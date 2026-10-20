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Ученые выяснили, как змеи перекатываются по земле на высокой скорости

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Некоторые змеи спасаются от опасности весьма неожиданным способом: не уползают, а катятся по земле, точно колесо. Казалось бы, при таком движении рептилия должна постоянно переворачиваться, теряя направление. Однако ее голова остается обращенной вперед, даже когда остальное тело быстро вращается. Ученые, наконец, выяснили, как змеям удается выполнять столь необычный трюк.

Биология
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Механизм передвижения карликовой тростниковой змеи: последовательность перекатов, схема изгибов и вращения тела, а также чередование движений вправо и влево
Механизм передвижения карликовой тростниковой змеи: последовательность перекатов, схема изгибов и вращения тела, а также чередование движений вправо и влево / © Current Biology (2026)

Речь идет о карликовых тростниковых змеях рода Pseudorabdion, обитающих в Юго-Восточной Азии. Эти небольшие рептилии давно привлекали внимание исследователей своим способом передвижения. Ранее ученые располагали в основном отдельными наблюдениями и фотографиями, а подробно проследить движения тела во время перекатов не удавалось. 

Международная исследовательская группа под руководством биолога Йосуке Кодзимы (Yosuke Kojima) из Университета Тохо (Япония) провела съемки змей на острове Борнео в 2019 и 2022 годах. Движение 13 представителей рода Pseudorabdion трех видов записали в лаборатории с разных ракурсов. Для сравнения изучили еще шесть тростниковых змей рода Calamaria. По итогу перекатывались только 13 карликовых тростниковых змей, а их сородичи — нет.

Выяснилось, что змея вовсе не вращается целиком, как колесо. Сначала она сильно изгибает заднюю часть тела, которая катится по поверхности, а переднюю вместе с головой приподнимает над землей. Затем хвост отталкивается от грунта и животное на мгновение взлетает. В то же время тело образует дугу, проходящую над головой, опускается сбоку от нее и вновь касается земли. Так начинается следующий перекат. 

Кинематика быстрого движения карликовых тростниковых змей

При это змея поочередно опирается то на левую, то на правую сторону тела. Эту особенность биологи связали со строением ее позвоночника: змеи лучше приспособлены к изгибам в стороны, нежели вверх и вниз. Судя по чередованию опор, во время каждого нового движения тело скручивается примерно на половину оборота, хотя увидеть само скручивание на видеозаписи не вышло. 

Самое интересное происходит с головой: пока задняя часть тела совершает сложные вращения, голова остается направленной вперед и не переворачивается. Во время переката она быстро продвигается вперед, а при следующем взмахе тела ненадолго почти замирает. На высокой скорости змея касается земли участками тела, расположенными дальше от головы, благодаря чему та меньше подпрыгивает. 

Такая техника оказалась удивительно быстрой. Максимальная скорость в отдельных попытках достигала 3,69 метра в секунду — это более 13 километров в час. Среднее значение пиковой скорости составило 2,29 метра в секунду, то есть около восьми километров в час. По оценкам, перекаты позволяли двигаться примерно в четыре раза быстрее, чем при обычном извивающемся движении. 

Авторы научной работы, опубликованной в журнале Current Biology, пришли к выводу, что именно удержание головы в устойчивом положении помогает рептилиям сохранять контроль во время стремительного побега. Выходит, даже без конечностей животные могут освоить быстрый и управляемый способ передвижения — если разные участки тела выполняют разные задачи.

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Любовь Соковикова
Любовь Соковикова
501 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
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Биология
# видео
# движение
# животные
# змеи
# кинематика
# прыжки
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