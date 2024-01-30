Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Примитивная саморегуляция: эксперты ПНИПУ рассказали, что такое мат и как с ним бороться
Несмотря на то, что нецензурная лексика в нашем обществе табуирована, и за ее использование можно даже заплатить штраф, мы сталкиваемся с ней постоянно — в школе, на работе, дома. Ученые Пермского Политеха рассказали, откуда произошел русский мат и почему он запрещен, для чего мы бранимся, как формируется эта привычка и можно ли от нее избавиться.
«Дискуссии о происхождении мата ведутся до сих пор. В общественном мнении бытует миф, что нецензурная брань появилась на Руси с приходом монголо-татар, а до них русские люди не матерились. Это вполне вписывается в идею, что все дурное идет извне, а не появляется внутри народа. Однако эта теория разбивается о тот факт, что у монголов таких слов в этническом языке нет, а если современный монгол использует русский мат — он его сам позаимствовал», — рассказывает Константин Антипьев, кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и политологии Пермского Политеха.
Имеет распространение и второй миф, что мат достался нам от язычества. В древних обрядах использовались слова, ориентированные на деторождение, а природные процессы могли соотноситься с процессом оплодотворения. Обряды проводились шаманами и иными посвященными, поэтому мат считался загадочным, таинственным и потому более притягательным. Пришедшая на смену язычеству христианская мораль тему интимных отношений «закрыла», а употребление материных слов стало грешным делом.
«Неслучайно во время ритуала изгнания бесов одержимый сквернословит. Считалось, что это делают именно нечистые силы, управляющие этим человеком. Поэтому для верующих использование мата считалось грешным и неприличным. При этом мат окончательно никуда не ушел, а продолжил существование в различных маргинализированных группах, не боящихся ни общественного осуждения, ни Бога: среди преступников, бродяг, алкоголиков», — объясняет ученый-социолог Пермского Политеха.
Константин Антипьев добавляет, что нецензурная лексика есть у всех народов, поэтому можно предположить, что конструирование матерных слов присуще самой человеческой природе.
Что о сквернословии говорят филологи?
«Следует различать обсценную лексику (мат) и ругательства (например, «блин», «скотина», «зараза»). Матерные слова табуированы, их употребление, независимо от намерений говорящего, ассоциируется с грубостью и пренебрежением социальными нормами. Однако обсценная лексика, помимо ругательной, выполняет и другие функции в речи. Как отмечает лингвист Валерий Мокиенко, «мат мастеров художественного слова, конечно же, несет иную «эстетическую нагрузку», чем мат уличного пьяницы: иные функции, иная «мера в вещах», иные адресаты…». Нужно понимать, что мат не всегда используется для брани и ругани, а ругательные слова не всегда являются обсценными», — объясняет Екатерина Демидова, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков, лингвистики и перевода ПНИПУ.
Согласно Мокиенко, основные «три кита» русского мата этимологически расшифровываются достаточно прилично: праславянское «jebti» первоначально значило «бить, ударять», «huj» (родственный слову хвоя) — «игла хвойного дерева, нечто колкое», «pisьda» — «мочеиспускательный орган». Позже матерная триада пополнилась еще одним корнем на «б», обозначающим женщину легкого поведения и происходящим от древнерусского «блясти» — «заблуждаться, ошибаться».
Лингвисты, кстати, подтверждают, что теория «монголо-татарского» происхождения неверна: упоминания этих корней находили на берестяных грамотах, датированных за сотню лет до прихода татар на Русь.
«Поскольку русский мат восходит к древнеславянским корням и культу матери-земли, то, строго говоря, понятие мата ограничено славянской культурой и их языческой мифологией. Поэтому мы бы не стали говорить о существовании немецкого или английского мата – в этих языках есть бранная лексика, но она не носит столь табуированного и сакрального характера», — уточняет ученый-филолог ПНИПУ.
Как менялось отношение к обсценной лексике в России?
Строгое отношение к мату в России до 1917 года было связано с религиозной моралью, и слов, указывающих на межполовые отношения, как, например, в пуританской Америке, не должно было быть. По мере угасания данной морали запреты устраняются, и мат начинает выходить за пределы специфических групп, становясь элементом массовой культуры. В СССР на смену религии пришла идеология, которая также отвергала мат. Считалось, что гражданин Советов — человек нового типа, обладающий более высоким культурным уровнем, и материться ему не пристало. Советское образование стремилось огородить подрастающее поколение от знания и использования мата. Однако нецензурная лексика все равно использовалась. Например, в производственной сфере, где была занята огромная часть населения, мат стал «вторым языком».
