  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
17 октября, 15:31
Адель Романенкова
72

Климатологи предсказали Сахаре дождливое будущее

❋ 5.1

По прогнозам исследователей климата, во второй половине столетия в пустыне Сахара будет выпадать на 75% больше дождей. Это не означает практически ничего хорошего ни для Африки, ни в глобальном масштабе.

Климат
# глобальное потепление
# изменение климата
# пустыня сахара
# циркуляция атмосферы
Последствия проливных дождей в пустыне Сахара в октябре 2024 года
Последствия проливных дождей в пустыне Сахара в октябре 2024 года / © Associated Press

В пустыне Сахара за год обычно бывает не больше пяти дождей, а в некоторых регионах они могут не идти годами. Столь редкое событие там чаще всего происходит как кратковременный и сильный ливень. Разумеется, это вода, не испарившаяся с местной поверхности, — ее приносят ветры с влажных территорий. Они стремятся в пустыню постоянно, но почти все время сталкиваются с непреодолимым препятствием: над Сахарой господствуют нисходящие потоки воздуха, который нагревается и не позволяет сформироваться дождевым облакам.

Между тем по мере потепления климата повышение приповерхностных температур ослабляет этот процесс опускания воздуха, и исторически сложившаяся «крышка» над пустыней становится менее эффективной. Одновременно возрастает разница температур между континентами и океаном: суша нагревается сильнее воды. Это неизбежно означает усиление ветров.

Недавно все это проанализировали климатологи из Университета Иллинойса (США). Они построили 40 различных климатических моделей, чтобы спрогнозировать режим осадков в Африке во второй половине XXI столетия. Результатами ученые поделились в статье для журнала npj Climate and Atmospheric Science.

Все их модели в целом основаны на двух возможных сценариях дальнейшего антропогенного загрязнения атмосферы: один предусматривает умеренные выбросы парниковых газов, другой — их усиление. Во всех случаях выходит, что в среднем дождей в Африке станет больше, а конкретно Сахару ожидает рост количества осадков на 75% по сравнению с 1965-2014 годами.

По мнению исследователей, это в основном приведет к негативным последствиям. Оживление растительности будет кратковременным, а в целом местный климат станет лишь еще экстремальнее: будут чаще происходить внезапные наводнения, которые разрушают дороги, трубопроводы и так далее, а также усиливают эрозию почвы.

Вдобавок из-за более частых дождей могут сократиться объемы воздушного переноса пыли с пустыни. А ведь этот сухой шлейф приносит пользу Атлантическому океану: Сахарский воздушный слой подавляет формирование тропических ураганов, к тому же пылевые частицы служат «завесой» для солнечного излучения и тем самым ослабляют нагрев океанских вод.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Адель Романова
237 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
Показать больше
Климат
# глобальное потепление
# изменение климата
# пустыня сахара
# циркуляция атмосферы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
17 Окт
600
Болезни растений: прошлое, настоящее, будущее
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
17 Окт
750
Биомолекулы: белки
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Окт
700
Есть ли разум у насекомых?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
18 Окт
1500
Мозг читающий
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
18 Окт
Бесплатно
Сколиоз: почему он возникает и как сохранить здоровье
Парк Горького
Москва
Беседа
18 Окт
Бесплатно
Как воспитать ученого: формулы успеха известных научных династий
ВДНХ
Москва
Лекция
18 Окт
Бесплатно
Новые и редкие виды птиц в орнитофауне Ленинградской области
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
18 Окт
1000
Как гены влияют на боль
Medio Modo
Москва
Экскурсия
18 Окт
Бесплатно
Космонавтика в лицах
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
16 октября, 13:40
Игорь Байдов

Древний родственник человека обладал силой гориллы и ловкостью современных людей

Ученые обнаружили хорошо сохранившиеся кисти рук парантропа Бойса — представителя рода, обитавшего в Восточной Африке примерно от 2,3 до 1,2 миллиона лет назад. Анализ останков показал, что его руки были мощные, как у современной гориллы, но при этом способными к тонкой работе. Открытие, вероятно, заставит научный мир пересмотреть роль этого вида в эволюции.

Антропология
# гоминины
# гориллы
# каменные орудия
# люди
# олдувайская культура
# парантропы
# родствениики
16 октября, 11:21
Игорь Байдов

Морские биологи рассказали, зачем гигантские скаты ныряют на глубину более тысячи метров

В темноте океанских глубин, куда не проникает солнечный свет, гигантские морские дьяволы совершают немыслимые маневры. Эти величественные создания размером с небольшой автомобиль опускаются в бездну, где царят холод и колоссальное давление. Долгое время цель этих рискованных экспедиций оставалась загадкой для ученых. Авторы нового исследования, наконец, приоткрыли завесу тайны и предложили объяснение этому явлению.

