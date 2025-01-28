Пермские эксперты рассказали, какую рассаду посадить сейчас, а что отложить до весны

Последний месяц зимы идеален для подготовки к посевному сезону, поскольку увеличение продолжительности светового дня в этот период создает благоприятные условия для запуска фотосинтеза у рассады. Эксперт Пермского Политеха рассказал, когда начинать выращивать рассаду жителям разных регионов, какие культуры для посадки выбрать в феврале, как отделить пустые семена от хороших, почему не стоит покупать торфяные горшочки, зачем прогревать землю перед посадкой в духовке и как выровнять pH-баланс почвы.

Когда начать посевной сезон?

Выращивание рассады зависит от климатических особенностей региона, и чем южнее местность, тем раньше нужно начинать. Правильно спланировать посев можно, ориентируясь на прогнозируемые последние ночные заморозки. От этой даты отсчитывается назад время, необходимое для выращивания рассады (от одного до 2,5 месяцев), затем прибавляем к этому две недели для проращивания семян. В зависимости от вида культуры время роста может составлять от 30 до 70 дней.

Неправильный расчет сроков посева может привести к тому, что рассада перерастет, будет слишком старой и с трудом приживется на новом месте, или, наоборот, не успеет достаточно окрепнуть.

– Нужно отметить, что в Северном полушарии, начиная со второй половины февраля, продолжительность светового дня приближается к десяти часам – это критически важный фактор для многих видов растений. Достаточный уровень освещенности стимулирует интенсивный фотосинтез: способствует накоплению углеводов, необходимых для формирования крепкой корневой системы и толстого упругого стебля. Это, в свою очередь, повышает устойчивость растений к болезням и вредителям, стимулируя их активный рост и развитие. В регионах с малым количеством солнечных дней молодые ростки придется досвечивать с помощью люминесцентных ламп, – рассказывает Никита Кифель, ассистент кафедры «Химические технологии» Пермского Политеха.

Какие культуры выбрать для посадки в феврале?

Если хотите с приходом весны высадить растение в теплицу или открытый грунт, то в феврале стоит начать посев культур с длительным вегетационным периодом, когда требуется много времени для развития от семени до зрелости. Выбор зависит от вашего региона (южные регионы могут позволить себе более ранние посадки) и наличия условий для досвечивания рассады.

– Для высадки в теплицу можно начать выращивать рассаду перца (сладкого и острого), баклажанов, ранних низкорослых сортов помидоров и корневого сельдерея. Для открытого грунта подойдут лук-порей, лук (чернушка), ранние сорта цветной капусты и брокколи, а также некоторые сорта перца (с учетом климата). Среди цветов, подходящих для посева в феврале: петуния, виола, алиссум, портулак, колокольчик, львиный зев, амарант, василек, маргаритка и мирабилис. Как правило, эти овощи и цветы сеют после 25 февраля, – уточняет эксперт ПНИПУ.

До наступления устойчивой весны – периода с отсутствием заморозков по ночам, не стоит высаживать в открытый грунт и даже теплицу сладкий перец, помидоры, огурцы, фасоль, кабачки и патиссоны. Некоторые растения не переносят понижения температуры ниже -4 градусов Цельсия и могут погибнуть.

Несоблюдение параметров выращивания рассады приводит к вытягиванию молодых растений, их листья становятся слабыми и бледными, стебли длинными, а корни загнивают.

Как не посадить пустые или испорченные семена?

Обращайте внимание на наличие штампа с информацией о количестве, сроках реализации и номере партии на пакетиках с семенами. Не стоит брать с истекающим сроком хранения, упаковка должна быть целой, без повреждений. Пересыпающийся звук внутри пакетика свидетельствует о качественных семенах, плохие могут быть деформированными, сломанными, сморщенными или иметь нехарактерный цвет, затхлый запах.

— Для отбора хороших семян и предотвращения посадки пустых можно использовать два метода: водный и сухой. Первый заключается в их замачивании в жидкости, перемешивании и выдерживании в течение 10–15 минут, после чего всплывшие удаляют, а осевшие на дно промывают и сушат на бумаге. Сухой метод заключается в рассыпании на бумаге и проведении наэлектризованной палочкой на высоте 1–2 сантиметра, что позволяет притянуть пустые и щуплые семена, которые реагируют на статическое электричество быстрее, чем здоровые, – рекомендует Никита Кифель, ассистент кафедры «Химические технологии» Пермского Политеха.

За два дня до посева качественные семена можно замочить на 30 минут в розовом растворе марганцовки, промыть чистой водой и разложить на влажной ткани при комнатной температуре. Такая процедура применяется для обеззараживания и размягчения оболочки, а также ускорения прорастания.

Хороший грунт – залог успеха

Для успешного выращивания рассады ключевое значение имеет правильный выбор и подготовка почвы. Неподходящий грунт, будучи слишком плотным, тяжелым, кислым или щелочным, а также бедным питательными веществами не обеспечит рассаде необходимых условий для развития. Оптимальный, напротив, должен быть рыхлым, питательным, воздухопроницаемым с нейтральной кислотностью. Для этого можно использовать специальные готовые грунты для рассады или приготовить смесь самостоятельно. Важно отметить, что дешевая земля зачастую заражена болезнями, поэтому перед посевом рекомендуется прогреть ее при 50-60 градусах в духовке для обеззараживания.

