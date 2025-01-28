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Создано приложение для диагностики речевых нарушений
Специалисты Центра языка и мозга НИУ ВШЭ разработали приложение для диагностики нарушений речи (афазии), которые возникают в результате травм головы, инсультов или других неврологических заболеваний. «АвтоРАТ» — это первый стандартизированный цифровой инструмент в России, позволяющий оценить наличие и степень выраженности речевых патологий. Приложение доступно в RuStore, его можно использовать на мобильных и планшетных устройствах на операционной системе Android.
Ежегодно в России фиксируется около 450 тысяч случаев инсульта, при этом примерно треть пациентов сталкивается с афазией. Афазия — это приобретенное расстройство речи. Человек с афазией теряет способность понимать речь, говорить, читать, писать. Афазия может возникнуть из-за поражения головного мозга, в том числе в результате инсульта, травмы головы, удаления опухоли. Диагноз устанавливают врачи на основании клинических симптомов и данных нейропсихологического обследования. Важно вовремя диагностировать афазию, поскольку работа с логопедом и нейропсихологом позволит быстрее восстановить речь и вернуть утраченное качество жизни.
Исследователи Центра языка и мозга НИУ ВШЭ разработали стандартизированный цифровой инструмент под названием «АвтоРАТ», который позволяет выявить афазию и оценить степень ее тяжести. При создании материалов для приложения учитывались не только лингвистические характеристики слов, предложений и текстов, включенных в набор стимулов, но и психолингвистические факторы. Например, принимались во внимание возраст усвоения слов, частота их употребления, то, насколько человеку легко представить образ предмета, связанного с этим словом, а также сложность изображений конкретных стимулов. С помощью приложения «АвтоРАТ» диагностику можно провести всего за 60 минут, предоставив точные данные для разработки программы реабилитации.
Батарея тестов включает в себя комплекс из 13 различных заданий, с помощью которых возможно оценить сохранность всех основных языковых уровней: фонологического, лексико-семантического, синтаксического и уровня дискурса. Используя эти задания, возможно выявить нарушения понимания, порождения и повторения речи, получить сведения об общей степени выраженности речевых нарушений и сопоставить результаты с возрастной нормой.
Задания на понимание речи (например, различение звуков, понимание слов, предложений и текстов) автоматически обрабатываются в приложении. Для того чтобы получить результаты по заданиям на порождение и повторение речи (например, называние объектов и действий, составление предложений и рассказа по рисунку, повторение слов и предложений), была разработана детализированная система ручной оценки пользователем. Благодаря этому возможно выявить все особенности речевых нарушений каждого конкретного участника.
Индивидуальные карточки участников сохраняются в приложении для дальнейшего анализа результатов. «АвтоРАТ» позволяет зафиксировать динамику восстановления речи и таким образом оценить эффективность применяемого лечения, что крайне важно для дальнейшего прогноза и подбора реабилитационной программы. Все результаты доступны для выгрузки в виде таблицы, что удобно для исследовательской работы.
«АвтоРАТ» станет полезным инструментом для логопедов, нейропсихологов, исследователей и клинических специалистов. Кроме того, он будет полезен медицинским учреждениям, студентам и преподавателям медицинских и лингвистических направлений, разработчикам реабилитационных программ, научным центрам, занимающимся исследованиями когнитивных и лингвистических процессов.
«Мы стремились создать инструмент, который поможет специалистам не просто диагностировать афазию, а увидеть всю картину речевых нарушений. “АвтоРАТ” — это шаг к более точной и персонализированной реабилитации пациентов. Этот инструмент объединяет в себе глубокую теоретическую лингвистическую составляющую и практические разработки в области логопедии. Наш инструмент позволяет описать ядро речевого дефицита и сделать диагностику афазии еще более точной, — комментирует участник проекта, научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Ольга Буйволова. — Он устанавливает новые стандарты, соединяя передовые научные подходы с практической эффективностью. “АвтоРАТ” преобразует процесс оценки афазии, делая его удобным, точным и максимально эффективным».
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