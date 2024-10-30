От инфраструктуры до рекламы: как нейронауки меняют нашу реальность

Маркетологи стремятся создать идеальную рекламу, урбанисты мечтают о городах будущего, а психологи ищут ключи к эффективной коммуникации — и все чаще они обращаются к науке о мозге в поисках ответов. Нейронауки, некогда сосредоточенные исключительно на изучении нервной системы, сегодня проникают в самые разные сферы человеческой деятельности. О том, как исследования мозга помогают совершенствовать экономические решения, оптимизировать маркетинг и создавать комфортную городскую среду, рассказывает Элиана Монахова, сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ и участник проекта «Я пошел в науку».

Эволюция нейронаук

Еще полвека назад нейронаука представляла собой относительно узкую область знания, сосредоточенную на изучении нервной системы и ее базовых механизмов. Ученые кропотливо исследовали строение нейронов, пытались разгадать принципы передачи нервных импульсов и картировали участки мозга, отвечающие за различные функции организма. Однако последние десятилетия произвели настоящую революцию в этой области, превратив нейронауку в разветвленное семейство дисциплин, простирающееся далеко за пределы традиционной нейробиологии.

Причины такой трансформации кроются не только в технологическом прогрессе, который позволил заглянуть в работающий мозг с беспрецедентной точностью, но и в растущем понимании того, что нервная система лежит в основе практически всех аспектов человеческого поведения. От принятия финансовых решений до эстетических предпочтений, от социальных взаимодействий до восприятия городской среды — везде можно проследить нейробиологическую подоплеку.

Современные методы нейровизуализации, такие как функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) и электроэнцефалография (ЭЭГ), позволили исследователям наблюдать за работой мозга в режиме реального времени. Это открыло дорогу для появления множества прикладных направлений: нейромаркетологи начали изучать, как мозг реагирует на рекламу, нейроэкономисты погрузились в исследование механизмов принятия финансовых решений, а специалисты по нейроурбанистике занялись анализом того, как городская среда влияет на работу нервной системы. Именно эти относительно новые и стремительно развивающиеся направления нейронаук сегодня привлекают внимание как научного сообщества, так и широкой общественности, демонстрируя практическое применение знаний о работе мозга в повседневной жизни.

Как мозг принимает финансовые решения?

Еще в начале 1980-х годов нобелевский лауреат Даниэль Канеман поставил под сомнение представление о человеке как о рациональном существе, принимающем исключительно взвешенные решения. Его исследования показали, что при выборе мы часто полагаемся на эмоции, общественные стереотипы и сиюминутные импульсы, а не на холодный расчет. Эти наблюдения легли в основу нейроэкономики, которая сегодня раскрывает биологические механизмы наших финансовых решений.

Элиана Монахова / © Михаил Дмитриев, НИУ ВШЭ

С точки зрения нейроэкономики процесс принятия решения включает несколько этапов: определение проблемы, сравнение альтернатив, совершение выбора и оценка результатов. Особое внимание ученые уделяют этапу сравнения альтернатив, ведь именно здесь формируются наши предпочтения. Как объясняет мой научный руководитель Василий Ключарев, нейробиолог и доктор когнитивных наук, субъективная ценность выбора определяется активностью специализированных областей мозга, в частности прилежащего ядра — своеобразного центра удовольствия.

Исследования с использованием МРТ показали удивительные результаты: активность прилежащего ядра не только возрастает при ожидании денежного вознаграждения, но и может предсказать, купит ли человек определенный товар или даже наберет ли вес в ближайшие месяцы. Более того, это же нейронное образование активируется, когда люди жертвуют деньги на благотворительность. Особенно интересны исследования социального влияния на принятие решений. Когда наше мнение расходится с мнением большинства, в мозге возникает сигнал ошибки, который может подтолкнуть нас к изменению решения. Этот механизм объясняет, почему мы так часто поддаемся групповому давлению даже в простейших ситуациях.

Развитие нейроэкономики не только открывает новые возможности, но и формирует этические вызовы. С одной стороны, понимание механизмов принятия решений помогает разрабатывать более эффективные программы финансовой грамотности и создавать условия для осознанного потребления. С другой, это знание может использоваться для манипуляции потребительским поведением. Бенджамин Либет утверждал, что свободы воли не существует и что мозг принимает решение и посылает сигнал о готовности раньше, чем человек способен это осознать. Тем не менее результаты последних научных исследований показали, что дискуссия о свободе воли все еще продолжается и механизмы человеческого выбора могут быть гораздо сложнее, чем мы привыкли думать.

Наука о скрытых триггерах

Нейромаркетинг — относительно молодая область науки, появившаяся в 2002 году благодаря профессору Университета Эразма Роттердамского Эйлу Смидтсу. Он изучает бессознательные факторы, влияющие на решение о покупке, объединяя знания в области когнитивной психологии, нейрофизиологии и маркетинга. В отличие от традиционных маркетинговых исследований, основанных на опросах и анкетах, нейромаркетологи используют специальное оборудование для изучения непосредственной реакции мозга на товары и рекламу. Например, айтрекеры отслеживают движение глаз и позволяют определить, на какие элементы упаковки или рекламы человек обращает внимание в первую очередь, а электроэнцефалограф (ЭЭГ) регистрирует электрическую активность мозга, показывая эмоциональную реакцию на увиденное.

Нейромаркетологи активно изучают различные каналы восприятия. Исследования показывают, что цвета вызывают конкретные физиологические реакции: красный учащает пульс, синий снижает давление, а зеленый ассоциируется со здоровьем. Что касается звука, эксперименты доказали: неспешная музыка увеличивает время пребывания посетителей в магазине вдвое, а средний чек — на четверть. При этом влияние музыки настолько тонко, что покупатели его не осознают: например, в дни, когда в винном магазине звучала французская музыка, люди чаще выбирали французские вина, объясняя это личными предпочтениями.

Запахи, воздействующие напрямую на лимбическую систему мозга, также становятся мощным маркетинговым инструментом. Hard Rock Hotel в Орландо увеличил продажи мороженого на 45 процентов благодаря аромату свежей выпечки, а рождественские запахи помогают магазинам поднять выручку на шесть процентов. Не менее интересны исследования вкусового восприятия: эксперимент с Coca-Cola и Pepsi показал, что при слепой дегустации люди предпочитают Pepsi, но стоит показать этикетки — и сила бренда Coca-Cola буквально перепрограммирует вкусовые ощущения.

Благодаря своей технологичности нейромаркетинг привлекает все больше внимания со стороны крупных заказчиков. Однако его широкому распространению пока препятствует высокая стоимость: только базовый комплект для электроэнцефалографии обойдется минимум в 5000 евро, не считая затрат на специалистов. Тем не менее, учитывая развитие технологий и растущую конкуренцию, можно ожидать, что нейромаркетинговые исследования станут доступнее в ближайшие годы.

Проект «Я пошел в науку» поддержан Министерством образования и науки России.

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НИУ ВШЭ 345 статей Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».