Лекция
12+
Искусство романского и готического стилей в Западной Европе

Слушатели узнают о расширение кругозора человека Западного Средневековья и влиянии византийских и античных образцов на искусство романского стиля.

ВДНХ
1 марта, 18:00
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Искусствовед Анна Пожидаева расскажет о двух «больших» стилях западного Средневековья — романском и готическом. Слушатели узнают о том, как паломнические пути объединили Европу и как это отразилось на строительстве и украшении церквей, как в Европе вновь появилась монументальная скульптура, какую роль играла тема Страшного Суда.

Лектор затронет тему крестовых походов, расширения кругозора человека Западного Средневековья и влияния византийских и античных образцов на искусство романского стиля. Обсудит, чем являлась так называемая готика для Франции и всей остальной Европы, как воспринимался свет, заливающий здание, человеком XIII века и какие конструктивные нововведения позволили достичь эффекта «светоносного» церковного пространства.

Расписание
1
Воскресенье
Март 2026
Проспект мира 123Б Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

24 февраля, 06:56
Александр Речкин
1
# Европа
# Искусство
# история
