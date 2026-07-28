Родительский инстинкт оказался «перепрошитым» природой чувством голода
Забота о потомстве у животных появилась на основе древних нейронных цепей, изначально отвечавших за чувство голода и поиск пищи. К такому выводу пришли американские нейробиологи, изучившие биохимию мозга и социальное поведение муравьев. Это доказывает, что эволюция не создавала родительский инстинкт с нуля, а адаптировала уже существовавшие системы регуляции питания.
Нейробиологи из Рокфеллеровского университета (США) выбрали для экспериментов муравьев вида Cerapachys biroi. В их мозге содержится примерно 60 тысяч клеток (против 100 миллионов у мышей), что сделало этих насекомых невероятно удобной моделью для детального изучения нейрохимии поведения.
Исследователи создали автоматизированную систему, которая отслеживала и оценивала многие контакты между взрослыми особями и личинками. Затем скрупулезно проанализировали весь набор нейропептидов (сигнальные молекулы мозга муравья), установив структуру 70 различных соединений и отследив, как меняется их концентрация на разных этапах жизни насекомого. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature.
Выяснилось, что за смену социальных ролей у муравьев и за их отношение к личинкам отвечают два ключевых вещества, унаследованных от системы контроля голода. Первое из них, нейропептид F (NPF), напрямую стимулирует заботу о потомстве. Его наибольшая концентрация встречается у молодых муравьев, опекающих кладку.
Второе вещество, аллатостатин А (AstA), действует противоположным образом: побуждает особь оставить личинок и отправиться на поиск пищи снаружи. Его концентрация увеличивается по мере старения муравья, когда он превращается в фуражира (в муравейнике существует возрастная иерархия: молодые особи работают «няньками» внутри гнезда, а взрослые превращаются в фуражиров — добытчиков, рискующих жизнью на поисках еды снаружи).
Самое интересное, что эти же сигнальные молекулы чутко реагируют на обычное физиологическое истощение. Когда муравьи голодают, у них резко возрастает уровень NPF и падают показатели AstA. Это побуждает возвращаться к личинкам и ухаживать за ними — ведь забота о потомстве у муравьев неразрывно связана с процессом кормления. После сытного же обеда баланс меняется на противоположный, стимулируя взрослую особь выходить за пределы гнезда на поиски новых ресурсов.
Ранее похожие механизмы, связывающие нейропептиды голода с родительским поведением, находили у мышей, а нынешнее открытие доказало, что этот принцип универсален для самых разных групп животного мира. Эволюция пошла по пути наименьшего сопротивления, ведь забота о потомстве в своей основе — тоже кормление, только не себя, а своих детенышей.
Российские ученые создали модель, которая прогнозирует продолжительность жизни населения с точностью 99,7%
Рост средней продолжительности жизни и старение населения формируют новые требования к системе государственного планирования. Для обоснованного распределения ресурсов в сфере здравоохранения, пенсионного обеспечения и социальной поддержки необходимы достоверные данные о возрастной структуре общества. Сегодня для этого применяют специальные математические модели, позволяющие прогнозировать изменения. Проблема в том, что их создавали еще в прошлом веке. Они не учитывают существующие демографические закономерности и улучшение качества современной жизни. Их использование часто ведет к значительным погрешностям в расчетах, что, в свою очередь, делает невозможным своевременное перераспределение бюджетных средств между ключевыми государственными структурами. Ученые Пермского Политеха предложили новую модель для прогнозирования продолжительности жизни, которая работает с точностью 99,7%. Ее можно применять для планирования в сфере здравоохранения, пенсионного обеспечения и социальной поддержки.
Пик массовых расстрелов и смертей в результате суицида приходится на одно и то же время года. К такому выводу пришли медики, проанализировав данные о тысячах подобных трагедий в США за восемь лет.
Новый эксперимент показал, что собаки далеко не всегда готовы помогать людям бескорыстно. Ожидание вкусной награды влияет на поведение этих животных гораздо сильнее.
Правильно подобранные звуковые последовательности способны не только стимулировать рост растений, но и влиять на их урожайность. К такому выводу пришли авторы нового исследования. Они разработали технологию, которая позволяет воздействовать на процессы развития растений через акустические сигналы без использования генной инженерии или химикатов. В экспериментах добились повышения урожайности мяты, сои, болгарского перца и конопли.
Формально почти вся программа тринадцатого полета самой большой ракеты в истории выполнена. Однако испытания показали неполную отлаженность ключевого элемента системы. SpaceX оказывается в ситуации действительно плотных сроков: до намеченного возвращения людей на Луну всего два года и два месяца.
Сегодня на земле существует примерно 7500 языков, однако ученые давно подозревали, что в прошлом их было значительно больше. Международная группа лингвистов реконструировала историю языкового разнообразия за последние 12 тысяч лет и пришла к выводу, что человечество уже пережило «золотой век» языков, после которого их число начало быстро сокращаться.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Древнеримские инженеры проложили колоссальную сеть дорог через Европу, Северную Африку и Ближний Восток, многие участки которой до сих пор поражают безупречной прямолинейностью. Секрет строительства заключался в использовании трех особых геодезических инструментов, с помощью которых разбивали местность на ровные отрезки и размечали трассы.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
10 Июня, 2015
Необычные музыкальные инструменты
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии