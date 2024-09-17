В НИУ ВШЭ выяснили, как атомная энергетика повлияет на развитие человечества

Исследователи НИУ ВШЭ разработали комплекс математических моделей и спрогнозировали, как атомная энергетика повлияет на индекс устойчивого развития человечества. При увеличении доли атомной энергетики до 20–25 процентов к 2050 году индекс устойчивого развития вырастет на треть. При сценариях, где доля атомной энергетики растет медленнее, показатель устойчивого развития оказался ниже.

Исследование опубликовано в журнале Nuclear Energy and Technology. Изменение климата, разрыв в уровне жизни, нехватка энергетических ресурсов и другие проблемы подталкивают человечество на поиск решений, способных обеспечить стабильное развитие в будущем. Некоторые ученые считают, что ключевым компонентом может стать переосмысление роли атомной энергетики в энергетическом балансе.

Исследователи НИУ ВШЭ разработали комплекс математических моделей и спрогнозировали, как изменение доли атомной энергетики отразится на социальных, экономических, экологических показателях в мире. Для оценки влияния энергетики они выбрали индекс устойчивого развития (ИУР). Он оценивает прогресс в достижении 17 целей, установленных ООН в 2015 году: борьба с бедностью, доступность медицины, обеспечение качественного образования, сохранение окружающей среды и другие.

В расчетах использовался междисциплинарный подход, включающий несколько элементов: теорию взаимодействия систем, управление базовыми целевыми показателями на основе матрицы ключевых компетенций, а также векторную интерпретацию процессов оптимального управления. Это позволило учесть, как системы, выбранные для анализа, влияют друг на друга, определить, что способствует повышению индекса, визуализировать и оценить результаты.

Ученые рассмотрели три сценария изменения доли атомной энергетики до 2050 года: сценарий значительного сокращения доли атомной энергетики до 1–3 процента, медленного роста доли атомной энергетики до 7–10 процентов и высокодинамичного развития атомной энергетики до 63–68 процентов. Каждый сценарий рассматривался с учетом различных тенденций: быстрого увеличения доли возобновляемых источников энергии и уменьшения традиционных углеводородных источников или же сохранения использования ископаемых ресурсов при медленном развитии возобновляемой энергетики.

Согласно полученным прогнозам, наиболее эффективно будет повысить долю атомной энергетики до 20–25 процентов от общего мирового энергопотребления к 2050 году. Это позволит снизить уровень выбросов углекислого газа, увеличить индекс устойчивого развития на 36 процентов и достичь показателя 0,7–0,75 при текущем значении 0,55. Ученые отметили, что на первых этапах реализации такого сценария ожидается экономический спад, связанный с необходимостью развивать технологии, но затем показатель будет расти.

«Предложенный сценарий опережающего развития занимает промежуточное положение между сценариями высокодинамичного развития и медленного роста. Он предусматривает увеличение доли атомной генерации почти в пять раз по сравнению с текущими показателями, но при этом в связи с существующими ограничениями отстает от сценария высокодинамичного развития в два с половиной раза», — рассказывает один из авторов статьи, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Подчуфаров.

В сценарии уменьшения доли атомной энергетики до 1–3 процента индекс устойчивого развития снижается. Исследователи связывают это с ростом стоимости энергоносителей, который приведет к сокращению рабочих мест, снижению производства и ухудшению благосостояния населения. У некоторых развитых стран будет возможность улучшить свои экономические позиции, но только за счет снижения уровня жизни населения в развивающихся странах и увеличения доли населения, живущего за чертой бедности. Также при таком подходе не решается проблема выбросов углекислого газа. Прогнозный показатель ИУР к 2050 году для данного сценария оценивается в 0,25–0,3.

При сценарии медленного роста доли атомной энергетики до 7–10 процентов индекс сначала вырастет, но к 2050 году снизится. Ученые объясняют это тем, что рост энергопотребления и истощение природных ресурсов спровоцируют рост цен на энергоносители, а доля атомной энергетики окажется недостаточной для сдерживания цен. При таком подходе индекс устойчивого развития составит от 0,45 до 0,5.

Сценарий высокодинамичного развития энергетики до 63–68 процентов предусматривает большие финансовые вложения на начальных этапах роста мощностей атомной генерации. Потенциально это приведет к перераспределению средств. Показатель устойчивого развития для этого сценария к 2050 году будет равен 0,85–0,90.

«Учитывая растущие потребности в энергии, необходимость борьбы с неравенством и несправедливым распределением ресурсов, а также стремление уменьшить экологический след, наше исследование подчеркивает важность дальнейшей поддержки технологий атомной энергетики для улучшения показателя индекса устойчивого развития, — комментирует один из авторов статьи, кандидат экономических наук, выпускница аспирантской школы по экономике НИУ ВШЭ Анастасия Галкина. — Наши идеи уже внедрены при разработке стратегии развития ядерной энергетики России Госкорпорации “Росатом”».

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