых Высшей инженерной школы «Новые материалы и технологии» Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова создал новую технологию активации резиновой крошки. Она предназначена для использования в дорожных покрытиях и цементно-бетонных составах, что позволит значительно повысить качество и долговечность дорог. Материал также можно использовать в производстве резинотехнических изделий, шин, битумно-полимерных мастик, на основе которых планируется получить гидроизоляционные материалы для строительства и ремонта.

Авторы изобретения – Ксения Сухарева, Анатолий Попов и Игорь Михайлов, представляющие базовую кафедру химии инновационных материалов и технологий и центр коллективного пользования Плехановского университета. Разработка выполнена в рамках научно-исследовательской работы по теме «Рециклинг и вторичное использование резинотехнических отходов для создания многофункциональных смесевых полимерных композиций», поддержанной внутренним грантом.

В основе изобретения лежит инновационная технология механохимической галоидной модификации поверхности эластомеров, разработанная ранее в стенах РЭУ имени Г. В. Плеханова. На изобретение получен патент. Технология механохимической галоидной модификации заключается в новом принципе галогенирования эластомеров: при воздействии механических напряжений на молекулу каучука происходит ее разрушение с образованием радикалов.

В результате появляется массив радикалов, который инициирует расщепление галогенсодержащего модификатора с образованием акцепторов радикалов. В присутствии акцептора радикала происходит присоединение акцептора к реакционным центрам, образовавшимся в результате механического воздействия. Развитие напряжений в макромолекулах достигается за счет имеющихся узлов физической и химической сшивки. Таким образом, технология механохимической галоидной модификации основывается на механическом воздействии на эластомер в присутствии нелетучего галогенсодержащего реагента.

«Созданная технология активации резиновой крошки является уникальным перспективным направлением в области создания новых материалов. Она позволяет значительно повысить качество материалов с применением активированной резиновой крошки, — поясняет один из разработчиков, заведующий базовой кафедрой химии инновационных материалов и технологий РЭУ имени Г. В. Плеханова Анатолий Попов. — Кроме того, нам удалось значительно повысить механические и адгезионные свойства полимерных материалов с использованием продуктов рециклинга резиновых изделий».

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