Устрой охоту на Дракониды: эксперт рассказал о секретах наблюдения за октябрьским звездопадом
В октябре ночное небо над Россией озарят не только яркие звезды, но и таинственные «хвостатые гости» из потока Дракониды. В отличие от многих других звездопадов, эти метеоры предпочитают вечерние часы, создавая волшебное зрелище сразу после захода солнца. Эксперт Пермского Политеха объяснил природу этого небесного явления и дал советы по его наблюдению.
С 6 по 10 октября у жителей Северного полушария появится возможность наблюдать метеорный поток Дракониды. Свое название он получил в честь созвездия Дракона (Draco), в котором находится его радиант — точка, из которой, как кажется, они «вылетают». Этот звездопад одно из старейших скоплений светил, известное с античных времен, чьи яркие точки «извиваются» между Большой и Малой Медведицей.
— За романтичным названием «звездопад» скрывается впечатляющий космический феномен, не имеющий отношения к настоящим звездам. На самом деле, это «пылевой дождь» из остатков комет и астероидов. Миллионы частиц размером не больше песчинки сталкиваются с атмосферой Земли на колоссальной скорости и, сгорая от трения, на мгновение вспыхивают полосками света. Это и есть метеоры, которые создают в ночном небе эффект настоящего «салюта», — рассказывает Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха.
Пик активности Драконид приходится на ранний вечер. Это делает наблюдение за «небесным представлением» более комфортным. Стоит отметить, что он достаточно медленный. Метеоры входят в атмосферу на сравнительно низкой скорости — около 20 км/с. Благодаря этому они не пронзают небо резкой вспышкой, а словно плавно скользят по нему, позволяя в полной мере насладиться их желтоватым или красноватым свечением. И наконец, главная особенность — это его непредсказуемость. В обычные годы он показывает 5-10 метеоров в час. Но история знает случаи, когда он преподносил сюрпризы, превращаясь в настоящую «метеорную бурю».
Происхождение же этого потока связано с кометой 21P/Джакобини-Циннера, открытой более века назад — 20 декабря 1900 года. Его интенсивность напрямую зависит от того, через какую часть «хвоста» проходит наша планета. Наиболее плотные и богатые частицами области образуются вскоре после их прохождения. Именно такие всплески, когда в небе можно было увидеть сотни и даже тысячи метеоров в час, произошли в 1933, 1946 и 2011 годах. В 2025 году космическая «гостья» как раз проходит перигелий — точку максимального сближения с Солнцем, — что создает потенциальные условия для повышенной интенсивности метеорного потока.
Самые яркие всплески звездопада в этом году ожидаются в ночь с 8 на 9 октября.
— Главной помехой для наблюдателей станет полная Луна — ее яркий свет способен затмить множество слабых метеоров. Однако самые яркие все равно пробьются через сияние спутника. Особого внимания заслуживает вечер 8 октября: с 18:00 до 19:00 по московскому времени. В этот момент возможен кратковременный, но мощный максимум, когда в небе будет до 100-150 вспышек каждый час. Лучше всего это зрелище будет видно жителям Северного полушария, особенно в регионах, расположенных восточнее 40-го меридиана (в европейской части России и западнее Урала), — объясняет ученый ПНИПУ.
Чтобы «поймать» как можно больше Драконид, важно правильно организовать наблюдения. Эксперт Пермского Политеха дает несколько рекомендаций.
— Найдите место с минимальной городской засветкой — за городом, в поле или в лесу. Яркие уличные фонари — главный враг астронома-любителя. Наблюдайте, направив взгляд в сторону севера или северо-запада, где расположен радиант потока — созвездие Дракона. Однако смотреть прямо на него не нужно: самые длинные и живописные следы метеоров видны на расстоянии 30-40 градусов от этой точки. Дайте своим глазам привыкнуть к темноте в течение 20-30 минут. Чтобы сориентироваться на небе, можно использовать приложения-планетарии, такие как Stellarium или Star Walk, — говорит Евгений Бурмистров.
Если вы хотите запечатлеть это астрономическое шоу, вам понадобится фотоаппарат с возможностью ручных настроек и штатив.
— Наведите камеру на нужный участок неба, откройте диафрагму на максимум и установите выдержку на 15-30 секунд и чувствительность ISO в диапазоне 1600-3200. Делайте серийную съемку. Можно также использовать экшн-камеру (GoPro) в режиме непрерывной записи, — делится эксперт.
