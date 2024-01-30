Примитивная саморегуляция: эксперты ПНИПУ рассказали, что такое мат и как с ним бороться

Несмотря на то, что нецензурная лексика в нашем обществе табуирована, и за ее использование можно даже заплатить штраф, мы сталкиваемся с ней постоянно — в школе, на работе, дома. Ученые Пермского Политеха рассказали, откуда произошел русский мат и почему он запрещен, для чего мы бранимся, как формируется эта привычка и можно ли от нее избавиться.

«Дискуссии о происхождении мата ведутся до сих пор. В общественном мнении бытует миф, что нецензурная брань появилась на Руси с приходом монголо-татар, а до них русские люди не матерились. Это вполне вписывается в идею, что все дурное идет извне, а не появляется внутри народа. Однако эта теория разбивается о тот факт, что у монголов таких слов в этническом языке нет, а если современный монгол использует русский мат — он его сам позаимствовал», — рассказывает Константин Антипьев, кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и политологии Пермского Политеха.

Имеет распространение и второй миф, что мат достался нам от язычества. В древних обрядах использовались слова, ориентированные на деторождение, а природные процессы могли соотноситься с процессом оплодотворения. Обряды проводились шаманами и иными посвященными, поэтому мат считался загадочным, таинственным и потому более притягательным. Пришедшая на смену язычеству христианская мораль тему интимных отношений «закрыла», а употребление материных слов стало грешным делом.

Кадр из к/ф «Великий монгол» / © Getty images

«Неслучайно во время ритуала изгнания бесов одержимый сквернословит. Считалось, что это делают именно нечистые силы, управляющие этим человеком. Поэтому для верующих использование мата считалось грешным и неприличным. При этом мат окончательно никуда не ушел, а продолжил существование в различных маргинализированных группах, не боящихся ни общественного осуждения, ни Бога: среди преступников, бродяг, алкоголиков», — объясняет ученый-социолог Пермского Политеха.

Константин Антипьев добавляет, что нецензурная лексика есть у всех народов, поэтому можно предположить, что конструирование матерных слов присуще самой человеческой природе.

Что о сквернословии говорят филологи?

«Следует различать обсценную лексику (мат) и ругательства (например, «блин», «скотина», «зараза»). Матерные слова табуированы, их употребление, независимо от намерений говорящего, ассоциируется с грубостью и пренебрежением социальными нормами. Однако обсценная лексика, помимо ругательной, выполняет и другие функции в речи. Как отмечает лингвист Валерий Мокиенко, «мат мастеров художественного слова, конечно же, несет иную «эстетическую нагрузку», чем мат уличного пьяницы: иные функции, иная «мера в вещах», иные адресаты…». Нужно понимать, что мат не всегда используется для брани и ругани, а ругательные слова не всегда являются обсценными», — объясняет Екатерина Демидова, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков, лингвистики и перевода ПНИПУ.

Согласно Мокиенко, основные «три кита» русского мата этимологически расшифровываются достаточно прилично: праславянское «jebti» первоначально значило «бить, ударять», «huj» (родственный слову хвоя) — «игла хвойного дерева, нечто колкое», «pisьda» — «мочеиспускательный орган». Позже матерная триада пополнилась еще одним корнем на «б», обозначающим женщину легкого поведения и происходящим от древнерусского «блясти» — «заблуждаться, ошибаться».

Лингвисты, кстати, подтверждают, что теория «монголо-татарского» происхождения неверна: упоминания этих корней находили на берестяных грамотах, датированных за сотню лет до прихода татар на Русь.

«Поскольку русский мат восходит к древнеславянским корням и культу матери-земли, то, строго говоря, понятие мата ограничено славянской культурой и их языческой мифологией. Поэтому мы бы не стали говорить о существовании немецкого или английского мата – в этих языках есть бранная лексика, но она не носит столь табуированного и сакрального характера», — уточняет ученый-филолог ПНИПУ.

Как менялось отношение к обсценной лексике в России?

Строгое отношение к мату в России до 1917 года было связано с религиозной моралью, и слов, указывающих на межполовые отношения, как, например, в пуританской Америке, не должно было быть. По мере угасания данной морали запреты устраняются, и мат начинает выходить за пределы специфических групп, становясь элементом массовой культуры. В СССР на смену религии пришла идеология, которая также отвергала мат. Считалось, что гражданин Советов — человек нового типа, обладающий более высоким культурным уровнем, и материться ему не пристало. Советское образование стремилось огородить подрастающее поколение от знания и использования мата. Однако нецензурная лексика все равно использовалась. Например, в производственной сфере, где была занята огромная часть населения, мат стал «вторым языком».

«В 1980-е годы лояльность к мату в СССР возросла. Среди молодежи стали популярны музыкальные группы, в текстах песен которых использовалась обсценная лексика, — «Сектор газа», «Красная плесень». Их слушали скрытно от взрослых, тайно ставили на дискотеках. Сейчас эти песни перепевают сотни певцов, симфонические оркестры исполняют мелодии — и это уже никого не шокирует», — рассказывает Константин Антипьев.

Почему человек матерится?

В психологии выделяют несколько факторов, и вот некоторые из них. Основной причиной, побуждающей использовать нецензурную брань, является выплеск эмоций и чувств, желание выразить сильные переживания. При этом такая экспрессия указывает на то, что человек достиг некоторого предела в саморегуляции своих эмоций и не способен подобрать других слов, чтобы выразить свое состояние, справиться с эмоциями без нарушения установленных в обществе норм. Важно: многие люди прибегают к мату, потому что это быстрый и легкий способ получить эмоциональную «разрядку» и испытать облегчение.