Биология
# глубины
# животные
# морские животные
# океан
# скаты
17 октября, 08:12
Юлия Трепалина

У жертв сексуального насилия выявили нарушение связей в мозге

Исследователи обнаружили, что у многих женщин с посттравматическим расстройством после пережитого сексуального насилия снижается связь между двумя важными областями мозга, отвечающими за обработку и регуляцию эмоций, в том числе страха.

Медицина
# головной мозг
# женщины
# изнасилование
# нейронные связи
# посттравматический синдром
# ПТСР
# сексуальное насилие
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
15 октября, 15:34
Адель Романова

На архивных снимках у межзвездной кометы 3I/ATLAS не увидели комы, вопреки ожиданиям

Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Климатологи предсказали Сахаре дождливое будущее

    17 октября, 15:31

  2. Искусственный интеллект научили смотреть на проблему под разными углами

    17 октября, 14:45

  3. Профессор психологии назвал факторы успеха дубайского шоколада

    17 октября, 13:43

  4. Ученые объяснили, почему силиконовые браслеты раздражают кожу

    17 октября, 12:38
Выбор редакции

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

9 октября, 18:00

Последние комментарии

Артем Попов
24 минуты назад
Вот очень сомнительно что : По сравнению с традиционными судами, оснащенными системами переменного тока, постоянный ток делает Norse Wind легче. Это за

Китай построил первое в мире судно с системой электропитания на постоянном токе для установки сверхкрупных ветротурбин

Happy Mushroom
31 минута назад
Безудержный экспорт у Японии на сумасшедшие 707 долларов..

Рейтинг: 30 крупнейших стран по объему экспорта

Сергей Механик
44 минуты назад
Закономерный вопрос: как при покупке изделия узнать материал изготовления и качество, если ни в какой прилагаемой документации об этом ничего не

Ученые объяснили, почему силиконовые браслеты раздражают кожу

Yurii М.
2 часа назад
Dmitriy, дело не в России! Дело в других странах, где по всем параметрам они банкроты!

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Yurii М.
2 часа назад
Sergey, любитель американских жоп?

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Yurii М.
2 часа назад
Англия у которой внешний долг приближается к 100% ввп, где Премьеры меняются чаще, чем погода на море, занимает Первое место? Тот кто составлял

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Yurii М.
2 часа назад
Александр, лидер региона это показатель стабильности экономики? Ну тогда чего України здесь нет, если она уже 4 года огрызается против ядерной

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Yurii М.
2 часа назад
Странно, что України нет в этом топе!

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Roman Karnayhov
2 часа назад
Lesya, хватит тупить . ввп Пакистана 350млрд. 45 место в мире. ввп Бразилии 2200млрд 9 место во всем МИРЕ. в 7 раз больше.. не на 7 и именно в 7 раз

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Иван Колупаев
2 часа назад
Dmitriy, что не отменяет ни выбранную логику, ни предвзятость рейтингов. Хотя конечно вера в величие своей страны бывает упоротой. Но кому понравится

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Alexander Nazarov
2 часа назад
Сергей, с точки зрения здравого смысла.

У жертв сексуального насилия выявили нарушение связей в мозге

Markel Zhuravlev
2 часа назад
Вано, харош, зарейджбайтил олухов)

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Markel Zhuravlev
2 часа назад
Александр, да ладно Пакистан. Почему экономика России после огромной кучи санкций и уход из страны крупнейших корпораций, после импортозамещения

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Казанфер Габибов
3 часа назад
Илон Маск - один из выдающийся учёный, экспериментатор - практик современного изучения Вселенной! Поражает создаваемый по его инициативе и под

Илон Маск предложил использовать межпланетные ракеты для путешествий по Земле

Астролог Лариса Владимиров...
3 часа назад
Какой смысл писать стоимость ком, услуг без суммы по зарплате. В Цюрихе самое дорогое это вода. Минимальный прожиточный минимум от 2500 фр. Но точно

Инфографика: стоимость коммунальных услуг в разных странах

Сергей Мишин
3 часа назад
Сергей, если пишешь, что приезжие в твоей стране получают больше тебя, значит дело не в стране, а в тебе.

Инфографика: стоимость коммунальных услуг в разных странах

Карл Брюллов
3 часа назад
С современными технологиями невозможно отправить на Марс 100 тысяч человек и один миллион тонн грузов.... Даже если Звездолёт Маска удастся довести

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

emir aznakayev
4 часа назад
Купи козу, продай козу...

Физики допустили ускоренное расширение Вселенной без темной энергии

Stas Krabov
4 часа назад
Singed, ну тут не поспоришь

В России представили марсоход, работающий на энергии ветра

Dmitriy Dorian
5 часов назад
Sergey, да, всегда интересно наблюдать, как на статьи, описывающие синтетические рейтинги, составленные по выбранной логике, сбегаются ура-патриоты и

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно