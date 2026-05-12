Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
12 мая, 08:42
«Джеймс Уэбб» получил новое изображение спиральной галактики Messier 77

NASA опубликовало новые впечатляющие снимки спиральной галактики Messier 77, полученные с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб».

Спиральная галактика Messier 77 / © ESA / Webb, NASA & CSA, A. Leroy
В центре галактики находится активное галактическое ядро, питаемое сверхмассивной черной дырой массой около восьми миллионов Солнц. Газ и пыль в окрестностях ядра под действием колоссальной гравитации стремительно закручиваются по тесным орбитам и постепенно падают внутрь. В процессе вещество сталкивается, сжимается и разогревается до экстремальных температур, высвобождая гигантское количество энергии и излучения.

Яркие оранжевые лучи, расходящиеся от центра галактики, на самом деле не являются частью самой Messier 77. Это так называемые дифракционные лучи — оптический эффект, возникающий из-за взаимодействия чрезвычайно яркого света ядра с конструкцией шестигранных зеркал и опор вторичного зеркала телескопа «Джеймс Уэбб».

Спиральная галактика Messier 77 / © ESA / Webb, NASA & CSA, A. Leroy

Характерный рисунок из шести основных и двух дополнительных лучей — обычная особенность снимков телескопа «Джеймс Уэбб». Подобные дифракционные эффекты обычно наблюдаются у очень ярких и компактных объектов, чаще всего у звезд. Однако ядро Messier 77 оказалось настолько ярким и концентрированным, что вызвало аналогичный эффект.

Помимо активного ядра, галактика представляет собой настоящий центр звездообразования. Наблюдения в ближнем инфракрасном диапазоне позволили  обнаружить крупную перемычку, пересекающую центральную область галактики — структуру, практически незаметную в обычном видимом свете.

Вокруг этой перемычки располагается яркое кольцо звездообразования, сформировавшееся там, где внутренние части спиральных рукавов сходятся друг с другом. В этих областях новые звезды рождаются с исключительно высокой скоростью, превращая Messier 77 в одну из наиболее динамичных и активных галактик поблизости.

Диск галактики богат газом и пылью, которые одновременно служат материалом для рождения новых звезд и являются следствием процессов звездообразования. Инструмент  среднего инфракрасного диапазона (MIRI) также позволил увидеть холодную пыль. На снимках она отображается голубыми оттенками и помогает проследить структуру галактики далеко за пределами того, что можно увидеть в обычном свете.

Messier 77 буквально пронизана плотными облаками пыли, образующими сложную систему закрученных нитей и полостей. Вдоль спиральных рукавов заметны яркие оранжевые области — места рождения молодых звездных скоплений, создающих светящиеся пузыреобразные структуры в окружающем веществе.

Но еще более впечатляющей выглядит внешняя часть галактики. За пределами основной структуры ее спиральные рукава переходят в огромное слабое кольцо из водородного газа, растянувшееся на тысячи световых лет. Даже там продолжаются процессы формирования новых звезд. Еще дальше в космос уходят тонкие водородные нити, образующие своеобразные «щупальца» вокруг галактики. Именно из-за этих вытянутых структур Messier 77 получила неофициальное название — «Галактика-Кальмар».

Снимки получены в рамках научной программы наблюдений № 3707, посвященной изучению массивных близких галактик с активным звездообразованием.

Высочайшее разрешение приборов телескопа «Джеймс Уэбб» позволило астрономам детально рассмотреть плотные звездные скопления, огромные запасы газа и пыли, а также проследить процессы рождения, эволюции и гибели звезд.

Исследователи рассчитывают, что данные по Messier 77 помогут лучше понять механизмы развития не только этой галактики, но и множества других подобных объектов во Вселенной.

11 мая, 13:00
Александр Березин

НЛО на снимках астронавтов с Луны признали реальными объектами

Хотя сам факт наличия непонятных объектов на снимках, которые американские астронавты сделали на Луне, известен давно, десятилетиями их списывали на химические дефекты светочувствительной эмульсии фотопленки или блики света в линзах камер. Новая публикация на сайте Пентагона признает их реально существующими объектами, хотя и не делает выводов о их природе.

11 мая, 06:54
Лена

Динозавры заботились о детенышах как современные птицы

Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.

9 мая, 12:15
Любовь С.

Гравитационные волны подтвердили существование «провала масс» черных дыр

Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.

8 мая, 17:12
СПбГУ

В России открыли новый способ борьбы с неконтролируемой агрессией

Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.

