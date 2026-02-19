  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
12+
Секрет бабушки раскрыт: семья и интеллект у животных

Слушатели узнают, почему естественный отбор «сохраняет» пожилых особей.

ВДНХ
1 марта, 15:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Для человека сосуществование нескольких поколений в рамках одной семьи кажется естественным. Но с точки зрения эволюции продолжительная жизнь после завершения репродуктивного периода — редкое явление. Почему естественный отбор «сохраняет» пожилых особей? Какую роль они играют в повышении выживаемости и репродуктивного успеха потомков? Для каких животных характерно присутствие «бабушки»?

Как связано наличие семьи у животных и уровень их интеллекта? Ведь традиционно интеллект рассматривается как ключевая характеристика Homo sapiens. Способность к символическому мышлению, счету, чтению и саморефлексии долгое время считалась уникальной. Однако современные исследования показывают, что ряд животных проходит тесты на самораспознавание, демонстрирует сложные формы социального обучения и культурной передачи информации. Как измеряется интеллект у видов, не обладающих речью? Можно ли научить приматов разговаривать? Существуют ли культурные традиции у китов или что-то, напоминающее религию, у обезьян? Ответы на эти и многие другие вопросы даст биолог и популяризатор науки Илья Гомыранов.

Расписание
1
Воскресенье
Март 2026
Проспект мира 123Б Москва
15:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

19 февраля, 05:02
Александр Речкин
2
# биология
# животные
# интеллект
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
17 февраля, 10:00
ФизТех

Астрофизики раскрыли механизм образования воды на астероидах

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

ФизТех
# астероид
# астрофизика
# вода
# реголит
# солнечный ветер
17 февраля, 15:30
МГППУ

Синдром визуального снега объяснили гиперактивностью зрительной коры

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

МГППУ
# зрение
# зрительная кора
# мозг
# нарушение зрения
# нейропластичность
17 февраля, 09:30
СПбГУ

В СПбГУ ускорили поиск неоптерина в крови

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

СПбГУ
# биомаркеры
# иммунитет
# инфекции
# кровь
# наночастицы
# технологии
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
12 февраля, 11:41
Александр Березин

Посадки деревьев для борьбы с углекислым газом усилили выбросы углекислого газа

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное потепление
# деревья
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В Китае нашли динозавра, покрытого полыми шипами

    18 февраля, 20:35

  2. Таяние гренландских ледников вынудило нерп сменить тактику охоты

    18 февраля, 16:35

  3. Используемые в медицине акридиновые красители запустили защитную реакцию клетки разными способами

    18 февраля, 16:03

  4. Естественный отбор поощрял не только сильных одиночек, но и целые группы

    18 февраля, 13:53
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

p smith
4 минуты назад
сергей, вечно падать к горизонту будет только "пробное тело", фактически это точка нулевой массы. В реальности падающий космонавт обладает массой,

«Пропавшая» звезда коллапсировала в черную дыру без вспышки сверхновой

сергей котюжанский
2 часа назад
Возможно, вопрос мой покажется наивным, но хочу спросить. В ситуации с двумя космонавтами, один из которых падает в черную дыру, а второй за ним

«Пропавшая» звезда коллапсировала в черную дыру без вспышки сверхновой

Hamish Gallie
2 часа назад
Интересно, лодку я видел. 2048 Китай будет самая крепкая страна в Мире. Но если сражение или опыть с ядерными баллистиками мы все будут плакать, пока к

Спутниковые изображения впервые позволили рассмотреть китайскую субмарину нового поколения Type 09V

rueentur
4 часа назад
Замечательно, прорыв. А гладить рубашки и мыть посуду без оператора они ещё не научились?

Прогресс в робототехнике: человекоподобный робот исполнил сложный танец с мечом

Любовь С.
4 часа назад
ALPHA, Речь идет не о форме всех галактик, а о структуре Млечного Пути – в модели использовалось распределение звезд в его тонком галактическом

Межзвездная комета 3I/ATLAS «вскипела» после сближения с Солнцем

Юрий Юрин
5 часов назад
Пользуясь случаем, хочу передать привет.

Инфографика: какую информацию собирают мобильные браузеры

ALPHA
5 часов назад
"Планетарных дисках"... Галактики имеют различные формы не только дисковую как нашу. Громко сказано)

Межзвездная комета 3I/ATLAS «вскипела» после сближения с Солнцем

Игорь Коняшов
6 часов назад
Иван, Как показывает практика, те, кто в молодости был неглуп и постоянно занимается своими мозгами, сохраняет ясный ум до самой смерти. Я был

Американская компания развернула крупнейшую в истории коммерческую коммуникационную антенну на низкой околоземной орбите

Violet Writer
6 часов назад
Владимир, Маск не имеет к этому проекту никакого отношения. Не пишите ничего, никому, когда бухаете.

У NASA возникла новая проблема перед следующим тестом обратного отсчета лунной миссии «Артемида II»

Violet Writer
6 часов назад
Андрей, я 40 лет назад программировал компьютеры прямо в машинных кодах. Даже не на языке ассемблера, который сейчас никто почти не понимает. Сейчас

У NASA возникла новая проблема перед следующим тестом обратного отсчета лунной миссии «Артемида II»

Дауд Артымонов
6 часов назад
Это вы сейчас о Российском прогрессе за 35 лет ???

Прогресс в робототехнике: человекоподобный робот исполнил сложный танец с мечом

Дауд Артымонов
6 часов назад
А Наш робот все пьёт и падает , падает и пьёт...

Прогресс в робототехнике: человекоподобный робот исполнил сложный танец с мечом

Slou
8 часов назад
Sergey, ты под каждым коментом про русских и россию пишешь защиту, мне интересно, ты хотя бы на сво сейчас что бы что то говорить или ты просто интернет

Будущее самое высокое здание в мире достигло высоты 90-го этажа

Сергей Романов
8 часов назад
Александр, а зачем? Есть куча статической информации, кино, музыка и тд

Микроскопический QR-код побил рекорд плотности хранения информации: два терабайта на лист

Rinat Bagoutdinov
8 часов назад
Илья, когда антибиотики только появились в медицине, то резистнентности у бактерий не было, и обычный пенициллин отлично работал. Гонка "снаряда и

Во льду возрастом 5000 лет нашли бактерии, устойчивые к антибиотикам

Любовь С.
9 часов назад
Алексей, чувство пустоты возникает как раз из-за масштаба, но работа показывает: отсутствие сигнала не значит отсутствие соседей. Мы слушаем

Ученый подсчитал, что мы могли пропустить миллионы инопланетных сигналов за 65 лет

Иван Колупаев
9 часов назад
Vlad, не стоит хихикать. Даже если вы такой прошаренный и морально устойчивый под влияние мошенников может попасть кто из ваших близких. И вот ничего

Американская компания развернула крупнейшую в истории коммерческую коммуникационную антенну на низкой околоземной орбите

Марат Камю
9 часов назад
Дело не в количестве, а в том, насколько эти подлодки современные. В США в большинстве сегодня плавает хлам, и его много. У России - с десяток

Инфографика: в каких странах есть атомный подводный флот 

Yahyo
9 часов назад
Sergey, а кто тогда, может ты

Будущее самое высокое здание в мире достигло высоты 90-го этажа

Иван Колупаев
9 часов назад
Игорь, с годами степень вменяемости уменьшается у каждого. Ну для тех что помоложе и считают себя умнее прочих у мошенников свои схемы. Я не говорю

Американская компания развернула крупнейшую в истории коммерческую коммуникационную антенну на низкой околоземной орбите

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно