Климатологи предсказали Сахаре дождливое будущее

По прогнозам исследователей климата, во второй половине столетия в пустыне Сахара будет выпадать на 75% больше дождей. Это не означает практически ничего хорошего ни для Африки, ни в глобальном масштабе.

В пустыне Сахара за год обычно бывает не больше пяти дождей, а в некоторых регионах они могут не идти годами. Столь редкое событие там чаще всего происходит как кратковременный и сильный ливень. Разумеется, это вода, не испарившаяся с местной поверхности, — ее приносят ветры с влажных территорий. Они стремятся в пустыню постоянно, но почти все время сталкиваются с непреодолимым препятствием: над Сахарой господствуют нисходящие потоки воздуха, который нагревается и не позволяет сформироваться дождевым облакам.

Между тем по мере потепления климата повышение приповерхностных температур ослабляет этот процесс опускания воздуха, и исторически сложившаяся «крышка» над пустыней становится менее эффективной. Одновременно возрастает разница температур между континентами и океаном: суша нагревается сильнее воды. Это неизбежно означает усиление ветров.

Недавно все это проанализировали климатологи из Университета Иллинойса (США). Они построили 40 различных климатических моделей, чтобы спрогнозировать режим осадков в Африке во второй половине XXI столетия. Результатами ученые поделились в статье для журнала npj Climate and Atmospheric Science.

Все их модели в целом основаны на двух возможных сценариях дальнейшего антропогенного загрязнения атмосферы: один предусматривает умеренные выбросы парниковых газов, другой — их усиление. Во всех случаях выходит, что в среднем дождей в Африке станет больше, а конкретно Сахару ожидает рост количества осадков на 75% по сравнению с 1965-2014 годами.

По мнению исследователей, это в основном приведет к негативным последствиям. Оживление растительности будет кратковременным, а в целом местный климат станет лишь еще экстремальнее: будут чаще происходить внезапные наводнения, которые разрушают дороги, трубопроводы и так далее, а также усиливают эрозию почвы.

Вдобавок из-за более частых дождей могут сократиться объемы воздушного переноса пыли с пустыни. А ведь этот сухой шлейф приносит пользу Атлантическому океану: Сахарский воздушный слой подавляет формирование тропических ураганов, к тому же пылевые частицы служат «завесой» для солнечного излучения и тем самым ослабляют нагрев океанских вод.

