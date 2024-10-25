Воображаемая компания поменяла крики цыплят

Группа ученых из Великобритании и США установила прямую связь между эмоциональным состоянием птенцов и их писком. Оставаясь в одиночестве, цыплята испытывали беспокойство и начинали издавать более частые и громкие звуки. Опираясь на эти индикаторы стрессовых условий животных, можно повышать уровень их физического и психического комфорта.

Для эксперимента ученым понадобились 38 цыплят трех-семи дней от роду, распределенные на две группы по 19 особей (11 самок и восемь самцов). В процессе исследования в качестве испытуемых оставили лишь 18 птенцов, исключив, в частности, самых маленьких. Наблюдения проводили под контролем зоотехника в строгом соответствии с протоколом.

Суть эксперимента заключалась в том, чтобы изолировать цыплят от других, поместив в ящик на 30 минут. В одном случае, чтобы имитировать «компанию», перед птенцами ставили зеркало, в другом — отворачивали его к стенке.

Выяснилось, что отражение, создающее эффект присутствия других птенцов, снижает возникающую тревогу. В полном же одиночестве птицы, будучи сильно возбуждены, испытывают состояние, близкое к депрессии, и издают высокие, резкие и продолжительные крики.

В целом, как отметили ученые, выводы нового исследования согласуются с результатами, полученными при изучении поведенческих моделей млекопитающих. В дальнейшем они планируют выяснить, есть ли такие связи между аффективным состоянием с издаваемыми звуками у черепах, крокодилов и гекконов, поскольку их «голосовые аппараты» схожи с куриными.

Использовать подобные показатели можно для автоматического обнаружения эмоциональных изменений у животных, находящихся в неволе. Это позволит людям заботиться об их благополучии, которое напрямую зависит и от уровня безопасности, и от присутствия социума. Кроме того, здесь не требуется дорогое оборудование или наукоемкие технологии. Неинвазивные методы оценки могут применяться в нейрофизиологии, а также для изучения поведения и когнитивных функций животных.

Научная статья опубликована в журнале Applied Animal Behaviour Science.

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