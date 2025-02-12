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Разработку стартапа Сколтеха внедрили на Сахалине
Крупнейшая энергетическая компания на Сахалине «Сахалинэнерго» (входит в группу ПАО «РусГидро») внедрило на своих подстанциях инновационное решение, разработанное стартапом «МИГ» на базе Сколтеха. Новое устройство предназначено для диагностики технического состояния и оценки остаточного срока службы аккумуляторных батарей, а также для восстановления их характеристик.
Аккумуляторные батареи на электроподстанциях — один из наиболее важных элементов для обеспечения бесперебойного электроснабжения. Именно они являются резервными источниками постоянного тока.
Чтобы работа аккумуляторов была стабильной, они должны сохранять свою емкость на протяжении всего срока службы, однако отдельные элементы аккумулятора все же могут со временем ее терять. Новое решение нацелено на выявление таких элементов без отключения оборудования для проведения проверок.
«Мы разработали техническое решение для диагностики аккумуляторных батарей на подстанциях. Сейчас на Сахалине идет обучение персонала работе с оборудованием, уже начата его эксплуатация.
Системы отличаются многофункциональностью: имеет режимы десятичасового разряда, тренировочных циклов, измерения внутреннего сопротивления на переменном токе двухимпульсным методом. Все измерения записываются в память планшета и могут быть сопоставлены в ретроспективе для выявления трендов ухудшения состояния аккумуляторов», — рассказал доцент Центра энергетических технологий и сооснователь стартапа «МИГ» Дмитрий Титов.
Программное обеспечение устройства поддерживает функции визуализации диагностических параметров в процессе измерений, управления различными сценариями работы устройства, сохранения и просмотра результатов измерений в виде таблиц и протоколов и другие.
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