О мероприятии

Для человека сосуществование нескольких поколений в рамках одной семьи кажется естественным. Но с точки зрения эволюции продолжительная жизнь после завершения репродуктивного периода — редкое явление. Почему естественный отбор «сохраняет» пожилых особей? Какую роль они играют в повышении выживаемости и репродуктивного успеха потомков? Для каких животных характерно присутствие «бабушки»?

Как связано наличие семьи у животных и уровень их интеллекта? Ведь традиционно интеллект рассматривается как ключевая характеристика Homo sapiens. Способность к символическому мышлению, счету, чтению и саморефлексии долгое время считалась уникальной. Однако современные исследования показывают, что ряд животных проходит тесты на самораспознавание, демонстрирует сложные формы социального обучения и культурной передачи информации. Как измеряется интеллект у видов, не обладающих речью? Можно ли научить приматов разговаривать? Существуют ли культурные традиции у китов или что-то, напоминающее религию, у обезьян? Ответы на эти и многие другие вопросы даст биолог и популяризатор науки Илья Гомыранов.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация