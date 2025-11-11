Похожие на маму или папу: как внешность детей повлияла на заботу семьи

Международная команда ученых, куда вошла исследователь НИУ ВШЭ Марина Бутовская, изучила готовность родителей заботиться о ребенке в зависимости от того, насколько сильно он на них похож. Выяснилось, что схожесть с мамой или папой по-разному влияет на заботу о ребенке как самих родителей, так и бабушек и дедушек с обеих сторон. Причем эта связь неодинаково работает в России, Бразилии и США, что указывает на глубокие культурные различия в семейном укладе этих стран.

С точки зрения эволюции человек, как и любой другой биологический вид, запрограммирован на то, чтобы его гены передавались следующим поколениям. Этот принцип лежит в основе теории инклюзивной приспособленности: бессознательно мы стремимся обеспечить выживание и благополучие тем, кто несет в себе общие с нами гены. Поэтому забота и готовность вкладывать ресурсы — время, силы, деньги — в сородичей распределяются в зависимости от степени генетического родства.

Поскольку напрямую увидеть общие гены человек не может, мозг использует удобный и быстрый маркер — внешнее сходство. Бессознательно мы считываем его как надежный сигнал: если ребенок похож на меня, значит, он носитель моих генов и в него стоит вкладывать время и ресурсы. Долгое время считалось, что этот механизм важен для отцов и родственников по отцовской линии, которые таким образом ищут подтверждение биологической связи. Мать и ее родственники не нуждаются в таких доказательствах, поскольку женщина вынашивает ребенка.

Международная группа ученых из России, США и Бразилии при участии исследователей из НИУ ВШЭ решила проверить, насколько верна эта теория и как она согласуется с заботой о детях в разных странах. Результаты работы опубликованы в журнале Social Evolution and History.

В 2019 году исследователи провели онлайн-опросы среди населения России, США и Бразилии. Ученые опросили 302 россиянина, 308 американцев и 605 бразильцев.

Чтобы понять, насколько участники похожи на своих родителей, ученые попросили их самих оценить это сходство по пяти признакам, например «общее сходство», «сходство цвета и структуры волос». Оценка проводилась по шкале от нуля до пяти баллов.

Уровень заботы, которую испытуемые получали в детстве от матерей и отцов, измеряли с помощью аналогичной шкалы. Участники оценивали верность таких утверждений, как «я чувствовал, что моя мать эмоционально поддерживала меня» или «мой отец обычно помогал мне решать проблемы». Объективность такой методики подтвердили другие исследования.

«Наша методика объективна и была верифицирована ранее на большом материале. Всего респонденты отвечали на батарею из 21 вопроса. Далее вопросы объединили в три шкалы: сходство детей с родителями (десять вопросов); родительская забота (8 вопросов); помощь в заботе о детях со стороны бабушек и дедушек (три вопроса). Этот опросник в плане надежности ничем не уступает другим психологическим опросникам», — рассказала член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор, старший научный сотрудник Международного центра антропологии НИУ ВШЭ Марина Бутовская.

Вклад старшего поколения оценивался с помощью вопросов о том, как часто и насколько тесно участники в детстве общались с бабушками и дедушками.

С помощью байесовских методов исследователи оценили ответы участников, а также выяснили общие для всех стран закономерности и специфические поправки для каждой из них. Гипотеза о влиянии теории инклюзивной приспособленности в отношении отца ребенка и его родни подтвердилась: чем больше сын или дочь были похожи на папу, тем сильнее была забота о них с его стороны и со стороны его родственников. Неожиданными оказались другие результаты: чем больше ребенок был похож на отца, тем меньше усилий в него вкладывали мать и ее родня. При этом матери были более внимательны и заботливы к тем детям, которые были больше похожи на них. Таким образом, механизм распознавания родства через сходство — это не исключительная прерогатива «неуверенных в родстве» отцов. Он работает и для матерей.

«Даже при стопроцентной уверенности в материнстве сам факт биологического родства между матерью и ее детьми не абсолютно одинаков. Поэтому для матери и ее родни внешнее сходство — это не бесполезный сигнал, а бессознательный маркер, помогающий направить заботу и внимание на ребенка, который, вероятно, несет в себе больше их собственных генетических копий», — пояснила Марина Бутовская.

Исследователи выявили не только универсальные биологические закономерности, но и культурные различия в заботе о детях в разных странах. Выборка участников из США показала самый высокий уровень вовлеченности отцов в воспитание детей. В России лидерами по участию в воспитании внуков стали бабушки и дедушки со стороны матери. Их вклад оказался самым значимым среди всех типов родственников во всех трех странах.

Интересными оказались и результаты анализа данных из Бразилии. В этой стране наблюдалась наиболее низкая вовлеченность всех категорий родственников в воспитание детей, особенно бабушек и дедушек по отцовской линии. Исследователи связывают это с бурной урбанизацией, миграцией и разрывом традиционных связей между поколениями. Заботу о детях в Бразилии часто берут на себя государственные институты, а также крестные и соседи.

Исследование показывает, что даже в современном урбанизированном обществе людьми продолжают руководить древние эволюционные механизмы. Готовность заботиться о детях не безусловна и может регулироваться бессознательными сигналами, такими как внешнее сходство. Выявленные культурные различия также могут помочь обратить внимание на развитие социальных программ. Например, в России есть смысл признать и поддержать огромный вклад бабушек в воспитание внуков через системы социальной поддержки или программы для старшего поколения. Одновременно важно укреплять чувство родительской ответственности у отцов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

НИУ ВШЭ 464 статей Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».