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Эмпатия помогла подросткам повысить свой авторитет
Исследование, проведенное специалистами МГППУ, показало, что эмпатия помогает молодым людям повышать свой авторитет среди сверстников.
В МГППУ у поколения зумеров изучают связь эмпатии и ценностно-смысловых ориентиров. В опросе приняли участие московские десятиклассники и студенты вузов. Суммарно выборка составила 376 человек в возрасте от 16 до 19 лет. Опрос показал, что эмпатия как способность поставить себя на место другого человека и понять его чувства была больше развита у молодых людей, у которых отмечалась «глубокая осмысленность собственной жизни, высокая ценность принятия других людей, чуткости, хорошего воспитания и совершения альтруистических поступков».
«Результаты исследования также показали, что высокие показатели эмпатии и просоциальных ценностей сокращают риски попадания молодых людей в категорию сверстников, которые в их среде считаются неавторитетными. Соответственно, вероятность попадания в категорию учащихся, которые в школе или вузе пользуются уважением, вызывают больше симпатии и, в некоторых случаях, могут оказывать влияние на других, возрастает.
Это обусловлено тем, что старшеклассники и студенты предпочитают сверстников с высоким уровнем эмпатии, что подчеркивает важность этого качества для здоровых межличностных отношений и социального успеха», – уточнила заведующая кафедрой теоретических основ социальной психологии факультета «Социальная психология» МГППУ Ольга Крушельницкая.
Заведующая сектором психологического сопровождения отдела воспитательной и социальной работы, педагог-психолог Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Екатерина Анисимова указала на то, что с возрастом влияние нравственных ценностей на развитие эмпатии возрастает – для студентов взаимосвязь чувства осмысленности жизни и принятия окружающих с развитием этого качества оказалась более прочной, чем у школьников.
«Встраиваясь в ценностно-смысловую сферу личности, эмпатия способствует принятию просоциальных ценностей, которые непосредственно связаны с успешным общением – это чуткость, терпимость, счастье других, аккуратность. Обнаруженные нами взаимосвязи позволяют утверждать и обратное: развивая указанные ценности, можно эффективнее развивать эмпатические способности. Используя эти знания, родители могут способствовать развитию у детей эмпатических способностей», – уточнила Анисимова.
Старшеклассники и студенты предпочитают сверстников с высоким уровнем эмпатии, что подчеркивает важность эмпатии для здоровых межличностных отношений и социального успеха. У студентов, в сравнении с старшеклассниками, ценностно-смысловые ориентации оказывают более значимое влияние на дисперсию эмпатических способностей. Взаимосвязь эмпатических способностей и ценностно-смысловой сферы школьников и студентов – динамическая система взаимодействующих элементов, где развитие эмпатии и просоциальных ценностей влияют друг на друга.
Результаты исследования могут быть использованы для разработки тренинговых программ развития эмпатии у школьников и студентов, а также для дальнейшего исследования факторов, влияющих на развитие нравственных социально-психологических качеств личности. Результаты опубликованы в журнале «Социальная психология и общество».
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