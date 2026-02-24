Уведомления
Слушатели узнают о расширение кругозора человека Западного Средневековья и влиянии византийских и античных образцов на искусство романского стиля.
О мероприятии
Искусствовед Анна Пожидаева расскажет о двух «больших» стилях западного Средневековья — романском и готическом. Слушатели узнают о том, как паломнические пути объединили Европу и как это отразилось на строительстве и украшении церквей, как в Европе вновь появилась монументальная скульптура, какую роль играла тема Страшного Суда.
Лектор затронет тему крестовых походов, расширения кругозора человека Западного Средневековья и влияния византийских и античных образцов на искусство романского стиля. Обсудит, чем являлась так называемая готика для Франции и всей остальной Европы, как воспринимался свет, заливающий здание, человеком XIII века и какие конструктивные нововведения позволили достичь эффекта «светоносного» церковного пространства.
Проспект мира 123Б
Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.