«В 1980-е годы лояльность к мату в СССР возросла. Среди молодежи стали популярны музыкальные группы, в текстах песен которых использовалась обсценная лексика, — «Сектор газа», «Красная плесень». Их слушали скрытно от взрослых, тайно ставили на дискотеках. Сейчас эти песни перепевают сотни певцов, симфонические оркестры исполняют мелодии — и это уже никого не шокирует», — рассказывает Константин Антипьев.
Почему человек матерится?
В психологии выделяют несколько факторов, и вот некоторые из них. Основной причиной, побуждающей использовать нецензурную брань, является выплеск эмоций и чувств, желание выразить сильные переживания. При этом такая экспрессия указывает на то, что человек достиг некоторого предела в саморегуляции своих эмоций и не способен подобрать других слов, чтобы выразить свое состояние, справиться с эмоциями без нарушения установленных в обществе норм. Важно: многие люди прибегают к мату, потому что это быстрый и легкий способ получить эмоциональную «разрядку» и испытать облегчение.
«Человек может прибегать к мату сознательно и неосознанно, поскольку из-за постоянного повторения этот механизм избавления от эмоций может автоматизироваться. К цели испытать эмоциональное облегчение примешиваются и другие разнообразные (даже возможно противоположные) причины. И они также могут быть осознанны или неосознанны человеком. Например, желание обратить внимание окружающих на себя, выделиться: все среагируют на ругающегося человека в общественном месте в силу запретности. Или побуждение собеседника с помощью мата как можно быстрее, внимательнее и серьезнее отнестись к происходящему, своим словам или потребностям. Кроме того, мат может быть способом не только выделиться, но и влиться в некоторую группу, где такая речевая культура одобряется», — рассказывает Елена Расторгуева, гештальт-терапевт, кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии и политологии ПНИПУ.
Чаще всего с помощью мата передают эмоции гнева, злости, удивления (порой смешанного с радостью). Стоит также особо отметить состояние фрустрации, когда человек испытывает неудовлетворенность при встрече с препятствием для реализации своих потребностей: мат в этом случае указывает на силу стремления эту преграду преодолеть. Немаловажно, что с помощью мата как вербальной агрессии некоторые пытаются избежать физического насилия — в свою сторону или чужую. Иногда это действительно помогает избежать драки за счет освобождения и последующего снижения силы эмоций. Но, с другой стороны (все осложняет невозможность точно предсказать реакцию), использование мата способно вызывать или усиливать агрессию со стороны собеседника и все равно привести к физическому конфликту или усилить собственную злость, а не подавить ее.
Интересно, что, выражаясь нецензурно, человек может пытаться в такой форме оказывать психологическую поддержку другому человеку — сочувствие, сожаление, сопереживание. И это получается, если у этого человека положительное отношение к мату, он сам использует его в своей речи, между собеседниками возможен мат. С другой стороны, обсценная лексика в таких приемах, как сарказм и ирония, усиливает насмешку, если говорящий преследует цель унизить, высказаться неуважительно, пренебрежительно о человеке или делает это неосознанно.
«Интеллектуально развитые личности могут сознательно демонстрировать, выпячивать с помощью мата уверенность в себе, независимость, самодостаточность, психологическую свободу через такое фактическое нарушение социальных норм. Однако к мату также часто прибегают люди, неуверенные в себе, или с маленьким словарным запасом, которого не хватает для выражения мыслей и чувств цензурно», — добавляет гештальт-терапевт Пермского Политеха.
Как избавиться от привычки материться?
Прежде всего, стоит предупредить ее появление. У многих привычка ругаться формируется еще в детстве. Родители не отдают себе отчет, что сами создают такую среду для детей: выражают матом накопившиеся эмоции. Во-первых, если мат звучит постоянно, то эта реакция механически автоматизируется и у ребенка за счет простых повторений. Во-вторых, если ругаются только в уникальных случаях, именно на них ребенок обращает особое внимание в силу необычности. Поведение родителей отличалось от обычного, произошло нечто неожиданное, особо эмоциональное, а потому привлекательное. Так у ребенка появляется стимул, который он использует в школе, детском саду, кругу друзей.
