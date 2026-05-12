«Джеймс Уэбб» получил новое изображение спиральной галактики Messier 77
NASA опубликовало новые впечатляющие снимки спиральной галактики Messier 77, полученные с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб».
В центре галактики находится активное галактическое ядро, питаемое сверхмассивной черной дырой массой около восьми миллионов Солнц. Газ и пыль в окрестностях ядра под действием колоссальной гравитации стремительно закручиваются по тесным орбитам и постепенно падают внутрь. В процессе вещество сталкивается, сжимается и разогревается до экстремальных температур, высвобождая гигантское количество энергии и излучения.
Яркие оранжевые лучи, расходящиеся от центра галактики, на самом деле не являются частью самой Messier 77. Это так называемые дифракционные лучи — оптический эффект, возникающий из-за взаимодействия чрезвычайно яркого света ядра с конструкцией шестигранных зеркал и опор вторичного зеркала телескопа «Джеймс Уэбб».
Характерный рисунок из шести основных и двух дополнительных лучей — обычная особенность снимков телескопа «Джеймс Уэбб». Подобные дифракционные эффекты обычно наблюдаются у очень ярких и компактных объектов, чаще всего у звезд. Однако ядро Messier 77 оказалось настолько ярким и концентрированным, что вызвало аналогичный эффект.
Помимо активного ядра, галактика представляет собой настоящий центр звездообразования. Наблюдения в ближнем инфракрасном диапазоне позволили обнаружить крупную перемычку, пересекающую центральную область галактики — структуру, практически незаметную в обычном видимом свете.
Вокруг этой перемычки располагается яркое кольцо звездообразования, сформировавшееся там, где внутренние части спиральных рукавов сходятся друг с другом. В этих областях новые звезды рождаются с исключительно высокой скоростью, превращая Messier 77 в одну из наиболее динамичных и активных галактик поблизости.
Диск галактики богат газом и пылью, которые одновременно служат материалом для рождения новых звезд и являются следствием процессов звездообразования. Инструмент среднего инфракрасного диапазона (MIRI) также позволил увидеть холодную пыль. На снимках она отображается голубыми оттенками и помогает проследить структуру галактики далеко за пределами того, что можно увидеть в обычном свете.
Messier 77 буквально пронизана плотными облаками пыли, образующими сложную систему закрученных нитей и полостей. Вдоль спиральных рукавов заметны яркие оранжевые области — места рождения молодых звездных скоплений, создающих светящиеся пузыреобразные структуры в окружающем веществе.
Но еще более впечатляющей выглядит внешняя часть галактики. За пределами основной структуры ее спиральные рукава переходят в огромное слабое кольцо из водородного газа, растянувшееся на тысячи световых лет. Даже там продолжаются процессы формирования новых звезд. Еще дальше в космос уходят тонкие водородные нити, образующие своеобразные «щупальца» вокруг галактики. Именно из-за этих вытянутых структур Messier 77 получила неофициальное название — «Галактика-Кальмар».
Снимки получены в рамках научной программы наблюдений № 3707, посвященной изучению массивных близких галактик с активным звездообразованием.
Высочайшее разрешение приборов телескопа «Джеймс Уэбб» позволило астрономам детально рассмотреть плотные звездные скопления, огромные запасы газа и пыли, а также проследить процессы рождения, эволюции и гибели звезд.
Исследователи рассчитывают, что данные по Messier 77 помогут лучше понять механизмы развития не только этой галактики, но и множества других подобных объектов во Вселенной.
