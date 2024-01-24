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55 минут назад
Илья Гриднев
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193

Замораживание научного сотрудничества с Россией в Арктике приведет к проблемам с прогнозированием климата в мире

3.5

Потеря научных данных с российских станций мониторинга Арктики усугубила информационные пробелы в крупнейшей сети исследовательских станций в высоких широтах INTERACT. Это может иметь последствия для отслеживания и прогнозирования изменений климата во всем мире.

Климат
# арктика
# Изменения климата
Арктические льды / © pxhere.com

Арктика стремительно меняется, и изменения оказывают активное влияние на общемировой климат. Этот регион нагревается в два-четыре раза быстрее, чем остальная планета, ледники и богатые углеродом мерзлые почвы подвергаются риску необратимых изменений. В то время как некоторые ключевые показатели таких перемен можно оценить удаленно, большая часть их понимания основывается на данных, собранных на исследовательских станциях.

Исключение России из международных форумов затруднило транснациональное сотрудничество в отношении Арктики, так как наша страна занимает почти половину суши всего Арктического региона. Датские исследователи решили количественно оценить, насколько сильно это повлияло на понимание изменений, происходящих в Арктике. Для этого они проанализировали данные от сети исследовательских станций в высоких широтах INTERACT. Свои выводы ученые представили в журнале Nature Climate Change.

Используя компьютерные модели, они рассмотрели восемь факторов, включая температуру воздуха, количество осадков, глубину снежного покрова, биомассу растительности и углерод в почве. Исследователи обнаружили, что даже до февраля 2022 года в сети данных существовали пробелы: станции были сосредоточены в более теплых и влажных районах, в результате чего другие районы оказались недостаточно представлены.

Без учета же данных из России, на долю которой приходится 17 из 60 станций, искажение картины усилилось. Особенно это заметно в отношении биомассы растительности и углерода в почве. Половина станций, расположенных в бореальной зоне, теперь в сети не представлены, в том числе исследовательские станции в Сибири. В результате отсутствия российских станций INTERACT теряет значительную часть своей представительности, а некоторые искажения сравнимы с ожидаемыми сдвигами, вызванными изменением климата к концу века.

В свете этого исследования становится ясно, что геополитическая ситуация в мире существенно ухудшила возможность отслеживания и прогнозирования изменений в Арктике. Важно, чтобы мировое сообщество активно работало над улучшением инфраструктуры исследований в регионе, подчеркнули ученые. Только так удастся получить более точные предсказания и минимизировать влияние искажений из-за неполного покрытия данных.

Одним из решений было бы обрабатывать ключевые климатические показатели так же, как данные о погоде, и иметь аналог системы Организации Объединенных Наций для обеспечения непрерывного мониторинга.

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Климат
# арктика
# Изменения климата
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Комментарии

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2 Комментария

Илья Дзен
Илья Дзен
23 минуты назад
-
0
+
Можно подумать до этого момента всё так прогнозировалось, ТАК прогнозировалось!
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-
0
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ראובן פיאטיגורסקי
ראובן פיאטיגורסקי
24 минуты назад
-
0
+
Русских ещё не отключили от мониторинга погодных данных? Странно.
Ответить
-
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+

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ראובן פיאטיגורסקי
24 минуты назад
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Замораживание научного сотрудничества с Россией в Арктике приведет к проблемам с прогнозированием климата в миреЗамораживание научного сотрудничества с Россией в Арктике приведет к проблемам с прогнозированием климата в мире

Яков
3 часа назад
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Serjo Djachkowski
4 часа назад
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Babaika iz
4 часа назад
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Андрей Степанов
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Serjo Djachkowski, да что, серьёзно не запустила? А как же Спектр-РГ?

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Иван Колупаев
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Aлек сей Нии_pet
11 часов назад
, )

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11 часов назад
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Aлек сей Нии_pet
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Affidavit Donda
11 часов назад
. Придержите подобные словеса для мамкиных "патриотов". Что сказать-то пытаетесь?

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