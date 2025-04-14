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Московские психологи рассказали, как повысить безопасность полетов на самолете
Формирование летных экипажей зачастую происходит без учета индивидуально-психологических характеристик летчиков. Это приводит к разнообразным негативным последствиям, к которым можно отнести неблагоприятный климат в коллективе, наличие конфликтов, снижение результативности и ошибки в пилотировании, которые в совокупности приводят к катастрофам и гибели людей.
Исследователи Александр Сечко, доцент кафедры научных основ экстремальной психологии МГППУ, и Алиса Лопатинская, педагог-психолог Психологической службы города Москвы, выяснили, как психологическая совместимость членов экипажа влияет на эффективность их работы. Результаты работы опубликованы в научном журнале «Экстремальная психология и безопасность личности».
При организации совместной деятельности необходимо учитывать ряд психологических феноменов, чтобы достичь высокой удовлетворенности своим трудом, эффективной деятельности, высокого качества производства, отсутствия несчастных случаев, аварий и катастроф.
Одним из таких факторов является совместимость членов коллектива. Педагог-психолог Алиса Лопатинская определяет это как социально-психологический феномен, основанный на схожести или различии определенных индивидуально-психологических характеристик людей, связанных общими интересами, убеждениями, межличностными отношениями, на распределении ролей, учитывающих уровень профессиональных компетенций, а также на развитых навыках бесконфликтного общения. Несмотря на давнюю историю изучения вопроса, в том числе и в авиационной психологии, нельзя утверждать, что тема изучена до конца.
Как правило, комплектование многоместных экипажей происходит на основе уровня профессиональной подготовленности, должностного статуса, оценки динамики профессионального становления членов экипажей. Кандидат психологических наук, доцент факультета Экстремальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Александр Сечко уверен, что комплектование экипажей многоместных летательных аппаратов должно осуществляться, в том числе, и на основе индивидуально-психологических качеств.
Исходя из этого было организовано и проведено исследование в одной из авиационных компаний, эксплуатирующей пассажирские и транспортные самолеты с многоместными экипажами. В эксперименте приняли участие 52 авиатора.
Согласно результатам исследования, наилучшую совместимость авиатора в любом коллективе обеспечивают умеренная степень экспрессивности, гибкость и высокий уровень самоконтроля, низкий уровень нейротизма и напряженности. Благодаря этим качествам члены экипажа смогут успешно адаптироваться в новом коллективе и подстроиться под ограничения, связанные с летной деятельностью.
Необходимо отметить, что в исследуемой выборке вышеописанные показатели у летного состава находятся на уровне выше среднего по нормам стандартизации используемых методик. Это закономерный результат ввиду того, что в авиации профессиональный психологический отбор имеет очень жесткие критерии. Поэтому дополнительный потенциал повышения совместимости видится в подходе, основанном на сочетании индивидуально-психологических качеств. В зависимости от характера деятельности это могут быть сочетание темпераментов, особенности коммуникативных навыков, характера, внутреннего мира человека, способности, знания, навыки, привычки и убеждения.
В результате эксперимента выявлено, что схожесть направленности мотивации к деятельности обеспечивает высокий уровень совместимости экипажей многоместных самолетов. Летный состав, имеющий сходное отношение к мерам материального вознаграждения, должному психологическому климату в коллективе и бытовым условиям, организации рабочих процессов, содержанию и качеству социальных контактов, и взаимоотношению в коллективе, оценке признания заслуг, целям деятельности, разнообразию и переменам, самосовершенствованию, обществу, является наиболее совместимым. Летный экипаж, сформированный с учетом схожей потребностной сферы и ценностных ориентаций, имеет большие перспективы бесконфликтного взаимодействия в летной деятельности.
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