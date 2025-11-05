Уведомления
Кормовая добавка повысила эффективность птицеводства на 33% и заменила антибиотики
Покупая курицу — популярный источник белка в России, потребители невольно получают дозу антибиотиков, применяемых в птицеводстве. Это ведет к опасным последствиям: устойчивости бактерий к лекарствам, разрушению микрофлоры кишечника и ослаблению иммунитета. Хотя с 2025 года в стране запретили использовать эти средства как стимуляторы роста, существующие альтернативы не решают проблему комплексно. Например, пробиотики, ферменты и органические кислоты лишь частично воздействуют на здоровье цыплят, но при этом не укрепляют иммунитет и не повышают качество продукции. Ранее ученые Пермского Политеха разработали новую кормовую добавку на основе натуральных компонентов. Теперь они доказали, что она не только заменяет антимикробные препараты и способствует улучшению качества мяса, но и увеличивает общую эффективность производства на 33%.
Птицеводство — одна из самых развитых отраслей сельского хозяйства России, гарантирующая продовольственную безопасность страны. Важнейший продукт этой сферы — курица, которая считается идеальным источником натурального белка, необходимого человеку для построения мышц, ферментов и укрепления иммунитета. Это диетический продукт, рекомендованный детям, спортсменам и всем, кто следит за здоровьем. Однако приобретая куриную грудку в надежде получить чистый протеин, покупатель часто даже не подозревает, что вместе с мясом получает скрытую, но серьезную угрозу — антибиотики.
В современном животноводстве их применяют повсеместно. Постоянно получая микродозы лекарств с пищей, люди невольно тренируют бактерии в своем организме, которые постепенно адаптируются к медикаментам, мутируют и становятся неуязвимыми. В результате, когда человек действительно заболевает и врач прописывает антибиотик, то назначенное средство может оказаться бесполезным. По данным ВОЗ, устойчивость к противомикробным препаратам — одна из главных угроз для здоровья человечества, сводящая на нет достижения современной медицины.
В 2025 году вступил в силу закон, запрещающий применение антибиотиков в качестве стимуляторов роста. Новые правила исключают добавление этих средств в рацион животных без ветеринарного рецепта или специального разрешения.
В связи с этим, производители активно ищут решения для замены таких препаратов в выращивании птицы, однако все они имеют узконаправленное и преимущественно симптоматическое воздействие. Например, пробиотики работают только на микрофлору кишечника, ферменты улучшают переваримость корма, но не влияют на иммунитет, а органические кислоты лишь подавляют отдельные бактерии, не решая проблему системного стресса и слабого иммунного ответа цыплят. Ни один из этих подходов не обеспечивает до конца комплексного укрепления здоровья и не повышает питательную ценность продукции.
Ранее ученые Пермского Политеха разработали кормовую добавку на основе натуральных компонентов, которая не только заменяет антибиотики, но и значительно улучшает качество мяса. Результаты исследования опубликованы в журнале «Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии», №3, 2025.
Она объединяет два взаимодополняющих природных компонента в соотношении один к пяти: траву Левзею сафлоровидную, известную своей способностью укреплять здоровье птицы, и продукт переработки дождевых червей, представляющий собой ценный источник сбалансированного животного белка. Такой синергетический подход позволяет не просто отказаться от антибиотиков, а принципиально усилить естественные защитные механизмы организма бройлеров.
Сейчас исследователи провели масштабные производственные испытания на птицефабрике с участием более 10 000 цыплят.
— Мы разделили птиц на две равные группы: одна получала обычный корм, а другая — тот же корм, но с введением десяти граммов новой разработки на протяжении критически важной недели роста с восьмого по четырнадцатый день жизни. В течение всего периода откорма до 38-го дня мы ежедневно взвешивали цыплят, подсчитывали расход корма и отслеживали состояние здоровья поголовья, — рассказала Ксения Малышева, старший лаборант-ассистент кафедры химических технологий ПНИПУ.
К концу откорма бройлеры, получавшие добавку, достигли веса 2309 граммов, что на 138 граммов больше, чем в контрольной группе. Однако главным достижением стало радикальное улучшение свойств продукции. Для его оценки проводили ветеринарно-санитарную экспертизу. В частности, содержание белка в грудных мышцах выросло с 22,43% до 23,46%, а в бедренных — с 19,98% до 22,23%, что делает филе значительно более питательным для потребителя. Благодаря такому повышенному содержанию протеина мясо становится более питательным, способствует регенерации тканей человека и обеспечивает организм необходимыми аминокислотами.
При этом масса самой ценной части — грудных мышц — выросла на 14,1%, а количество чистого продукта, которое можно получить с одной птицы, увеличилось с 68,4% до 72%.
Органолептическая оценка (определение свойств по вкусу, запаху и внешнему виду) подтвердила высокое качество: мясо и бульон не имели посторонних запахов, отвар был прозрачным и обладал насыщенным ароматом.
— В пересчете на реальное производство это означает, что с каждой тысячи цыплят птицефабрика смогла получить дополнительно 64,5 килограмма чистого грудного мяса. Для крупного предприятия, выращивающего миллионы бройлеров в год, это дает десятки тонн дополнительного высококачественного продукта без увеличения затрат на корм, — пояснил Сергей Солодников, кандидат медицинских наук, научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ ХимБи ПНИПУ.
Помимо наращивания объема продукции, добавка принесла и другие экономические выгоды. Так, для получения одного килограмма прироста веса животных требуется на 6% меньше корма, что напрямую снижает себестоимость выпускаемой продукции. Одновременно выживаемость поголовья улучшилась на 1,5% — это означает, что значительно меньше птенцов погибло в процессе выращивания.
Биодобавка также повысила усвояемость питательных веществ: переваримость протеина увеличилась на 4,9%, жира – на 4,3%, а клетчатки – на 7,4%.
В итоге, общая производительность выросла на 33%. Такой прогресс свидетельствует о значительном увеличении рентабельности отрасли. При этом цена состава на одну птицу не превышает семи рублей, что делает его экономически выгодным для любого птицеводческого хозяйства.
Исследователи из Австралии выяснили у профессиональных кинологов, какие несложные обонятельные игры и приемы могут помочь хозяевам разнообразить жизнь четвероногих любимцев, дать им дополнительную умственную нагрузку и повысить благополучие.
Если человек не согласен с политикой государства, в котором живет, то он оказывается перед выбором: выражать мнение открыто или не говорить о своих убеждениях. Международная команда ученых с помощью математического моделирования выяснила, какие факторы и в какой степени влияют на решение прибегнуть к самоцензуре.
Морские биологи стали свидетелями любопытной тактики охоты. Стаи косаток целенаправленно атакуют молодых белых акул: переворачивают их брюхом вверх, вызывая временный паралич, а затем выедают печень. Ученые впервые засняли на видео этот тип охоты и считают, что речь идет о новой, ранее неизвестной группе косаток, которые специализируются именно на таких нападениях.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
