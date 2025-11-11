Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Безопасная видеоняня: как защитить камеру от взлома
Цифровые технологии прочно вошли в нашу жизнь, предложив удобные решения для самых деликатных задач. Сегодня видеоняни и IP-камеры стали незаменимыми помощниками для родителей, позволяя всегда быть на связи с ребенком. Однако это удобство имеет и обратную, тревожную сторону. Эти же устройства могут превратиться в инструмент слежения, но уже со стороны злоумышленников. О том, какие риски несут современные технологии для детской безопасности и как от них защититься, рассказывает доктор технических наук, заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.
Главная проблема, по словам эксперта, кроется в недостаточной осведомленности пользователей. «Современные устройства для наблюдения за детьми, такие как радионяни и IP-камеры, к сожалению, стали легкой добычей для киберпреступников», — констатирует Елена Максимова. Последствия такого взлома далеки от безобидного хулиганства — это и грубое вторжение в частную жизнь семьи, и потенциальный шантаж, и тяжелое психологическое давление как на родителей, так и на детей. Механизмы, которыми пользуются злоумышленники, часто поражают своей простотой.
Самый распространенный способ — использование стандартных паролей, которые пользователи ленятся сменить. Комбинации вроде admin/admin или 1234 первыми проверяют хакеры, и этого часто бывает достаточно для получения полного доступа к устройству. Другая серьезная уязвимость — устаревшее программное обеспечение. Многие недорогие модели камер, особенно от малоизвестных производителей, содержат критические ошибки в прошивке. Их успешно используют киберпреступники. Не менее рискованно подключать устройства к слабо защищенным Wi-Fi сетям, особенно если используется устаревший стандарт шифрования.
Как ошибочно полагают некоторые пользователи, взлом — это нечто из области шпионских триллеров, что его сложно осуществить и легко заметить. В реальности все иначе. Помимо прямой атаки на парольную систему или прошивку, существует угроза фишинга, когда пользователей обманом заставляют установить поддельное приложение для управления камерой или перейти по вредоносной ссылке, крадущей учетные данные. Кроме того, безопасность данных может быть подорвана на стороне самого производителя, если видеозаписи хранятся в ненадежных облачных хранилищах.
Обнаружить взлом можно по ряду косвенных, но важных признаков. Следует насторожиться, если поворотная камера начинает двигаться без команды, если из устройства доносятся странные звуки или голоса, если оно самопроизвольно перезагружается или его индикаторы мигают необычным образом. Елена Максимова также обращает внимание на более технические маркеры: «Еще один тревожный сигнал — резкое увеличение интернет-трафика или незнакомые подключения в роутере». Нестабильная работа приложения для управления камерой или несанкционированные изменения в настройках также должны стать поводом для немедленной проверки.
К счастью, защититься от большинства угроз можно с помощью простых и доступных каждому мер. «В первую очередь необходимо заменить стандартный пароль на сложную комбинацию из букв, цифр и специальных символов», — подчеркивает эксперт. Эта базовая мера блокирует самый простой путь для злоумышленника. Не менее важно регулярно обновлять прошивку самого устройства и домашнего роутера, так как обновления часто закрывают обнаруженные уязвимости.
Следует придерживаться принципа разумной достаточности: если вы не пользуетесь функцией удаленного доступа извне, ее лучше отключить, тем самым сузив потенциальную поверхность для атаки. При выборе устройства стоит отдавать предпочтение проверенным брендам, которые уделяют внимание безопасности и используют надежное сквозное шифрование данных. И если взлом все же произошел, не стоит пытаться решить проблему самостоятельно. Елена Максимова настоятельно рекомендует: «Следует обратиться в правоохранительные органы», поскольку подобные действия считаются уголовным преступлением.
Современная видеоняня — это не просто бытовой гаджет, а полноценное сетевое устройство, требующее ответственного подхода к своей эксплуатации. Осведомленность и дисциплина пользователя — ключевой фактор безопасности. Взвешенный выбор устройства, внимание к настройкам и соблюдение простых правил кибергигиены позволяют использовать достижения прогресса по их прямому назначению.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Кто из нас не видел кадры с огненными полосами в небе при разрушении спутников, сошедших с орбиты? Или обгорелые бока спускаемых аппаратов, доставивших экипажи космонавтов на Землю? Вход боеголовок межконтинентальных баллистических ракет в атмосферу видят значительно реже; на фотографиях он тоже запечатлен в виде огненных линий в небе. Что же это за огонь в небе и как он возникает? Распространенный в массовом сознании стереотип объясняет его трением об воздух. Но это лишь миф. Причина огня и механизм его появления другие.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
21 Сентября, 2015
Несостоявшиеся вечные двигатели
8 Октября, 2017
Вопросы читателей (ч. 9)
1 Февраля, 2016
Самые странные объекты на картах Google Earth
18 Ноября, 2021
Пауки куда умнее, чем вы думаете
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии