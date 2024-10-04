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Кольские геологи узнали, как в Мурманской области образовались золотоносные породы
В Мурманской области не добывают золото: его месторождений здесь пока не нашли. Впрочем, сообщения о находках этого металла датируются еще XVIII веком. Геологам также известны в Кольском регионе рудопроявления золота — минеральные тела, содержащее драгоценный металл в ассоциации с другими минералами, характерными для промышленных руд, но в таком количестве, что при нынешнем развитии экономики и технологий добывать его нерентабельно. Чтобы обнаружить в Кольском Заполярье месторождения золота, необходимы новые исследования. Ученые Геологического института Кольского научного центра провели их и узнали о природе местных рудопроявлений.
Работа опубликована в журнале Minerals. Рудопроявление золота Малъявр расположено в пределах Урагубского зеленокаменного пояса, который является частью более крупной системы зеленокаменных поясов Фенноскандинавского щита. Эти пояса образовались в результате сложных тектонических процессов в архейский период. Горизонт конгломератов – горных пород, состоящих из галек кварца и гранитов, сцементированных биотитовым гнейсом-метапесчаником, содержащим золото – сформировался на ранних стадиях развития региона, а затем претерпел значительные изменения под воздействием метаморфических и магматических процессов.
Описанное рудопроявление – это первый пример минерализации золота архейского возраста в конгломератах, обнаруженной в регионе. Золото сосредоточено в метасоматических породах, образующих в конгломератах систему линз, сконцентрированных в линейной зоне десятиметровой мощности. Длина отдельной линзы может достигать десяти метров, а мощность — до одного метра. В линзах выделены три четко выраженные зоны изменений: в центральной части обнаруживаются гранат и кварц – это гранатит, промежуточная характеризуется наличием биотита, граната и кварца, а в самой внешней зоне преобладают амфиболы, геденбергит и кварц. Эти метасоматические породы содержат значительное количество сульфидов — до 15–20 процентов объема породы, что является признаком активных геологических процессов, связанных с формированием минерализации золота.
Возраст метаморфических цирконов из измененных биотитовых гнейсов (наполнителя конгломератов) составляет 2664 ± 18 миллионов лет, что рассматривается как время метаморфизма и формирования линз метасоматических пород. 2508 ± 7 миллионов лет назад в метаморфизованные конгломераты внедрились пегматитовые жилы, которые вызвали перекристаллизацию сульфидов и перераспределение золота. Этот процесс обеспечил увеличение содержания золота в породах до уровня более одного грамма на тонну, а в некоторых пробах золото может достигать 30 граммов на тонну.
С геохимической точки зрения минерализованные породы Малъявра содержат характерную для золоторудных месторождений ассоциацию элементов — золото, мышьяк, селен, теллур и висмут. Кроме золота с сульфидами, такими как арсенопирит и леллингит, в зоне минерализации связаны самородный висмут и его редкие соединения, например, теллурид висмута эриджит (вторая находка в мире) и соединение золота и висмута мальдонит. Эти минералы были обнаружены вместе с золотом в виде включений в перекристаллизованных арсенопирите и леллингите.
Таким образом, золотоносные породы Малъявра являются результатом сложных и длительных геологических процессов, включающих первичное накопление золота в конгломератах, последующие метаморфические и метасоматические изменения, в том числе и под воздействием пегматитов, которые способствовали дальнейшему обогащению зоны минерализации золотом и редкими элементами. Это рудопроявление является уникальным примером древней золотоносной системы, сохранившей следы многократных изменений, что делает его особенно интересным для геологов и специалистов по рудным месторождениям.
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