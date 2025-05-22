Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Выявлены генетические причины образования дефектов на конечностях свиней
Ученые установили ключевые генетические факторы, влияющие на образование у свиней дефектов конечностей в виде шишек или наростов, которые представляют собой доброкачественные новообразования соединительной ткани. С помощью современных методов геномного анализа авторы выявили специфические варианты генов, связанные с нарушением обмена веществ, хроническим воспалением и формированием соединительной ткани. Эти маркеры будут полезны при разработке программ селекции, направленных на снижение частоты дефектов конечностей у животных и повышения эффективности свиноводства.
Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Animals.
Интенсивная селекция в животноводстве, направленная на улучшение экономически важных признаков, часто приводит к негативным последствиям, таким как снижение жизнеспособности животных и появление различных дефектов. В частности, дефекты конечностей — серьезная проблема в современном свиноводстве. Они приводят к выбраковке высокопродуктивных животных и создают угрозу для эффективного производства. К таким дефектам относят доброкачественные новообразования соединительной ткани в виде шишек или наростов на конечностях свиней.
Анализ геномных данных и полногеномные ассоциативные исследования позволяют выявить скрытые причины этих патологий, а изучение участков гомозиготности — последовательностей, наследуемых в виде идентичных копий от обоих родителей, — помогает понять, как селекция влияет на наследственную предрасположенность к ним. Эти знания позволят корректировать программы разведения, направленные на снижение генетического груза и сохранение продуктивности популяций.
Ученые из Донского государственного аграрного университета (Ростовская область) и Всероссийского научно-исследовательского института племенного дела (Московская область) использовали методы анализа генома, такие как поиск областей гомозиготности и полногеномный анализ ассоциаций, чтобы выявить генетические механизмы, связанные с образованием дефектов конечностей у свиней.
Авторы провели исследование на популяции из 568 свиней крупной белой породы, содержащихся в одном из ведущих племенных центров России. Авторы взяли образцы ДНК животных и провели генетический анализ, результаты которого показали, что селекционное давление может влиять на формирование современных патологий. Области гомозиготности, унаследованные животными около восьми лет назад, оказались связаны с образованием дефектов конечностей, тогда как более древние участки (более 120 лет) указывают на устойчивость к заболеваниям.
Кроме того, ученые определили, что образование дефектов конечностей свиней зависит от генетических факторов, связанных с липидным обменом, воспалительными реакциями, целостностью соединительной ткани, регенерацией мышц, ионным обменом и постоянством химического состава (гомеостазом) клеток.
«Наше исследование демонстрирует, как современные генетические методы могут использоваться для решения актуальных проблем животноводства. Процессы, связанные с липидным обменом, воспалением, целостностью соединительной ткани, регенерацией мышц, ионным обменом и клеточным гомеостазом, напрямую влияют на селекционно ценные признаки, такие как продуктивность, устойчивость к заболеваниям и качество мяса. Дальнейшие наши исследования будут направлены на интеграцию данных генома — всех генов организма — и транскриптома, то есть набора всех РНК, для более глубоко понимания их роли в формировании как дефектов, так и селекционно ценных признаков. Это откроет путь к разработке методов селекции, направленных на баланс между продуктивностью и здоровьем», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Мария Колосова, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник, доцент кафедры разведения сельскохозяйственных животных, частной зоотехники и зоогигиены имени академика П.Е. Ладана Донского государственного аграрного университета.
В условиях, когда продовольственная безопасность и устойчивое развитие агропромышленного комплекса становятся ключевыми экономическими задачами в стране, проведенное авторами исследование закладывает основу для управления продуктивностью и здоровьем животных. Ключевой фактор успеха — это совместная работа ученых, ветеринаров и селекционеров, объединяющих научные открытия и практический опыт.
Киты-горбачи видят гораздо хуже, чем можно было бы ожидать, исходя из довольно крупного размера их глаз. Это выяснили биологи, которые изучили орган зрения выбросившегося на берег молодого кита.
Квазары, будучи одними из самых энергетически мощных объектов во Вселенной, сильно влияют на вещество в окружающем пространстве. Из-за недостатка прямых наблюдений не удавалось определить масштаб возможных последствий для «жертвы». И вот ученые нашли в молодой Вселенной пару сливающихся галактик, одна из которых «пронзает» другую квазаром.
Ученые ТюмГУ разработали методику для измерения оптимальной площади смачивания листьев растений каплями агрохимикатов с добавлением поверхностно-активных веществ (ПАВ). Точное измерение площади смачивания и времени действия распыляемой капли на листьях важно для оценки безопасной и эффективной концентрации этих веществ, поскольку позволяет снизить экологические риски и сделать пищевые продукты более полезными.
Экс-спикер Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в эфире армянского Общественного телевидения решил «развеять миф» о Второй мировой войне. В частности, он заявил, что выигрыш Сталинградской битвы был не спасением для страны. Напротив, если бы немцы победили, уверен он, была бы создана объединенная историческая Армения — куда вошли бы земли, сегодня удерживаемые Турцией. Так ли все было на самом деле?
Рыжие кошки давно привлекали внимание генетиков: большинство из них — самцы, среди самок такой окрас встречается значительно реже. Точку в этом вопросе поставили исследователи из Японии, обнаружив мутацию, отвечающую за рыжий окрас у домашних кошек.
Крис Фалкенберг (Chris Falkenberg) — концепт-дизайнер и цифровой иллюстратор из США, чьи работы создают эффект погружения в далёкие миры, высокотехнологичные цивилизации и воображаемые космические сценарии. Его художественный стиль сочетает точность технического рендеринга с кинематографичной атмосферой.
Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?
Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.
Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?
Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник
Инженеры компании UST Inc. разработали передовой рельсовый беспилотник, способный передвигаться на скорости до 500 километров в час. Юнибус U5-75304 предназначен для перевозки пассажиров и может в перспективе заменить среднемагистральную авиацию. Давайте узнаем, как конструктивные особенности обеспечивают продолжительное движение на больших скоростях, комфорт и безопасность пассажирам.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Как Гитлер избавил Чемберлена от войны со Сталиным: самая абсурдная операция Второй мировой
Разгром Наполеона на Березине: французская катастрофа, русская неудача?
Знаете ли вы…
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии