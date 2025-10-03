  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
3 октября, 10:19
ПНИПУ
4

Устрой охоту на Дракониды: эксперт рассказал о секретах наблюдения за октябрьским звездопадом

❋ 4.8

В октябре ночное небо над Россией озарят не только яркие звезды, но и таинственные «хвостатые гости» из потока Дракониды. В отличие от многих других звездопадов, эти метеоры предпочитают вечерние часы, создавая волшебное зрелище сразу после захода солнца. Эксперт Пермского Политеха объяснил природу этого небесного явления и дал советы по его наблюдению.

ПНИПУ
# вечер
# Звездопад
# метеоры
# октябрь
# север
Ученый Пермского Политеха рассказал, как увидеть вечерний звездопад Дракониды / © Marc Sendra Martorell, unsplash

С 6 по 10 октября у жителей Северного полушария появится возможность наблюдать метеорный поток Дракониды. Свое название он получил в честь созвездия Дракона (Draco), в котором находится его радиант — точка, из которой, как кажется, они «вылетают». Этот звездопад одно из старейших скоплений светил, известное с античных времен, чьи яркие точки «извиваются» между Большой и Малой Медведицей.

— За романтичным названием «звездопад» скрывается впечатляющий космический феномен, не имеющий отношения к настоящим звездам. На самом деле, это «пылевой дождь» из остатков комет и астероидов. Миллионы частиц размером не больше песчинки сталкиваются с атмосферой Земли на колоссальной скорости и, сгорая от трения, на мгновение вспыхивают полосками света. Это и есть метеоры, которые создают в ночном небе эффект настоящего «салюта», — рассказывает Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха.

Пик активности Драконид приходится на ранний вечер. Это делает наблюдение за «небесным представлением» более комфортным. Стоит отметить, что он достаточно медленный. Метеоры входят в атмосферу на сравнительно низкой скорости — около 20 км/с. Благодаря этому они не пронзают небо резкой вспышкой, а словно плавно скользят по нему, позволяя в полной мере насладиться их желтоватым или красноватым свечением. И наконец, главная особенность — это его непредсказуемость. В обычные годы он показывает 5-10 метеоров в час. Но история знает случаи, когда он преподносил сюрпризы, превращаясь в настоящую «метеорную бурю».

Происхождение же этого потока связано с кометой 21P/Джакобини-Циннера, открытой более века назад — 20 декабря 1900 года. Его интенсивность напрямую зависит от того, через какую часть «хвоста» проходит наша планета. Наиболее плотные и богатые частицами области образуются вскоре после их прохождения. Именно такие всплески, когда в небе можно было увидеть сотни и даже тысячи метеоров в час, произошли в 1933, 1946 и 2011 годах. В 2025 году космическая «гостья» как раз проходит перигелий — точку максимального сближения с Солнцем, — что создает потенциальные условия для повышенной интенсивности метеорного потока.

Самые яркие всплески звездопада в этом году ожидаются в ночь с 8 на 9 октября.

— Главной помехой для наблюдателей станет полная Луна — ее яркий свет способен затмить множество слабых метеоров. Однако самые яркие все равно пробьются через сияние спутника. Особого внимания заслуживает вечер 8 октября: с 18:00 до 19:00 по московскому времени. В этот момент возможен кратковременный, но мощный максимум, когда в небе будет до 100-150 вспышек каждый час. Лучше всего это зрелище будет видно жителям Северного полушария, особенно в регионах, расположенных восточнее 40-го меридиана (в европейской части России и западнее Урала), — объясняет ученый ПНИПУ.

Чтобы «поймать» как можно больше Драконид, важно правильно организовать наблюдения. Эксперт Пермского Политеха дает несколько рекомендаций.

— Найдите место с минимальной городской засветкой — за городом, в поле или в лесу. Яркие уличные фонари — главный враг астронома-любителя. Наблюдайте, направив взгляд в сторону севера или северо-запада, где расположен радиант потока — созвездие Дракона. Однако смотреть прямо на него не нужно: самые длинные и живописные следы метеоров видны на расстоянии 30-40 градусов от этой точки. Дайте своим глазам привыкнуть к темноте в течение 20-30 минут. Чтобы сориентироваться на небе, можно использовать приложения-планетарии, такие как Stellarium или Star Walk, — говорит Евгений Бурмистров.

Если вы хотите запечатлеть это астрономическое шоу, вам понадобится фотоаппарат с возможностью ручных настроек и штатив.

— Наведите камеру на нужный участок неба, откройте диафрагму на максимум и установите выдержку на 15-30 секунд и чувствительность ISO в диапазоне 1600-3200. Делайте серийную съемку. Можно также использовать экшн-камеру (GoPro) в режиме непрерывной записи, — делится эксперт.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
1288 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Показать больше
ПНИПУ
# вечер
# Звездопад
# метеоры
# октябрь
# север
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
03 Окт
Бесплатно
Орбитальный фитнес-зал
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
03 Окт
Бесплатно
Небо над ВДНХ: дневник наблюдателя
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
04 Окт
500
Приборы измерения времени
Политехнический музей
Москва
Лекция
04 Окт
1000
Форма воды
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
04 Окт
Бесплатно
Есть ли жизнь после COVID’а
ВДНХ
Москва
Лекция
04 Окт
1000
Земля — тыква или дыня? О первом эллипсоиде и злоключениях градусной экспедиции
Medio Modo
Москва
Конференция
05 Окт
Бесплатно
Третий международный конгресс CRISPR-2025
Российско-армянский университет
Ереван
Лекция
05 Окт
Бесплатно
Чума в Средние века: как болезнь захватила мир
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
05 Окт
Бесплатно
Наука в своей тарелке
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
1 октября, 15:49
Редакция Naked Science

Черные вдовы привлекли самцов запахом «немытых ног»

Самцов пауков из рода черных вдов голодные самки после спаривания часто съедают. Поэтому, чтобы привлечь их, нужны серьезные ухищрения. Ученые выявили важнейший феромон, используемый для этих целей, и выяснили, что выделяют его самки с изменяющейся силой.

Биология
# пауки
# феромоны
# черная вдова
3 октября, 08:13
Адель Романова

В венерианских облаках нашли огромное количество воды

Много лет считалось, что облака Венеры в основном состоят из серной кислоты и воды в них присутствует ничтожно мало. Такая картина сложилась во многом на основе данных зонда «Пионер-Венера», который пролетел через атмосферу планеты в 1978 году. Теперь выясняется, что эти данные были неверно интерпретированы.

Астрономия
# атмосфера Венеры
# Венера
# космос
2 октября, 09:05
Юлия Трепалина

Подсветка определенного цвета в салоне автомобиля ослабила укачивание в ночных поездках

В экспериментальных рейсах на электромобиле в темное время суток ученые сравнили действие на пассажиров теплого красного и холодного синего освещения, а также эффект от езды с выключенной подсветкой салона.

Психология
# автомобили
# подсветка
# поездка
# укачивание
# цвет
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
30 сентября, 13:22
Адель Романова

У ближайших стареющих звезд заподозрили наличие искусственных защитных экранов

Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# обитаемые планеты
# техносигнатуры
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно