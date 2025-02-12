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Цифровые технологии поменяли отношение к смерти
Исследователи из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде изучили, как современные разработки изменяют способы сохранения памяти об ушедших людях и значимых событиях. Новые технологии позволяют создавать виртуальные мемориалы, сохранять личные истории и вещи умерших, взаимодействовать с их цифровыми следами и даже создавать интерактивные аватары, на основе их интернет-активности. Однако такие технологии вызывают не только ностальгию и чувство облегчения, но также усиливают тревожность, страх и затягивают процесс принятия утраты.
Исследование опубликовано в журнале «Человек». Желание сохранять память о важном — людях, событиях, традициях — существует на протяжении всей истории человечества. Архитектура, религиозные обряды, семейные легенды, генеалогические схемы — всё это примеры того, как мы пытаемся увековечить память. Это стремление становится особенно актуальным, когда люди осознают конечность жизни. Тревога, страх и скорбь побуждают заботиться о том, чтобы оставить след, который позволил бы другим воссоздать образы тех, кого больше нет рядом.
Исторически люди сохраняли память об ушедших с помощью текстов — некрологов, дневников или метрических записей. Сегодня технологии предлагают гораздо больше возможностей: мультимодальные форматы (фото, видео, аудио), виртуальные кладбища, мемориальные онлайн-платформы и даже цифровые двойники умерших людей.
«Мы находимся в интересной точке, когда меняются одни из самых древних ритуалов в человеческой культуре — похоронные. Переход от аналоговой памяти к цифровой формирует новые подходы к увековечиванию. К трансляциям похорон активных пользователей сети подключаются тысячи людей», — отмечает один из авторов исследования, заместитель декана факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ-Нижний Новгород Тимур Хусяинов.
По словам исследователей, виртуальное пространство делает тему смерти менее табуированной и существенно расширяет число скорбящих. В социальных сетях появляются новые формы горевания: виртуальные похороны, мемориальные посты, создание онлайн-сообществ для памяти об умерших. Персональные страницы умерших становятся мемориальными местами. По некоторым оценкам, к 2060 году на Facebook (деятельность организации запрещена на территории России) может быть больше страниц умерших пользователей чем живых. Однако такая открытость меняет само восприятие смерти: попадая в цифровое пространство, она становится повсеместной, обыденной и теряет свой индивидуальный смысл, отдаляясь от переживания.
Умершие начинают присутствовать в виртуальном пространстве, продолжая «жить» через свои цифровые следы — не только контент, сознательно создаваемый самим человеком, но и огромное число других взаимодействий — данных фитнес-трекеров, истории запросов и даже реестр подключений к роутеру.
Как отмечают авторы, вопросы цифровизации смерти все чаще становятся частью популярной культуры, в сериалах и фильмах («Черное зеркало», «Кибердеревня») поднимается тема цифровых технологий, влияющих на память об ушедших, и их роли в современной жизни. Это показывает, насколько общество волнует эта тема и как хочется включить происходящие в ней изменения в жизненный контекст, связав возможное и реальное.
Актуальной проблемой становится сбор и обработка цифровых следов в сети. После смерти человека его данные — переписки, фотографии, записи в социальных сетях, данные устройств — остаются в цифровом пространстве. Это вызывает множество этических и юридических вопросов. Например, в Евросоюзе действует регламент GDPR, который защищает данные умерших в течение 30 лет, однако он носит фрагментарный характер. В США приняты законы, которые регулируют доступ к цифровому наследию через онлайн-завещания и доверенности.
Несмотря на эти меры, проблема остается острой. В некоторых случаях платформы становятся фактическими владельцами данных, что позволяет им самостоятельно распоряжаться цифровым следом. Это может привести к утечке информации, манипуляциям и созданию цифровых аватаров без согласия родственников или завещателя. Развитие чат-ботов с искусственным интеллектом позволяет создавать цифровые аватары умерших людей, которые за счёт массива данных «оживляют» человека, его голос, манеру речи и даже привычки.
Как отмечают исследователи, создаваемый цифровой аватар умершего отчасти можно сравнить с монстром, оживленным доктором Франкенштейном: это образ, собранный из цифровых следов и искусственно запущенный в виртуальном пространстве. С одной стороны, он силен и похож на человека, но внимательно присмотревшись, мы видим его изъяны — при генерации изображений возникают ошибки, а языковые модели нередко генерируют ложные факты.
«Машина может наделяться потусторонними качествами, приводя к развитию мифа о воскрешении и бессмертии. Технологии становятся новым спиритическим проводником; замещая медиума Викторианской эпохи, они позволяют нам взаимодействовать с “восставшими из мертвых”, которых становится все больше», — отмечает Тимур Хусяинов.
«Важный аспект цифрового «воскрешения» — его влияние на проживание эмоций, связанных со смертью и умиранием. С одной стороны, взаимодействие с цифровыми следами помогает людям переживать горе, создавая ощущение продолжения связи с умершим. С другой стороны, такие технологии могут тормозить процесс принятия утраты. Вместо осознания конечности жизни человек погружается в иллюзию общения с цифровым «двойником», что усиливает тревогу и риск ретравматизации», — считает соавтор статьи, приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ − Нижний Новгород и экзистенциально-гуманистический психотерапевт Екатерина Урусова.
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