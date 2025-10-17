Уведомления
Климатологи предсказали Сахаре дождливое будущее
По прогнозам исследователей климата, во второй половине столетия в пустыне Сахара будет выпадать на 75% больше дождей. Это не означает практически ничего хорошего ни для Африки, ни в глобальном масштабе.
В пустыне Сахара за год обычно бывает не больше пяти дождей, а в некоторых регионах они могут не идти годами. Столь редкое событие там чаще всего происходит как кратковременный и сильный ливень. Разумеется, это вода, не испарившаяся с местной поверхности, — ее приносят ветры с влажных территорий. Они стремятся в пустыню постоянно, но почти все время сталкиваются с непреодолимым препятствием: над Сахарой господствуют нисходящие потоки воздуха, который нагревается и не позволяет сформироваться дождевым облакам.
Между тем по мере потепления климата повышение приповерхностных температур ослабляет этот процесс опускания воздуха, и исторически сложившаяся «крышка» над пустыней становится менее эффективной. Одновременно возрастает разница температур между континентами и океаном: суша нагревается сильнее воды. Это неизбежно означает усиление ветров.
Недавно все это проанализировали климатологи из Университета Иллинойса (США). Они построили 40 различных климатических моделей, чтобы спрогнозировать режим осадков в Африке во второй половине XXI столетия. Результатами ученые поделились в статье для журнала npj Climate and Atmospheric Science.
Все их модели в целом основаны на двух возможных сценариях дальнейшего антропогенного загрязнения атмосферы: один предусматривает умеренные выбросы парниковых газов, другой — их усиление. Во всех случаях выходит, что в среднем дождей в Африке станет больше, а конкретно Сахару ожидает рост количества осадков на 75% по сравнению с 1965-2014 годами.
По мнению исследователей, это в основном приведет к негативным последствиям. Оживление растительности будет кратковременным, а в целом местный климат станет лишь еще экстремальнее: будут чаще происходить внезапные наводнения, которые разрушают дороги, трубопроводы и так далее, а также усиливают эрозию почвы.
Вдобавок из-за более частых дождей могут сократиться объемы воздушного переноса пыли с пустыни. А ведь этот сухой шлейф приносит пользу Атлантическому океану: Сахарский воздушный слой подавляет формирование тропических ураганов, к тому же пылевые частицы служат «завесой» для солнечного излучения и тем самым ослабляют нагрев океанских вод.
Ученые обнаружили хорошо сохранившиеся кисти рук парантропа Бойса — представителя рода, обитавшего в Восточной Африке примерно от 2,3 до 1,2 миллиона лет назад. Анализ останков показал, что его руки были мощные, как у современной гориллы, но при этом способными к тонкой работе. Открытие, вероятно, заставит научный мир пересмотреть роль этого вида в эволюции.
В темноте океанских глубин, куда не проникает солнечный свет, гигантские морские дьяволы совершают немыслимые маневры. Эти величественные создания размером с небольшой автомобиль опускаются в бездну, где царят холод и колоссальное давление. Долгое время цель этих рискованных экспедиций оставалась загадкой для ученых. Авторы нового исследования, наконец, приоткрыли завесу тайны и предложили объяснение этому явлению.
Исследователи обнаружили, что у многих женщин с посттравматическим расстройством после пережитого сексуального насилия снижается связь между двумя важными областями мозга, отвечающими за обработку и регуляцию эмоций, в том числе страха.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
