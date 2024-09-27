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1 час назад
Unitsky String Technologies Inc.
90

Белорусские инженеры рассказали, как соединить Сахалин с материком

5.1

Инженеры из Беларуси рассказали, как соединить Сахалин с материком при помощи струнных технологий. Для этого разработан проект двухпутного воздушного тоннеля мембранного типа, стоящего на опорах. Перевозки по тоннелю осуществляются посредством высокоскоростных поездов.

Unitsky String Technologies Inc.
# Сахалин
# струнный транспорт
# тоннель
# юнимобили
Визуализация воздушного мембранного тоннеля / © Unitsky String Technologies Inc.

Конструктивные особенности тоннеля

Воздушный мембранный тоннель длиной восемь километров, соединяющий Сахалин и материк, будет расположен между населенными пунктами Погиби и Лазаревом. Мембрана тоннеля выполнена из коррозионно-стойкой рулонной стали и предназначена для защиты высокоскоростного подвижного состава и путевой структуры от негативного воздействия погодно-климатических факторов.

© Unitsky String Technologies Inc.

Тоннель поддерживается анкерными и промежуточными опорами. На анкерные опоры, которые размещаются на обоих концах эстакадной трассы, приходится основная горизонтальная нагрузка от предварительно напряженного (растянутого) тоннеля.

Для поддержки самого тоннеля устанавливаются легкие промежуточные опоры, воспринимающие только вертикальную нагрузку.

Подвижной состав

Высокоскоростной грузопассажирский поезд uST состоит из отдельных салонов (отсеков) длиной порядка шести метров, которые могут разделяться перегородками. В каждом салоне есть сидячие и спальные места, а также багажный отсек. При необходимости в поезд могут интегрироваться грузовые отсеки, не нарушающие аэродинамические обводы состава. Благодаря этому поезд uST способен двигаться как однокорпусный юнимобиль – без воздушных промежутков между отсеками (вагонами). Причем свойство сохраняется не только на прямолинейных отрезках большой протяженности, но и на участках с радиусом кривизны свыше 1000 метров.

Высокоскоростной поезд uST в тоннеле / © Unitsky String Technologies Inc.

Ширина колеи — 1520 миллиметров, она позволит интегрировать воздушный тоннель мембранного типа в общероссийскую железнодорожную сеть.

Оптимальная вместимость поезда определяется исходя из уровня пассажиропотока и составляет от 20 до 200 пассажиров. Грузовой вариант поезда может перевозить от пяти до 50 тонн различных грузов.

Десятки тысяч пассажиров и грузов в сутки

Постройка двухпутного воздушного мембранного тоннеля между Сахалином и материком позволит перевозить до 167 000 пассажиров и до 57 000 европалет в сутки.

Устойчивое транспортное сообщение поможет привлечь на остров инвестиции, улучшить качество жизни сахалинцев и снизить затраты на логистику. Это, в свою очередь, приведет к созданию новых рабочих мест и экономическому росту.

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Unitsky String Technologies Inc.
19 статей
Международная инжиниринговая компания, которая разрабатывает, проектирует, тестирует и эксплуатирует транспортно-инфраструктурные комплексы в эстакадном исполнении. Головной офис компании находится в Минске. UST Inc. располагает двумя демонстрационно-испытательными центрами – в Беларуси и Объединённых Арабских Эмиратах, производственным комплексом и конструкторскими бюро. Компания аккредитована в качестве научной организации в Национальной академии наук Беларуси и Государственном комитете по науке и технологиям, получила более 200 международных патентов на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки.
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Unitsky String Technologies Inc.
# Сахалин
# струнный транспорт
# тоннель
# юнимобили
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