— Кислотность грунта — один из важнейших факторов, влияющих на рост и развитие растений. Для здоровой рассады оптимальным считается показатель близкий к нейтральному pH 6,5–7,0. При отклонении от этого диапазона ростки не смогут полноценно усваивать питательные элементы и будут отставать в росте. Кислая почвенная среда негативно сказывается на культурах, особенно в молодом возрасте, ухудшая рост корневой системы, нарушая всасывание питательных веществ и влияя на внутренние биохимические процессы. В результате возникает дефицит элементов, снижается синтез белков и ухудшается качество будущих плодов. Более того, в кислых почвах многие элементы становятся токсичными, микроорганизмы чувствуют себя плохо, а структура земли ухудшается, что негативно влияет на ее влагоемкость и плодородие, — сообщает Никита Кифель.

По словам эксперта существует несколько способов снизить кислотность почвы. Применение извести, содержащей щелочные элементы, позволяет нейтрализовать кислоту. Ее вносят в виде порошка или суспензии. Органические удобрения, такие как перегной или компост, также способствуют нормализации кислотности, улучшают структуру почвы и обогащают ее питательными веществами. Бесплатное удобрение, которое есть у каждого владельца бани — зола — отлично выравнивает pH-баланс почвы, разлагает органику, делая ее более доступной для растений.

Температура и влажность

Для успешного выращивания рассады крайне важно поддерживать оптимальный температурный режим и уровень влажности. Слишком низкие градусы замедляют прорастание семян, могут вызвать загнивание корней, холод ослабляет рассаду и делает ее более восприимчивой к болезням. Слишком высокая температура, особенно в сочетании с недостатком света, напротив, приводит к излишнему вытягиванию, а еще может вызвать пересыхание почвы и обезвоживание растений.

— Оптимальные показатели для большинства овощных культур составляют +20…+25°C днем и +16…+20°C ночью (после прорастания). Важно учитывать, что конкретные значения могут варьироваться в зависимости от вида растения. Кроме этого, необходимо тщательно следить за влажностью почвы. Избыток приводит к загниванию корней и развитию грибковых заболеваний, таких как «черная ножка», — отмечает Никита Кифель.

Нехватка воды вызывает увядание, пересыхание почвы и замедляет рост. Оптимальная влажность предполагает, что почва должна быть умеренно влажной, но не переувлажненной. Обязательно следует обеспечить хороший дренаж, чтобы избежать застоя воды.

Подкормка

Недостаточное количество питательных веществ проявляется в замедленном росте, слаборазвитых растениях, пятнистости или пожелтении листьев, свидетельствуя о дефиците необходимых питательных элементов. Слишком большое тоже опасно для молодых ростков, потому что вызывает ожоги корней и накопление солей в почве.

— Первую подкормку рассады следует проводить после образования 1-2 настоящих листьев, используя сбалансированные комплексные удобрения строго в соответствии с рекомендациями производителя, — говорит Никита Кифель.

Пикировка или пересадка

Выращивание всего «пула» растений в одном контейнере без дальнейшей рассадки — типичная ошибка начинающих земледельцев. Это не обеспечивает достаточного пространства и ресурсов для каждого растения, что приводит к их ослаблению.

— Слишком ранняя пикировка может стать стрессом для молодых побегов, а слишком поздняя травмирует их корневую систему. Появление на стволе 2-3 настоящих листов считается оптимальным периодом для пересадки растения в отдельную емкость, — отметил эксперт Пермского Политеха.

Какую тару для пикирования выбрать?

Выбор тары для рассады — вопрос, зависящий от индивидуальных условий и целей каждого земледельца. Существует несколько популярных вариантов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Пластиковые стаканчики, контейнеры — экономичный и практичный выбор, их можно использовать многократно, они имеют дренажные отверстия и удобны для транспортировки.

Торфяные и бумажные горшочки часто позиционируются как экологичная и удобная альтернатива пластиковым контейнерам для рассады. Главное преимущество заключается в том, что их можно сажать вместе с растением, это снижает стресс при пересадке. Кроме того, пористая структура стенок обеспечивает хорошую воздухопроницаемость.

– Однако материал у такой тары активно впитывает воду, что приводит к быстрому пересыханию почвы. Это требует частого и обильного полива. Постоянно влажные стенки создают благоприятную среду для развития плесени, которая может навредить рассаде. Такие горшочки часто не полностью разлагаются в почве. К осени приходится удалять их остатки при подготовке грядок, что сводит на нет предполагаемое удобство. Кроме того, это создает механическое препятствие для развития корневой системы, ограничивая ей доступ к питательным веществам и влаге. Как следствие, растения могут замедлять свой рост, плохо развиваться, не цвести и не плодоносить, – отмечает Никита Кифель.

Закаливание рассады

– При резкой смене условий рассада может получить стресс и замедлить рост, плохо прижиться в открытом грунте. Поэтому за 1-2 недели до высадки в открытый грунт или теплицу ее нужно приучать к новым условиям (понижение температуры, усиление освещения, приток свежего воздуха). Для этого следует на 4-5 часов днем выносить растения на балкон (если они выращивались в квартире) или в теплицу, если это частный дом или дача, – рассказывает Никита Кифель, ассистент кафедры «Химические технологии» Пермского Политеха.

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ПНИПУ 948 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.