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25 минут назад
ТюмГУ
10

Историк ТюмГУ рассказал о жизни русских поселенцев Тюменского Севера в XVIII-XIX веках

4.4

Ученый ТюмГУ изучил функционирование русской традиционной агропромысловой структуры в ландшафтно-климатических условиях Северного Зауралья в XVIII-XIX веков.

ТюмГУ
# Зауралье
# русские
# север
# тайга
# Тюмень
Историк ТюмГУ рассказал о жизни русских поселенцев Тюменского Севера в XVIII-XIX веках
Историк ТюмГУ рассказал о жизни русских поселенцев Тюменского Севера в XVIII-XIX веках / © Getty images

Северное Зауралье в рассматриваемый период в административном отношении составляло Сургутский и Березовский уезды, а также северную часть Тобольского. Большинство русских проживали в городах и селе Самарово (город Ханты-Мансийск).

В уездах русское население жило в основном в волостных центрах (погостах) и было малочисленно. Хозяйственная деятельность северян обуславливалась прежде всего суровыми ландшафтно-климатическими условиями.

Регион представляет собой равнину, расположенную между Уральскими горами и Обь-Енисейским водоразделом с большим количеством рек. Кроме рек здесь расположено около 300 тысяч озер. Треть территории занимают болота.

Все это пространство до полугода покрыто снегом и льдом. После 70° северной широты тайга переходит в лесотундру, а затем в тундру. В этих условиях невозможно было организовать традиционную для русского хозяйства агропромысловую структуру, где основная отрасль – земледелие.

Статья «Ландшафтно-климатический аспект хозяйственной деятельности русского населения Северного Зауралья (XVIII – 30-е годы XIX века)» историка СоцГум Сергея Турова вышла в «Вестнике Томского государственного университета. История».

Работа включает экономико-географические описания региона, оставленные современниками, а также делопроизводственную документацию местных государственных учреждений. Автор выяснил, что в силу ландшафтно-климатические условий Северного Зауралья пашенное земледелие на севере региона не пошло дальше опытов, а на юге носило спорадический характер. Тем не менее, огороды у березовцев и сургутян имелись, по крайней мере, со второй половине XVIII века. Со временем расширился ассортимент растений, а огородничество продвинулось до Обдорска.

Северного охотника интересовал прежде всего пушной зверь, запасы которого были в значительной степени истощены (особенно в окрестностях городов), но еще доставляли промысловику приемлемые размеры добычи. Запасы других промысловых зверей, птицы, рыбы и дикоросов оставались на очень высоком уровне. Орудия, способы и сроки промысловых занятий зависели от времени года, особенностей рельефа и поведенческих установок промысловых животных.

Осложнялась промысловая деятельность тем, что угодья, кроме подгородных, приходилось арендовать у аборигенов. Скотоводство сдерживалось недостатком сенокосных угодий, их качеством (кочки, кустарник) и рельефом пойменных пространств — в случае высокого паводка надолго уходили под воду поемные луга. Содержание овец, свиней, а также домашней птицы осложнялось наличием огромного количества собак. Собаки и олени широко использовались для поездок по тайге и тундре.

В ландшафт органично встроилась структура ремесленных занятий. В 1820-х годах жители Березова занялись выделкой оленьих шкур. В летнее время единственным видом транспорта в крае становился речной. Судостроение и судоремонтные работы требовали специалистов – плотников и кузнецов. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ и при поддержке гранта Правительства России.

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ТюмГУ
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Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
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ТюмГУ
# Зауралье
# русские
# север
# тайга
# Тюмень
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