«Человек может прибегать к мату сознательно и неосознанно, поскольку из-за постоянного повторения этот механизм избавления от эмоций может автоматизироваться. К цели испытать эмоциональное облегчение примешиваются и другие разнообразные (даже возможно противоположные) причины. И они также могут быть осознанны или неосознанны человеком. Например, желание обратить внимание окружающих на себя, выделиться: все среагируют на ругающегося человека в общественном месте в силу запретности. Или побуждение собеседника с помощью мата как можно быстрее, внимательнее и серьезнее отнестись к происходящему, своим словам или потребностям. Кроме того, мат может быть способом не только выделиться, но и влиться в некоторую группу, где такая речевая культура одобряется», — рассказывает Елена Расторгуева, гештальт-терапевт, кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии и политологии ПНИПУ.

Чаще всего с помощью мата передают эмоции гнева, злости, удивления (порой смешанного с радостью). Стоит также особо отметить состояние фрустрации, когда человек испытывает неудовлетворенность при встрече с препятствием для реализации своих потребностей: мат в этом случае указывает на силу стремления эту преграду преодолеть. Немаловажно, что с помощью мата как вербальной агрессии некоторые пытаются избежать физического насилия — в свою сторону или чужую. Иногда это действительно помогает избежать драки за счет освобождения и последующего снижения силы эмоций. Но, с другой стороны (все осложняет невозможность точно предсказать реакцию), использование мата способно вызывать или усиливать агрессию со стороны собеседника и все равно привести к физическому конфликту или усилить собственную злость, а не подавить ее.

Интересно, что, выражаясь нецензурно, человек может пытаться в такой форме оказывать психологическую поддержку другому человеку — сочувствие, сожаление, сопереживание. И это получается, если у этого человека положительное отношение к мату, он сам использует его в своей речи, между собеседниками возможен мат. С другой стороны, обсценная лексика в таких приемах, как сарказм и ирония, усиливает насмешку, если говорящий преследует цель унизить, высказаться неуважительно, пренебрежительно о человеке или делает это неосознанно.

«Интеллектуально развитые личности могут сознательно демонстрировать, выпячивать с помощью мата уверенность в себе, независимость, самодостаточность, психологическую свободу через такое фактическое нарушение социальных норм. Однако к мату также часто прибегают люди, неуверенные в себе, или с маленьким словарным запасом, которого не хватает для выражения мыслей и чувств цензурно», — добавляет гештальт-терапевт Пермского Политеха.

Как избавиться от привычки материться?

Прежде всего, стоит предупредить ее появление. У многих привычка ругаться формируется еще в детстве. Родители не отдают себе отчет, что сами создают такую среду для детей: выражают матом накопившиеся эмоции. Во-первых, если мат звучит постоянно, то эта реакция механически автоматизируется и у ребенка за счет простых повторений. Во-вторых, если ругаются только в уникальных случаях, именно на них ребенок обращает особое внимание в силу необычности. Поведение родителей отличалось от обычного, произошло нечто неожиданное, особо эмоциональное, а потому привлекательное. Так у ребенка появляется стимул, который он использует в школе, детском саду, кругу друзей.

Советские неформалы 1980-х годов / © Getty images

«Важно не то, что родитель объясняет ребенку, что материться — плохо. Большее влияние имеет поведение самого родителя, его действия — именно это копируют дети», — отмечает Елена Расторгуева. Если взрослый человек хочет избавиться от привычки браниться, то ему необходимо осознать, насколько этот шаг для него важен, и зачем он это делает. При отсутствии этого осознания изменения не произойдет, привычка будет побеждать.

Например, мат может служить препятствием в развитии личности и эмоционального интеллекта. Разбираться в своих потребностях и чувствах точно бывает непросто. Тем более овладевать новыми приемами и способами самовыражения и управления собой. Кроме того, отказ от ругательств позволит увеличивать словарный запас, улучшать навык оратора. Без обсценной лексики человек учится точности самовыражения и постоянно совершенствуется в этом. «Такое совершенствование означает прогресс, тогда как мат — остановка развития на примитивных формах самовыражения, если не регресс и деградация. У человека отсутствует необходимость меняться, когда он считает, что всегда может прибегнуть к нецензурной лексике», — считает психолог ПНИПУ Елена Расторгуева.

Избавиться от мата поможет настрой на узнавание своих эмоций, интерес к ним. То есть, перед тем, как вырываются бранные слова, первое время потребуется их «затормозить» и задуматься над тем, что именно вы сейчас чувствуете (или после мата, если еще не успели). Важно также проанализировать и ситуацию — это позволит выявить причины, «триггеры», на которые вы реагируете матом. С каждым таким повторением формируется пауза — точка выбора дальнейших реплик. Первое время могут помочь альтернативные заготовленные фразы.

Профилактикой употребления нецензурной лексики можно назвать дыхательные техники — не менее быстрый способ снять напряжение. Поможет также физическая нагрузка с учетом попеременного напряжения и расслабления мышц в теле. Например, сжимать и отпускать игрушку-антистресс. Научиться наблюдать за своими мыслями и эмоциями можно в процессе медитации.

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ПНИПУ 547 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.