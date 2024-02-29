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60 минут назад
МГППУ
32

Эмпатия помогла подросткам повысить свой авторитет

4.4

Исследование, проведенное специалистами МГППУ, показало, что эмпатия помогает молодым людям повышать свой авторитет среди сверстников.

МГППУ
# авторитет
# зумеры
# подростки
# школьники
# эмпатия
Эмпатия помогла подросткам повысить свой авторитет
Эмпатия помогла подросткам повысить свой авторитет / © Getty images

В МГППУ у поколения зумеров изучают связь эмпатии и ценностно-смысловых ориентиров. В опросе приняли участие московские десятиклассники и студенты вузов. Суммарно выборка составила 376 человек в возрасте от 16 до 19 лет. Опрос показал, что эмпатия как способность поставить себя на место другого человека и понять его чувства была больше развита у молодых людей, у которых отмечалась «глубокая осмысленность собственной жизни, высокая ценность принятия других людей, чуткости, хорошего воспитания и совершения альтруистических поступков».

«Результаты исследования также показали, что высокие показатели эмпатии и просоциальных ценностей сокращают риски попадания молодых людей в категорию сверстников, которые в их среде считаются неавторитетными. Соответственно, вероятность попадания в категорию учащихся, которые в школе или вузе пользуются уважением, вызывают больше симпатии и, в некоторых случаях, могут оказывать влияние на других, возрастает.

Это обусловлено тем, что старшеклассники и студенты предпочитают сверстников с высоким уровнем эмпатии, что подчеркивает важность этого качества для здоровых межличностных отношений и социального успеха», – уточнила заведующая кафедрой теоретических основ социальной психологии факультета «Социальная психология» МГППУ Ольга Крушельницкая.

Заведующая сектором психологического сопровождения отдела воспитательной и социальной работы, педагог-психолог Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Екатерина Анисимова указала на то, что с возрастом влияние нравственных ценностей на развитие эмпатии возрастает – для студентов взаимосвязь чувства осмысленности жизни и принятия окружающих с развитием этого качества оказалась более прочной, чем у школьников.

«Встраиваясь в ценностно-смысловую сферу личности, эмпатия способствует принятию просоциальных ценностей, которые непосредственно связаны с успешным общением – это чуткость, терпимость, счастье других, аккуратность. Обнаруженные нами взаимосвязи позволяют утверждать и обратное: развивая указанные ценности, можно эффективнее развивать эмпатические способности. Используя эти знания, родители могут способствовать развитию у детей эмпатических способностей», – уточнила Анисимова.

Старшеклассники и студенты предпочитают сверстников с высоким уровнем эмпатии, что подчеркивает важность эмпатии для здоровых межличностных отношений и социального успеха. У студентов, в сравнении с старшеклассниками, ценностно-смысловые ориентации оказывают более значимое влияние на дисперсию эмпатических способностей. Взаимосвязь эмпатических способностей и ценностно-смысловой сферы школьников и студентов – динамическая система взаимодействующих элементов, где развитие эмпатии и просоциальных ценностей влияют друг на друга.

Результаты исследования могут быть использованы для разработки тренинговых программ развития эмпатии у школьников и студентов, а также для дальнейшего исследования факторов, влияющих на развитие нравственных социально-психологических качеств личности. Результаты опубликованы в журнале «Социальная психология и общество».

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МГППУ
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Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.
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МГППУ
# авторитет
# зумеры
# подростки
# школьники
# эмпатия
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РНФ
# Каспийское море
# озеро
# палеоклимат
# уровень воды
# Хвалынская трансгрессия
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