Кормовая добавка повысила эффективность птицеводства на 33% и заменила антибиотики

Покупая курицу — популярный источник белка в России, потребители невольно получают дозу антибиотиков, применяемых в птицеводстве. Это ведет к опасным последствиям: устойчивости бактерий к лекарствам, разрушению микрофлоры кишечника и ослаблению иммунитета. Хотя с 2025 года в стране запретили использовать эти средства как стимуляторы роста, существующие альтернативы не решают проблему комплексно. Например, пробиотики, ферменты и органические кислоты лишь частично воздействуют на здоровье цыплят, но при этом не укрепляют иммунитет и не повышают качество продукции. Ранее ученые Пермского Политеха разработали новую кормовую добавку на основе натуральных компонентов. Теперь они доказали, что она не только заменяет антимикробные препараты и способствует улучшению качества мяса, но и увеличивает общую эффективность производства на 33%.

Птицеводство — одна из самых развитых отраслей сельского хозяйства России, гарантирующая продовольственную безопасность страны. Важнейший продукт этой сферы — курица, которая считается идеальным источником натурального белка, необходимого человеку для построения мышц, ферментов и укрепления иммунитета. Это диетический продукт, рекомендованный детям, спортсменам и всем, кто следит за здоровьем. Однако приобретая куриную грудку в надежде получить чистый протеин, покупатель часто даже не подозревает, что вместе с мясом получает скрытую, но серьезную угрозу — антибиотики.

В современном животноводстве их применяют повсеместно. Постоянно получая микродозы лекарств с пищей, люди невольно тренируют бактерии в своем организме, которые постепенно адаптируются к медикаментам, мутируют и становятся неуязвимыми. В результате, когда человек действительно заболевает и врач прописывает антибиотик, то назначенное средство может оказаться бесполезным. По данным ВОЗ, устойчивость к противомикробным препаратам — одна из главных угроз для здоровья человечества, сводящая на нет достижения современной медицины.

В 2025 году вступил в силу закон, запрещающий применение антибиотиков в качестве стимуляторов роста. Новые правила исключают добавление этих средств в рацион животных без ветеринарного рецепта или специального разрешения.

В связи с этим, производители активно ищут решения для замены таких препаратов в выращивании птицы, однако все они имеют узконаправленное и преимущественно симптоматическое воздействие. Например, пробиотики работают только на микрофлору кишечника, ферменты улучшают переваримость корма, но не влияют на иммунитет, а органические кислоты лишь подавляют отдельные бактерии, не решая проблему системного стресса и слабого иммунного ответа цыплят. Ни один из этих подходов не обеспечивает до конца комплексного укрепления здоровья и не повышает питательную ценность продукции.

Ранее ученые Пермского Политеха разработали кормовую добавку на основе натуральных компонентов, которая не только заменяет антибиотики, но и значительно улучшает качество мяса. Результаты исследования опубликованы в журнале «Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии», №3, 2025.

Она объединяет два взаимодополняющих природных компонента в соотношении один к пяти: траву Левзею сафлоровидную, известную своей способностью укреплять здоровье птицы, и продукт переработки дождевых червей, представляющий собой ценный источник сбалансированного животного белка. Такой синергетический подход позволяет не просто отказаться от антибиотиков, а принципиально усилить естественные защитные механизмы организма бройлеров.

Сейчас исследователи провели масштабные производственные испытания на птицефабрике с участием более 10 000 цыплят.

— Мы разделили птиц на две равные группы: одна получала обычный корм, а другая — тот же корм, но с введением десяти граммов новой разработки на протяжении критически важной недели роста с восьмого по четырнадцатый день жизни. В течение всего периода откорма до 38-го дня мы ежедневно взвешивали цыплят, подсчитывали расход корма и отслеживали состояние здоровья поголовья, — рассказала Ксения Малышева, старший лаборант-ассистент кафедры химических технологий ПНИПУ.

К концу откорма бройлеры, получавшие добавку, достигли веса 2309 граммов, что на 138 граммов больше, чем в контрольной группе. Однако главным достижением стало радикальное улучшение свойств продукции. Для его оценки проводили ветеринарно-санитарную экспертизу. В частности, содержание белка в грудных мышцах выросло с 22,43% до 23,46%, а в бедренных — с 19,98% до 22,23%, что делает филе значительно более питательным для потребителя. Благодаря такому повышенному содержанию протеина мясо становится более питательным, способствует регенерации тканей человека и обеспечивает организм необходимыми аминокислотами.

При этом масса самой ценной части — грудных мышц — выросла на 14,1%, а количество чистого продукта, которое можно получить с одной птицы, увеличилось с 68,4% до 72%.

Органолептическая оценка (определение свойств по вкусу, запаху и внешнему виду) подтвердила высокое качество: мясо и бульон не имели посторонних запахов, отвар был прозрачным и обладал насыщенным ароматом.

— В пересчете на реальное производство это означает, что с каждой тысячи цыплят птицефабрика смогла получить дополнительно 64,5 килограмма чистого грудного мяса. Для крупного предприятия, выращивающего миллионы бройлеров в год, это дает десятки тонн дополнительного высококачественного продукта без увеличения затрат на корм, — пояснил Сергей Солодников, кандидат медицинских наук, научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ ХимБи ПНИПУ.

Помимо наращивания объема продукции, добавка принесла и другие экономические выгоды. Так, для получения одного килограмма прироста веса животных требуется на 6% меньше корма, что напрямую снижает себестоимость выпускаемой продукции. Одновременно выживаемость поголовья улучшилась на 1,5% — это означает, что значительно меньше птенцов погибло в процессе выращивания.

Биодобавка также повысила усвояемость питательных веществ: переваримость протеина увеличилась на 4,9%, жира – на 4,3%, а клетчатки – на 7,4%.

В итоге, общая производительность выросла на 33%. Такой прогресс свидетельствует о значительном увеличении рентабельности отрасли. При этом цена состава на одну птицу не превышает семи рублей, что делает его экономически выгодным для любого птицеводческого хозяйства.

ПНИПУ 1329 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.