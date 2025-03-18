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42 минуты назад
ТГМУ
53

Тюменские медики разработали препарат против грибковой инфекции, характерной для большинства женщин

4.4

Композицию против вагинального кандидоза, которую вызывают грибы рода Candida, разработали ученые Тюменского медицинского университета. На ее основе созданы прототипы гигиенических средств для профилактики заболевания.

ТГМУ
# грибок
# женщины
# кандидоз
# лекарство
Разработанные в ТМУ препараты против кандидоза / © Пресс-центр ТМУ

Результатами своей работы специалисты кафедры микробиологии и кафедры фармацевтических дисциплин ТМУ поделились в «Российском иммунологическом журнале».

По статистике, кандидоз хотя бы раз в жизни диагностируют у 75% женщин, еще около 15% являются бессимптомными носителями грибков рода Candida. Болезни наиболее подвержены пациентки репродуктивного возраста (21-40 лет), она возникает у женщин с ослабленной иммунной системой. Клинические проявления варьируются от слабовыраженных повреждений слизистых до тяжелых инвазивных форм.

Часто кандидоз протекает как рецидивирующая инфекция, которая трудно поддается лечению. Ежегодно в мире фиксируется около трех миллионов случаев рецидивирующих форм заболевания.

Основу композиции против грибов Candida, разработанной учеными ТМУ, составили экзометаболиты бесклеточного супернатанта Saccharomyces boulardii (S. boulardii) и экстракты трав.

Микробиологи вуза провели комплексное исследование in vitro и определили минимальную дозу экзометаболита, которая подавляет рост грибов, и время, в течение которого сохраняется эффективность.

Было доказано, что под влиянием S. boulardii микромицеты грибов утратили способность формировать ростовые трубки – важнейший фактор патогенности, а также возможность образовывать псевдомицелий, регистрировались лишь единичные клетки. Также было установлено уменьшение способности грибов образовывать биопленки — плотные сообщества грибковых клеток, плохо поддающихся лечению.

Для усиления эффекта исследователи добавили в состав средства экстракты зверобоя и кориандра. Эти растения содержат флавоноиды и эфирные масла, которые нарушают работу мембран клеток грибов, замедляют их рост и способствуют гибели.

Дополнительные исследования показали, что эффект композиции сохраняется в течение 12 часов после контакта с грибами. Была подтверждена эффективность композиции как в отношении грибков вида Cаndida albicans (являются возбудителем кандидоза в 85-90% случаев), так и вида Candida non-albicans.

В линейке средств против вагинального кандидоза на основе полученной композиции будут представлены гигиенический биоспрей, пенка и лубрикант.

В команду создателей вошли представители кафедры микробиологии: профессор кафедры Марина Николенко, ассистент Дарья Сивкова, доцент Анастасия Борисенок, доцент Екатерина Васева, старший преподаватель Наталья Барышникова, а также специалисты кафедры фармацевтических дисциплин: доцент Ольга Малишевская и ассистент Юлия Приходько.

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ТГМУ
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Тюменский государственный медицинский университет (ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» Минздрава России) — один из ведущих вузов России, готовит медицинские кадры для четырех субъектов Российской Федерации: Тюменской и Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Выпускников Тюменского ГМУ можно встретить в медицинских учреждениях практически всех регионов страны — от Калининграда до Дальнего Востока, и за рубежом. Тюменский ГМУ вошел в государственную программу стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», университет — активный участник Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.
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ТГМУ
# грибок
# женщины
# кандидоз
# лекарство
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