Калининградские палеонтологи узнали, куда мигрировали морские позвоночные позднего мела

Ученые БФУ имени Иммануила Канта совместно с российскими и зарубежными коллегами провели комплексное исследование ископаемой фауны морских позвоночных из верхнемеловых отложений вблизи поселка Аккермановка Оренбургской области. Результаты работы позволили реконструировать глобальные биогеографические связи и пути миграций морских организмов в позднем мелу.

Исследователям удалось определить 35 таксонов позвоночных, включая хрящевых и костных рыб, а также морских рептилий. Впервые для этого региона были описаны представители пластиножаберных рыб (Holocephali), гибодонтных (Hybodontiformes) и ламнообразных (Lamniformes) акул, ганоидных (Lepisosteiformes) и лучеперых рыб (Teleostei), а также плезиозавров (Plesiosauria) и мозазавров (Mosasauridae).

«Наше исследование показывает, что в позднем мелу существовали пути расселения морских позвоночных в широтном направлении, соединявшие бассейны Азии, Европы и Северной Америки. Южный Урал, по-видимому, был важным перекрестком на этих миграционных маршрутах. Полученные данные меняют традиционные представления о биогеографии позднего мела, согласно которым обмен фаунами между Азией и Америкой в это время был ограничен», — подчеркивает соавтор исследования и автор описываемых находок Эдуард Мычко, старший научный сотрудник института живых систем БФУ имени И. Канта.

Выводы ученых основаны на анализе таксономического состава и распространения позднемеловых морских позвоночных. Значительное сходство комплексов из Аккермановки, Азии и Северной Америки контрастирует с почти полным отсутствием общих форм с континентами Южного полушария. Это указывает на существование миграционных путей в северных широтах, вероятно связанных с системой мелководных эпиконтинентальных морей.

В фауне Аккермановки наиболее разнообразны ламнообразные акулы, находящиеся на пике своего разнообразия после эволюционной радиации в сеномане. Это соответствует глобальной картине расцвета и доминирования группы в позднемеловых морских экосистемах.

Высокое таксономическое богатство, обилие крупных хищников и присутствие как типичных позднемеловых, так и редких реликтовых форм свидетельствуют о том, что море в районе Аккермановки было высокопродуктивным, имело связи с другими акваториями и играло важную роль в глобальных эволюционно-биогеографических процессах.

Изучение древних морских фаун позволяет лучше понять закономерности изменения биоразнообразия и биогеографии в геологическом прошлом. Меловой период характеризовался значительными перестройками экосистем, эволюционными новациями и глобальными миграциями. В это время шло формирование современного облика основных групп морских организмов, в том числе рыб и рептилий.

Особый интерес представляет поздний мел — время расцвета меловой биоты перед грядущим масштабным вымиранием на границе мела и палеогена. Комплексные палеонтологические данные, подобные полученным в ходе исследования фауны позвоночных из Аккермановки, необходимы для реконструкции экологических и биогеографических изменений в критические интервалы истории Земли.

Статья с детальным описанием фауны и обсуждением палеогеографических выводов опубликована в журнале Cretaceous Research в открытом доступе. Работа поддержана грантом Австрийского научного фонда (FWF).

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