«Важно не то, что родитель объясняет ребенку, что материться — плохо. Большее влияние имеет поведение самого родителя, его действия — именно это копируют дети», — отмечает Елена Расторгуева. Если взрослый человек хочет избавиться от привычки браниться, то ему необходимо осознать, насколько этот шаг для него важен, и зачем он это делает. При отсутствии этого осознания изменения не произойдет, привычка будет побеждать.
Например, мат может служить препятствием в развитии личности и эмоционального интеллекта. Разбираться в своих потребностях и чувствах точно бывает непросто. Тем более овладевать новыми приемами и способами самовыражения и управления собой. Кроме того, отказ от ругательств позволит увеличивать словарный запас, улучшать навык оратора. Без обсценной лексики человек учится точности самовыражения и постоянно совершенствуется в этом. «Такое совершенствование означает прогресс, тогда как мат — остановка развития на примитивных формах самовыражения, если не регресс и деградация. У человека отсутствует необходимость меняться, когда он считает, что всегда может прибегнуть к нецензурной лексике», — считает психолог ПНИПУ Елена Расторгуева.
Избавиться от мата поможет настрой на узнавание своих эмоций, интерес к ним. То есть, перед тем, как вырываются бранные слова, первое время потребуется их «затормозить» и задуматься над тем, что именно вы сейчас чувствуете (или после мата, если еще не успели). Важно также проанализировать и ситуацию — это позволит выявить причины, «триггеры», на которые вы реагируете матом. С каждым таким повторением формируется пауза — точка выбора дальнейших реплик. Первое время могут помочь альтернативные заготовленные фразы.
Профилактикой употребления нецензурной лексики можно назвать дыхательные техники — не менее быстрый способ снять напряжение. Поможет также физическая нагрузка с учетом попеременного напряжения и расслабления мышц в теле. Например, сжимать и отпускать игрушку-антистресс. Научиться наблюдать за своими мыслями и эмоциями можно в процессе медитации.
Эксперимент американских ученых показал, что изменения сна сохранялись в течение нескольких ночей, если перед тем, как лечь в постель, человек каждый раз выпивал алкогольный напиток. Следовательно, сон не адаптировался.
Ученые выявили пять случаев болезни Альцгеймера, возникших из-за заражения амилоидным белком в результате лечения десятилетиями ранее. Эти уникальные прецеденты помогут переосмыслить связь между прионными заболеваниями и болезнью Альцгеймера.
Десять дней назад посадочный аппарат японского космического агентства SLIM смог мягко прилуниться, но по какой-то причине сделал это головной частью вниз. В итоге его солнечные батареи не смотрели на Солнце, отчего не получали достаточно энергии для работы, а аппарат не выходил на связь. Однако по мере того, как светило изменило свое положение, случилось неожиданное: аппарат ожил.
Десять дней назад посадочный аппарат японского космического агентства SLIM смог мягко прилуниться, но по какой-то причине сделал это головной частью вниз. В итоге его солнечные батареи не смотрели на Солнце, отчего не получали достаточно энергии для работы, а аппарат не выходил на связь. Однако по мере того, как светило изменило свое положение, случилось неожиданное: аппарат ожил.
Он должен был хотя бы раз оторваться от поверхности Красной планеты, а в итоге сделал это 72 раза. Рассчитанный всего на месяц работы, марсианский вертолет прослужил почти три года. Технологический демонстратор, предназначенный для простой проверки концепции, он сделал гораздо больше. Малыш Ingenuity отправляется в отставку, а мы взглянем, как дрон из совсем не предназначенных для космоса компонентов произвел в космонавтике революцию.
Эксперимент американских ученых показал, что изменения сна сохранялись в течение нескольких ночей, если перед тем, как лечь в постель, человек каждый раз выпивал алкогольный напиток. Следовательно, сон не адаптировался.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Пояс Койпера в деталях: как много вы знаете об области Солнечной системы за орбитой Нептуна?
Возрождение MACHO может решить проблему темной материи, но заставит пересмотреть космологию
Введение в парфюмерию
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии